Tài tử “Trái tim mùa thu” không đóng phim 12 năm nhưng vẫn khiến khán giả “phát cuồng”

Cái tên Won Bin chưa bao giờ hết được công chúng xứ sở Kim chi quan tâm dù bộ phim gần nhất anh tham gia cách đây đã 12 năm.

Sở hữu ngoại hình điển trai cùng năng lực diễn xuất tốt, không khó hiểu khi tài tử được yêu thích đến vậy. Nhiều người cho rằng anh “tắt lửa” với nghề quá sớm nhưng không tuyên bố giải nghệ và vẫn dùng danh phận diễn viên để nhận hợp đồng quảng cáo.

Ngoại lệ duy nhất của showbiz Hàn Quốc

Vào nghề từ năm 1997, tính cho đến nay gia tài diễn xuất của Kim Won Bin chỉ vỏn vẹn 12 tác phẩm. Anh cũng không hề xuất hiện trong các lễ trao giải, các sự kiện giải trí hay nhận phỏng vấn. Dù tần suất xuất hiện ít ỏi như vậy nhưng anh vẫn được công chúng quy vào hàng sao hạng S và được ca tụng là “quốc bảo” của điện ảnh Hàn.

Vai diễn chàng trai si tình Han Tae Seok trong Trái tim mùa thu (2000) là bệ phóng đưa tài tử sinh năm 1977 trở thành trở thành ngôi sao được săn đón hàng đầu tại Hàn Quốc thập niên 2000 và nổi danh tại nhiều quốc gia châu Á. Dù là nam thứ nhưng sức hút của ngôi sao sinh năm 1977 còn vượt trội hơn của nam chính Song Seung Hun. Bằng chứng là giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của KBS năm 2000 được trao cho Won Bin.

Won Bin và Song Hye Kyo trong Trái tim mùa thu (2000)

Tài tử rất kỹ lưỡng trong chuyện chọn kịch bản. Những bộ phim như Taegukgi, Mother, The Man from Nowhere...đều được giới chuyên môn đánh giá cao. Nhờ đó, anh mang về cho mình những giải thưởng danh giá như giải Ảnh đế ở giải Chuông vàng (Daejong Film Awards) - được mệnh danh là “Oscar của Hàn Quốc”, hay vượt qua “ông hoàng Hallyu” Bae Yong Joon để dẫn đầu trong cuộc bình chọn nam diễn viên Hàn Quốc được yêu thích nhất thông qua tờ tạp chí uy tín tại Nhật Bản.

Không mặn mà với phim ảnh nhưng tài tử vẫn thu về số tiền kếch xù đến từ các hợp đồng quảng cáo.Theo thống kê của Sintong Bangtong, thù lao mỗi quảng cáo anh nhận được dao động từ 54.000 - 630.000 USD. Thời đỉnh cao, công ty sản xuất bia sẵn sàng chi 3,2 triệu USD để nhận được cái gật đầu của tài tử.

Mỗi khi được nhắc tên trên nhiều diễn đàn, cư dân mạng Hàn đều gọi anh là “Thánh Bin”. Không chỉ nhờ tài năng diễn xuất và vẻ ngoại hình xuất chúng, Won Bin còn gây ấn tượng nhờ chăm chỉ làm từ thiện. Anh đảm nhận vai trò đại sứ của UNICEF, xây dựng nhiều công trình cho trẻ em khắp châu Á.

Bỏ lỡ nhiều siêu phẩm điện ảnh

Bộ phim cuối cùng Won Bin thực hiện là The Man From Nowhere (2010). Tác phẩm đã viết nên trang sử mới trong ngành điện ảnh Hàn Quốc khi trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2010 với 6,2 triệu vé bán ra. Nhưng cũng từ đây, người ta không thấy nam thần đóng bất kỳ một bộ phim điện ảnh hay truyền hình nào.

Theo nam diễn viên, anh cảm thấy quá tải và áp lực khi lựa chọn tác phẩm tiếp theo. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Won Bin đã không xem xét kịch bản và các vai diễn mới.

Anh đã từ chối tham gia nhiều “bom tấn”, phải kể đến Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới. Won Bin ban đầu được mời đóng vai vệ thần Kang Rim (do nam diễn viên Ha Jung Woo thủ vai), nhưng cuối cùng anh đã từ chối vì cảm thấy không hợp.

Trên thực tế, vai diễn Yoo Shi Jin (Song Joong Ki thủ vai) phim Hậu duệ mặt trời lần đầu tiên được giao cho Won Bin, vì các nhà sản xuất tin rằng anh sẽ trông rất đẹp trong bộ quân phục. Tuy nhiên, có thông tin tiết lộ rằng Won Bin đã lắc đầu vì anh sẽ phải cắt tóc ngắn và ở nước ngoài trong một thời gian dài. Ngoài ra, anh cảm thấy quá tải vì bộ phim phải hoàn thành 100% cảnh quay trước khi phát sóng.

Bộ phim gây tiếng vang nhất của Hàn Quốc về đề tài xác sống Train to Busan cũng nhắm Won Bin vào vai Seok Woo (do Gong Yoo thủ vai). Tài tử không nhận lời vì không mấy ấn tượng với nhân vật Seok Woo dù là vai chính. Bên cạnh đó, vai Oh Soo trong Ngọn gió đông năm ấy cũng bị nam thần từ chối dù nhà sản xuất ra sức “mời mọc”.

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với báo chí, Won Bin giải thích lý do vắng bóng màn ảnh một thời gian quá dài như vậy: "Khi gặp phim mới, tôi cảm nhận bằng trái tim đầu tiên, sau đó mới dùng cái đầu để suy tính. Trong đầu mình, tôi biết có những vai diễn rất cần thiết cho sự nghiệp. Lý trí bảo tôi phải nhận lời. Nhưng trên thực tế, dù đọc kịch bản nhiều lần, trái tim tôi vẫn không thích nên cuối cùng tôi quyết định từ bỏ".

Giữa tranh cãi là người mẫu hay diễn viên, Won Bin vẫn luôn là “chấp niệm” của cư dân mạng xứ Hàn

Gần đây, khán giả rầm rộ chia sẻ hình ảnh Won Bin trong một bức ảnh quảng cáo trang phục thể thao đánh golf cùng với nữ diễn viên Ji Yi Soo. Chủ đề này thậm chí là trở thành tiêu điểm trên nhiều trang tin tại Hàn.

Ở tuổi 46, tài tử vẫn trẻ trung, phong độ. Nhiều người ngạc nhiên vì thần tượng vẫn chẳng đổi thay nhưng cũng không ít ý kiến bày tỏ sự thất vọng vì đã lâu lắm rồi họ không thấy Won Bin xuất hiện với vai trò diễn viên.

Một số khán giả đặt ra câu hỏi liệu Won Bin có thể xem là diễn viên không khi anh không màng tới điện ảnh hơn một thập kỷ, nhưng vẫn nhận quảng cáo đều tay. “Anh ấy còn có thể gọi là diễn viên không? Hay gọi là người mẫu quảng cáo thì đúng hơn”, “Đứa trẻ đóng (Kim Sae Ron) cùng với anh năm đó đã trưởng thành thậm chí đã gây ra nhiều scandal nhưng Won Bin vẫn chưa đóng một bộ phim nào kể từ đó đến nay. Chẳng hiểu anh đang làm cái gì nữa”,…

Dù tài tử có nhiều tranh cãi về việc ít đóng phim nhưng thái độ của cư dân mạng xứ Hàn đối với Won Bin vẫn luôn là “chấp niệm” khó có thể buông bỏ. Rất nhiều bình luận chê trách nhưng kèm theo đó là sự “réo gọi”, năn nỉ nam thần trở lại màn ảnh.

Vợ của anh, diễn viên Lee Na Young cũng từng tiết lộ khi nhận được câu hỏi về thời gian chồng “tắt lửa” với nghiệp diễn: "Anh ấy đang làm gì? Tại sao anh ấy không xuất hiện? Won Bin cũng muốn được kể một câu chuyện. Nhưng, dạo gần đây không có nhiều tác phẩm như thế. Anh ấy muốn kể một câu chuyện đậm tinh thần nhân đạo, nhưng vì mãi tìm kịch bản phù hợp nên thời kì "nghỉ ngơi" của anh ấy càng kéo dài”.