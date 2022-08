Tài tử kiếm tiền nhiều nhất thế giới Johnny Depp nhiều tài năng, ngoài nghề diễn còn có nghề tay trái kiếm triệu USD

Tài tử lừng lẫy tại Hollywood

Theo thống kê từ Forbes 2012, Johnny Depp đứng đầu top 10 tài tử kiếm nhiều tiền nhất kinh đô điện ảnh. Trong thời gian thống kê từ tháng 6/2009 đến tháng 6/2010, nam diễn viên Alice in Wonderland đã kiếm được 75 triệu USD. Vào năm 2012, tài tử có tổng giá trị tài sản ròng lên đến 650 triệu USD. Để đạt được con số này, nam diễn viên đã mất gần 30 năm gây dựng danh tiếng tại Hollywood.

Bắt đầu sự nghiệp từ những vai diễn phụ mờ nhạt trong tác phẩm A Nightmare on Elm Street (1984). Ba năm sau, tên tuổi của Depp dần được biết đến khi thay Jeff Yagher trong phim truyền hình 21 Jump Street. Hình tượng cảnh sát chìm đầy lãng tử, hào hoa khi ấy đã khiến hàng triệu cô gái mê đắm.

Những bộ phim đầu tay đã giúp định hình nên lối diễn xuất của Johnny Depp để rồi khi Jack Sparrow xuất hiện trong loạt phim Cướp biển vùng Caribbean, gã cướp biển này đã trở thành thương hiệu của riêng sao nam người Mỹ.

Nhiều người cho rằng, vai diễn này như sinh ra để dành riêng cho Johnny Depp. Anh đã thể hiện rất thành công hình tượng gã thuyền trưởng ngạo nghễ, đầy nghĩa khí với với đôi mắt thâm quầng, hàm răng mạ vàng sáng chói đến dáng đi loạng choạng.

Nhờ Jack Sparrow, Johnny Depp cũng nhận về một giải Quả cầu vàng và đề cử tượng vàng Oscar dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, góp phần đưa tên tuổi nam diễn viên trở thành một trong những sao nam hạng A hàng đầu Hollywood.

Loạt series Cướp biển vùng Caribbean cũng được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, đưa tên tuổi của Johnny Depp nổi tiếng trên toàn cầu. Sau khi tham gia 5 phần của tác phẩm, tài tử thu về 300 triệu USD. Ngoài ra nam diễn viên được trả 68 triệu USD khi đóng vai Mad Hatter trong Alice in Wonderland.

Theo thống kê của công ty The Management Group (TMG) do chính Depp sáng lập, tài tử kiếm trung bình 55 triệu - 75 triệu USD mỗi năm trong 12 năm, từ 2004 đến 2016. Giai đoạn đó, khối tài sản tổng của anh ước tính 650 triệu USD.

Năm 2020, dù bị loại khỏi Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, tài tử vẫn được nhận 16 triệu USD dù chỉ tham gia quay một cảnh.

Với những con số ấn tượng này, sẽ không ngoa khi đánh giá ngôi sao Cướp biển vùng Carribean là một cỗ máy kiếm tiền ở Hollywood.

Kiếm 5 triệu USD trong vài giờ bằng nghề tay trái

Ngoài thành công trong vai trò diễn viên, Johnny Depp còn có khả năng kiếm tiền từ viết nhạc, hát rock, vẽ tranh, làm thơ. Hôm 29/7, The Straits Times đã đưa tin, tài tử này đã bán được 780 bản in từ bốn bức chân dung do anh tự vẽ và thu về 5 triệu USD chỉ trong vài giờ.

Bốn tác phẩm của Johnny Depp nằm trong bộ sưu tập Friends & Heroes, được trưng bày ở Castle Fine Art. Tài tử vẽ danh ca Bob Dylan, mỹ nhân Elizabeth Taylor, nhạc sĩ Keith Richards, nghệ sĩ Al Pacino. Phòng tranh nhận xét tác phẩm của Depp toát lên sự phóng khoáng, tự do.

Johnny Depp bên bốn bức tranh của anh

Những năm gần đây, tần suất xuất hiện trên màn ảnh không còn nhiều, tài tử lại kiếm được tiền từ đam mê khác như mỹ thuật, hội hoạ.

Trước khi nổi tiếng nhờ phim ảnh, tài tử có niềm yêu thích hội hoạ. Anh thích vẽ chân dung những người thân thuộc, truyền cảm hứng cho bản thân như Marlon Brando, Jack, Kerouac. Depp cũng từng vẽ chân dung vợ cũ Vanessa Paradis, bức tranh được cô dùng làm bìa album Divinidylle (2007).

Nam diễn viên thích sưu tầm tranh nghệ thuật, từng giới thiệu bộ 9 bức tranh của Michel Basquiat năm 2016. Anh đã bán 2 trong số đó với tổng số tiền 11,5 triệu USD.

Johnny Depp chia sẻ sở thích hội hoạ của mình trên trang cá nhân

Không chỉ có vậy, tài tử còn mê đọc sách, yêu thích thơ ca của Bob Dylan và Tom Waits. Biết làm thơ nhưng nam diễn viên chưa từng công bố các tác phẩm của mình. Theo tờ Poetry Foundation, thời mới theo đuổi Amber Heard, mỗi ngày, anh tặng cô hoa hồng và một bài thơ.

Bên cạnh đó, anh cũng được biết đến là một nghệ sĩ nhạc rock. Từng bỏ học năm 16 tuổi, thầy giáo đã khuyên nam tài tử theo đuổi ước mơ âm nhạc. Năm 1980, Depp chơi guitar trong ban nhạc The Kids thu được những thành công nhỏ ở Florida, Mỹ.

Sau đó anh từng kiếm được tiền từ công việc viết nhạc phim. Nam nghệ sĩ này chơi guitar trong các bản như Minor swing, They're red hot, Caravan của phim Chocolat năm 2000, sáng tác nhạc phẩm Sands theme của Once upon a time in Mexico năm 2003, đồng sáng tác ca khúc Kemp in the village cũng như chơi guitar trong bài hát The mermaid song (Instrumental) ở phim The rum diary năm 2011.

Năm 2015, anh cùng Alice Cooper và Joe Perry thành lập nhóm The Hollywood Vampires, chơi nhạc classic rock. Gần nhất, anh và guitarist Jeff Beck hợp tác cho album 18, ra mắt hôm 15/7, lấy cảm hứng từ việc cảm thấy trẻ trung mỗi khi họ đứng trên sân khấu.

Tổng hợp

