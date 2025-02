Tài xế ô tô mở cửa khiến người đi xe máy ngã văng ra đường: Pha bẻ lái "xuất thần" của xe bán tải khiến tất cả thở phào

Theo tại Điểm q, Khoản 5, Điểm b, Khoản 10, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ôtô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ôtô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:

5. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

q) Mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn.

10. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

b) Vi phạm quy định tại một trong các điểm, khoản sau của Điều này mà gây tai nạn giao thông: Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ Khoản 1; Điểm c Khoản 2; Điểm b, Điểm g, Điểm h, Điểm n, Điểm o, Điểm p, Khoản 3; Điểm a, Điểm c, Điểm d Khoản 4; Điểm c, Điểm d, Điểm e, Điểm h, Điểm n, Điểm o, Điểm q Khoản 5; Điểm b Khoản 7; Điểm b, Điểm c, Điểm d Khoản 9 Điều này.

Như vậy, theo quy định nêu trên, từ 1.1.2025, mở cửa ôtô gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt như sau:

- Mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

- Mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng.

Mức xử phạt nói trên tăng gấp 36-50 lần so với Nghị định 100/2019 (đã hết hiệu lực).