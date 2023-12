Phát hiện thanh niên tử vong bất thường tại bãi đất trống ở Bình Dương

Trưa 11/12, Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, làm thủ tục bàn giao thi thể thanh niên xấu số cho gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sáng cùng ngày, Công an thành phố Thuận An tiếp nhận tin báo từ người dân về một người tử vong tại bãi đất trống chưa rõ nguyên nhân.

Sau khi tiếp nhận tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường để xác minh.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường là bãi đất trống thuộc khu phố Bình Phước A, (phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An). Danh tính nạn nhân được xác định là anh Võ Văn Tùng (sinh năm 1988, quê tỉnh Kiên Giang).

Làm việc với công an, anh Bùi Minh Chánh (SN 1987, ngụ Bình Dương) cho biết, tối 10/12, anh Chánh ngủ chung với anh Võ Văn Tùng tại bãi đất trống kể trên. Khoảng 5 giờ hôm sau, anh Chánh thức giấc thì phát hiện anh Tùng đã tử vong nên trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.