Nhằm xử lý triệt để các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã triển khai 14 tổ công tác thuộc các Đội CSGT xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông chéo địa bàn. Các tổ công tác được triển khai làm vào khung giờ từ 22h ngày hôm trước đến 3h sáng ngày hôm sau