Bố bị xử lý vi phạm nồng độ cồn, con lên Facebook đăng nội dung xúc phạm cảnh sát giao thông

Ngày 4/9, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn H. (SN 1980, trú tại phường Thủy Xuân, Huế) vì hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Ông Nguyễn Văn H. (bìa phải) bị Công an TP Huế xử phạt 5 triệu đồng vì lên mạng xã hội đăng bài xúc phạm CSGT

Trước đó, bố của ông H. bị CSGT xử lý vi phạm nồng độ cồn. Bực tức, ông H. đã đăng hai bài viết lên tài khoản mạng xã hội Facebook với nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm lực lượng CSGT. Do bài đăng có nhiều lượt tương tác và bình luận, nên ông H. sau đó đã xóa bỏ bài đăng.

Qua công tác nắm tình hình an ninh trật tự, Đội An ninh Công an TP Huế đã mời ông H. về trụ sở làm việc. Ông H. khai nhận, do có sử dụng bia rượu nên khi nghe tin bố bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn đã không kiềm chế bản thân, nên đăng tin sai sự thật nhằm bôi nhọ, xúc phạm lực lượng CSGT.

Ngay sau đó, ông H. đã đăng bài lên tài khoản cá nhân mạng xã hội Facebook để đính chính lại thông tin trước đó và xin lỗi lực lượng CSGT. Hành vi của ông H đã bị Công an TP Huế ra quyết định xử lý vi phạm hành chính với số tiền 5 triệu đồng.

Được biết, thời gian qua, nhất là dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công an TP Huế đã tăng cường lực lượng xử lý vi phạm nồng độ cồn. Tính trong tháng 8/2023, Công an TP Huế đã xử lý 493 trường hợp, tạm giữ 493 phương tiện, xử phạt vi phạm hành chính hàng tỷ đồng liên quan đến nồng độ cồn.