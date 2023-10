Tại sao Tôn Điện Anh vừa lật chăn ngọc trai ra, Từ Hi thái hậu bỗng "sống lại"?

Trong lịch sử Trung Hoa, hiếm người phụ nữ nào có quyền lực và danh tiếng sánh ngang với Từ Hi thái hậu. Bà là đệ nhất sủng phi của Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế, sinh mẫu của Thanh Mục Tông Đồng Trị Đế.

Năm 1908, Từ Hi Thái hậu qua đời, hưởng thọ 74 tuổi. Sau khi cử hành tang lễ theo nghi lễ long trọng, Từ Hi Thái hậu được chôn cất tại lăng mộ nằm trong quần thể Thanh Đông Lăng, thuộc Tuân Hóa (tỉnh Hà Bắc), cách Bắc Kinh khoảng 125km về phía Đông.

Đám tang của Từ Hi thái hậu. (Ảnh: Sohu)

Theo sử sách ghi chép, chi phí tổ chức tang lễ của Từ Hi Thái hậu ước tính hàng triệu lượng bạc. Bà được chôn cất cùng nhiều vàng bạc châu báu giá trị. Trong đó, quan tài chứa thi hài Từ Hi Thái hậu được làm từ gỗ trinh nam quý hiếm cộng thêm sơn son thếp vàng, trang trí vô cùng tinh xảo.

20 năm sau khi Từ Hi thái hậu qua đời, vào năm 1928, nhóm trộm mộ do Tôn Điện Anh cầm đầu tiến vào Thanh Đông Lăng. Ông ta lấy cớ "diễn tập quân sự" để khai quật lăng mộ của Từ Hi thái hậu, cướp bóc cổ vật.

Cửa vào Thanh Đông lăng được bít bằng nhiều tầng đá hoa cương chắc chắn, đội công binh của Tôn Điện Anh không cách nào mở được, tên lãnh chúa thấy vậy đã dùng tới thuốc nổ để phá tung lăng mộ.

Sau khi vơ vét châu báu đặt trong lăng mộ, những tên trộm mộ chú ý đến chiếc quan tài giá trị của của Từ Hi thái hậu và quyết định không buông bỏ bảo vật bên trong. Họ dùng búa cạy tung nắp quan tài.

Thi thể Từ Hi thái hậu còn nguyên vẹn nằm trên chiếc chăn gấm dệt bằng sợi tơ vàng, đính hàng nghìn viên ngọc trai. (Ảnh: Sohu)

Khi áo quan mở ra, tất cả đều sửng sốt. Thi thể Từ Hi thái hậu không hề bị thối rữa, vẫn còn nguyên vẹn nằm trên chiếc chăn gấm dệt bằng sợi tơ vàng, đính hàng nghìn viên ngọc trai.

Chiếc mũ trên đầu Thái hậu đính viên trân châu to bằng quả trứng, ước tính giá trị khoảng 10 triệu lượng bạc. Tôn Điện Anh và đồng bọn vơ vét toàn bộ vàng bạc châu báu đặt xung quanh thi hài của Từ Hi Thái hậu.

Lúc này, Tôn Điện Anh chú ý đến tấm chăn ngọc phủ lên thi hài của vị thái hậu nổi tiếng, tấm chăn trên được các thợ thủ công làm tỉ mỉ khi được thêu 25.000 chữ về bộ kinh Đà La Ni bằng những sợi chỉ vàng đính cùng rất nhiều ngọc trai.

Họ quyết định lấy tấm chăn này. Nào ngờ, khi gỡ chăn ra, Từ Hi thái hậu “sống lại”. Mắt Từ Hi thái hậu bỗng mở trừng trừng khiến cho Tôn Điện Anh và đám lính hoảng hốt, chúng bỏ chạy thục mạng vì sợ hãi tột độ.

Tôn Điện Anh có gan cướp ngôi mộ, đương nhiên sẽ không sợ cái xác. Hắn bắn một phát súng lên không trung để ổn định quân lính, rồi nói: "Tất cả tiếp tục dọn dẹp đi!".

Khi gỡ chăn ra, Từ Hi thái hậu đã “sống lại”, mắt mở trừng trừng. (Ảnh: Sohu)

Quả thật, thi thể Từ Hi Thái hậu không hề có phản ứng nào khác, những tên lính bắt đầu cậy miệng Từ Hi thái hậu lấy ra một viên minh châu khổng lồ. Trên cổ bà còn đeo 3 xâu chuỗi, trong đó 2 chuỗi bằng trân châu, 1 chuỗi bằng hồng bảo thạch; mình mặc lễ phục dệt bằng sợi tơ vàng; tay cầm một nhánh hoa sen bằng ngọc.

Tất cả những món bảo vật này đều bị quân lính của Tôn Điện Anh vơ vét hết.

Theo lý giải từ các chuyên gia, Từ Hi thái hậu bỗng “trở về từ cõi chết” là do trước khi chôn cất bà, các thái giám dùng dược liệu đặc biệt để phủ lên toàn thân giúp ướp xác, sau đó quan tài được bịt kín hai lớp để cách ly hoàn toàn với không khí.

Thi hài vốn đang được bảo quản tốt trong điều kiện chân không suốt thời gian dài. Khi Tôn Điện Anh mở quan tài, tử thi phản ứng với không khí nên mi mắt của Từ Hi thái hậu bị co cơ đột ngột, khiến đôi mắt mở trừng trừng như vậy.

Nguồn: Sohu