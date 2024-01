Tài tử Nhật sống cùng 3 người phụ nữ trên núi: Từng sở hữu ngoại hình "vạn người mê" với chiều cao 1m89, sự nghiệp lụi tàn vì ngoại tình

Gần đây, làng giải trí Nhật Bản không khỏi xôn xao trước câu chuyện của tài tử Higashide Masahiro cùng 3 người phụ nữ trên núi. 4 người sống ở vùng rừng núi xa khu dân cư, không tín hiệu điện thoại, mạng, thậm chí cũng chẳng có nước sạch hay ga. Hàng ngày, Higashide Masahiro sẽ chịu trách nhiệm săn bắt thú rừng, chặt củi, 3 người phụ nữ của nam tài tử sẽ gánh nước, trồng rau và nấu ăn. Cuộc sống của Higashide Masahiro cùng 3 người phụ nữ được ví như chế độ đa thê thời "phong kiến".

Nhắc đến Higashide Masahiro, bên cạnh sự nghiệp thành công thì công chúng sẽ nghĩ ngay tới bê bối ngoại tình của nam tài tử cùng tình trẻ Erika Karata. Sau ồn ào ngoại tình, Higashide Masahiro và vợ nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân 5 năm. Vì vụ ngoại tình mà sự nghiệp gầy dựng suốt 10 năm của Higashide Masahiro cũng hoàn toàn mất trắng.

Sở hữu ngoại hình điển trai, được săn đón nhất nhì showbiz

Sinh năm 1988, Higashide Masahiro từng là một trong những nam tài tử nổi tiếng và được săn đón nhất làng giải trí xứ sở Hoa Anh Đào. So với nhiều nam diễn viên khác, Higashide Masahiro bắt đầu sự nghiệp khá muộn vào năm 2010. Tuy bắt đầu sự nghiệp muộn nhưng tên tuổi của Higashide Masahiro lại được công chúng biết tới nhanh chóng sau thành công của nhiều tác phẩm truyền hình. Anh từng tham gia các bộ phim nổi tiếng châu Á như: Death Note: Light Up the New World (2015), Ký sinh thú (Parasyte - 2014), Bá vương học đường (2014)...

Tài tử Higashide Masahiro được công chúng Việt Nam biết đến với vai diễn trong "Death Note"

Nam tài tử Nhật Bản sở hữu gương mặt điển trai cùng vóc dáng cao ráo

Năm 2016, Higashide Masahiro được công chúng châu Á và ở Việt Nam biết đến nhờ thành công của tác phẩm Death Note. Nam tài tử sinh năm 1988 từng nhận giải thưởng "Newcomer of the Year" của Viện Hàn lâm Nhật Bản và giải thưởng "Spo-nichi Grand Prix Newcomer Award" tại lễ trao giải Mainichi Film Awards.

Không chỉ gây ấn tưởng bởi tài diễn xuất, Higashide Masahiro còn khiến công chúng mê mẩn nhờ ngoại hình điển trai cùng chiều cao khủng 1m89.

Nam tài tử thường được nhận xét là có vẻ ngoài lịch lãm và phong cách thời trang tinh tế. Điều này được thể hiện qua các tạo hình của anh khi xuất hiện tại sự kiện cũng như trên màn ảnh.

Bê bối ngoại tình khiến hình tượng sụp đổ

Không chỉ sở hữu sự nghiệp thành công, vẻ ngoài ưu tú xuất sắc, Higashide Masahiro còn có cuộc hôn nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ bên siêu mẫu Anne Watanabe cùng 3 nhóc tì đáng yêu. Cặp đôi quen nhau khi cùng hợp tác trong "Gochisousan" năm 2013.

Higashide Masahiro và Anne Watanabe từng được xem là một trong những cặp đôi kiểu mẫu của làng giải trí Nhật Bản. Thế nhưng chính Higashide Masahiro đã tự tay phá hủy gia đình nhỏ này khi lén lút ngoại tình với bạn diễn trẻ.

Higashide Masahiro từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên vợ siêu mẫu

Cả hai có chung 3 người con trước khi ly hôn vì Higashide Masahiro ngoại tình

Vào năm 2020, Higashide Masahiro khiến công chúng phẫn nộ khi bị khui chuyện ngoại tình với nữ diễn viên trẻ Erika Karata dù đã có vợ cùng 3 người con. Được biết, Higashide Masahiro đã lén lút qua lại với Erika Karata từ năm 2018 khi cả hai cùng hợp tác trong bộ phim Asako phần 1 và 2. Mối quan hệ ngoài luồng này kéo dài suốt 3 năm, ngay cả trong thời điểm vợ Higashide Masahiro đang mang thai.

Sau bê bối ngoại tình, tới tháng 7 cùng năm, Higashide Masahiro và vợ chính thức "đường ai nấy đi". Không chỉ mất vợ con, Higashide Masahiro còn chịu cảnh ê chề vì sự nghiệp tụt dốc không phanh, bị khán giả ném đá. 4 nhà quảng cáo cùng cho tên nam tài tử "bay màu" khỏi các chiến dịch tuyên truyền, đài truyền hình tẩy chay.

Higashide Masahiro ngoại tình với Erika Karata suốt 3 năm

Mất sự nghiệp và danh tiếng, tài chính của Higashide Masahiro cũng rơi vào tình cảnh khó khăn. Thậm chí, nam tài tử còn không có đủ tiền để chu cấp nuôi con cho vợ cũ. Không có việc làm, Higashide Masahiro lên núi sống ở nhà một người quen.

Bẵng đi một thời gian, mới đây vào đầu tháng 1/2024, Higashide Masahiro đã bất ngờ lên sóng truyền hình Fuji TV chia sẻ về cuộc sống "tự cung tự cấp" của mình. Đáng chú ý bên cạnh nam tài tử còn có sự xuất hiện của 3 người phụ nữ lần lượt là những nữ diễn viên trẻ trong độ tuổi từ 24 - 29 là Mado Karasori, Nari Saito và Matsumoto Karin. Được biết, 3 nữ diễn viên này vốn là bạn thân của nhau.

Sau bê bối ngoại tình, Higashide Masahiro mất sự nghiệp nên đã chuyển lên núi sống

Sống trên núi, Higashide Masahiro phải tự săn bắt thú rừng kiếm bữa ăn hàng ngày

Chia sẻ về lý do lên rừng sống, Higashide Masahiro nói rằng, sau ồn ào ngoại tình, anh thường xuyên bị cánh săn ảnh đeo bám, công việc khó khăn, tài chính không có. Chính vì vậy mà nam tài tử quyết định rời xa đô thị đông đúc để lên núi sống. Sau 1 thời gian lên núi sống, 3 nữ diễn viên trẻ cũng theo anh tới đây. Nói về mối quan hệ giữa 4 người, Higashide Masahiro cho biết, họ không có mối quan hệ liên kết trên giấy tờ hay pháp luật, chỉ đơn giản thích nhau nên về sống chung.

Khi được nhắc nhở về chuyện chung sống cùng lúc với 3 người phụ nữ sẽ nhận nhiều ý kiến tiêu cực từ dư luận, Higashide Masahiro thản nhiên nói, bản thân không còn quan tâm tới thế giới bên ngoài: "Tôi hiện giờ chẳng còn bận tâm tới lời nói của người khác mà chỉ muốn sống theo ý mình. Tôi và 3 cô gái này đến với nhau vì sự yêu thích đối phương. Tất cả rất bình thường mà".

Higashide Masahiro gây sốc khi sống chung với 3 cô gái trẻ

Những chia sẻ của Higashide Masahiro một lần nữa khiến công chúng phẫn nộ. Đa số đều chỉ trích nam tài tử không biết xấu hổ và mặt dày khi thoải mái chung sống với 3 người phụ nữ cùng 1 lúc: "Mặt dày thật đấy", "sao sống như xã hội phong kiến vậy", "xã hội hiện đại mà vẫn có chuyện này xảy ra hả", "Higashide Masahiro đúng là không hề thay đổi", "không có tiền chu cấp cho con nhưng vẫn sống được với 3 người phụ nữ"...