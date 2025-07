Tài tử Người Tình Ánh Trăng "báo hỉ" cùng mỹ nhân King The Land: Hẹn hò bí mật 10 năm mới cưới!

Vào ngày 1/7, Edaily đưa tin cặp đôi diễn viên Yoon Sun Woo và Kim Ga Eun sẽ kết hôn vào tháng 10 này. Họ đã âm thầm xây dựng mối quan hệ từ lần đầu gặp nhau trên phim trường Single-minded Dandelion năm 2015. Ban đầu là bạn bè, họ dần nảy sinh tình cảm, nuôi dưỡng tình yêu suốt thập kỷ qua, ủng hộ sự nghiệp của nhau đằng sau hậu trường và giữ kín trước công chúng.

Giờ đây, 1 hôn lễ sẽ đánh dấu sự đơm hoa kết trái cho tình yêu lâu dài của họ. 1 người quen nhận xét Yoon Sun Woo và Kim Ga Eun là cặp đôi trời sinh: "Cả 2 đều nổi tiếng với tính cách tốt bụng. Họ đã duy trì mối quan hệ với sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau trong nhiều năm. Thật sự ấm lòng khi thấy họ cuối cùng cũng kết hôn".

Yoon Sun Woo và Kim Ga Eun sẽ kết hôn sau 10 năm hẹn hò bí mật

Yoon Sun Woo sinh năm 1985, ra mắt làng giải trí năm 2003. Nhưng phải đến năm 2014, tên tuổi anh mới bắt đầu nổi lên sau bộ phim Single-minded Dandelion. Kể từ đó, anh đã xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách, bao gồm Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7, Người Tình Ánh Trăng, Stove League và Good Job. Năm 2025, anh sẽ trở lại sân khấu trong vở kịch My Mister, đảm nhận vai Do Jun Young.

Kim Ga Eun sinh năm 1989, được đài SBS tuyển dụng vào năm 2009. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Giant, Brain, Because This Is My First Life, The Light in Your Eyes và gần đây nhất là trong King the Land. Nữ diễn viên cũng sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình The Potato Lab của tvN trong năm nay.

Yoon Sun Woo cùng vai diễn nổi bật trong Người Tình Ánh Trăng

Kim Ga Eun tạo dấu ấn trong King The Land

Nguồn: Edaily