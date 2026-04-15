Tài tử đầy phốt của Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi hẹn hò, danh tính đàng gái gây bất ngờ

Vào ngày 15/4, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đưa tin tài tử Kha Chấn Đông đang hẹn hò với nữ idol Shuhua (Diệp Thư Hoa) của nhóm i-dle. Được biết cặp đôi đã hẹn hò bí mật từ năm 2014, Shuhua đã về ra mắt nhà Kha Chấn Đông và được mẹ bạn trai khen ngợi có tính cách tốt.

Trước đó vào tháng 6/2024, Shuhua đã tham gia buổi tiệc sinh nhật riêng tư của Kha Chấn Đông cùng một số nghệ sĩ xứ Đài khác. Kha Chấn Đông cũng để lại bình luận tương tác dưới bài đăng của nữ idol sinh năm 2000. Ngay sau đó, công ty quản lý CUBE Entertainment lên tiếng phủ nhận hẹn hò. Nhưng giờ đây, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) lại khẳng định cặp đôi đã bí mật hẹn hò kể từ đó đến nay.

Kha Chấn Đông và Shuhua được cho là đã hẹn hò từ năm 2024.

Hiện tại, thông tin này đang đứng đầu hot search Weibo và nhận về tương tác cực khủng. Kha Chấn Đông sinh năm 1991, Shuhua sinh năm 2000, khoảng cách tuổi tác giữa cặp đôi là 9. Nhiều người hâm mộ phản đối Shuhua có mối quan hệ với Kha Chấn Đông dù là bạn bè bình thường hay tình nhân. Kha Chấn Đông có quá khứ bê bối, ăn chơi trác táng, thậm chí dính đến chất cấm. Do đó, khán giả cho rằng việc Shuhua qua lại với 1 ngôi sao tai tiếng có thể ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cô.

Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả mỉa mai Kha Chấn Đông và Shuhua rất hợp nhau vì đời tư đều dính tai tiếng. Shuhua nhiều lần bị chỉ trích vì EQ thấp, đốp chát bất lịch sự với fan. Nếu thành đôi, họ sẽ trở thành cặp tình nhân bị ghét bỏ nhất showbiz Hoa ngữ.

Ảnh: Weibo

Shuhua dự tiệc riêng tư của Kha Chấn Đông. Ảnh: Weibo

Cặp đôi tương tác trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram

Kha Chấn Đông sinh năm 1991. Anh từng là hình mẫu bạn trai lý tưởng của các nữ sinh Trung Quốc sau vai diễn Kha Cảnh Đằng trong phim You Are The Apple of My Eye ( Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi) và vai Cố Nguyên trong Tiểu Thời Đại. Thành công của 2 tác phẩm này đưa tên tuổi Kha Chấn Đông vươn xa khắp châu Á, đồng thời rửa sạch những tai tiếng trước đó của nam diễn viên như lộ ảnh khỏa thân, đào hoa.

Tuy nhiên, tháng 8/2014, Kha Chấn Đông bị bắt vì sử dụng chất cấm cùng con trai Thành Long - Phòng Tổ Danh. Scandal này khiến danh tiếng của Kha Chấn Đông bị phá hủy hoàn toàn. Anh bị giới quản lý văn hóa Trung Quốc Đại lục "cấm cửa", chỉ có thể hoạt động ở quê nhà Đài Loan (Trung Quốc). Ngoài ra, Kha Chấn Đông còn mối quan hệ thân thiết với Seungri và từng đến quán bar Buring Sun. Do đó, tại showbiz Trung Quốc, Kha Chấn Đông nằm trong nhóm ngôi sao ăn chơi trác táng bậc nhất.

Kha Chấn Đông là "nam thần thanh xuân" của phim Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi.

Tuy nhiên, anh đã tự hủy sự nghiệp bằng ma túy, ăn chơi trác táng.

Shuhua (Diệp Thư Hoa) sinh năm 2000 và là người gốc Đài Loan (Trung Quốc). Nữ thần tượng sở hữu vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng, ngọt ngào xứng danh visual của nhóm i-dle. Tuy nhiên, Shuhua lại bị đánh giá là có sắc nhưng không có tài khi nhảy thì hời hợt mà hát cũng không xuất sắc.

Không chỉ khía cạnh năng lực biểu diễn, Shuhua còn nhiều lần hứng chỉ trích vì có thái độ hành xử, phát ngôn kém duyên, EQ thấp. Khi trò chuyện với fan, nữ idol luôn tỏ vẻ cục cằn, kém thân thiện. Khi tham gia 1 show truyền hình, Shuhua liên tục nói trống không, không dùng kính ngữ theo quy tắc ứng xử của Hàn Quốc đối với vị tiền bối của mình. Vụ việc khiến cô bị chỉ trích dữ dội.

Vẻ đẹp của Shuhua được đánh giá cao.

Tuy nhiên cô gặp nhiều "phốt" thái độ, EQ thấp, kém duyên.

Nguồn: Weibo