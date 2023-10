Từ Hi thái hậu xa hoa đến khó tưởng: Bữa tệ nhất cũng đủ cho thường dân ăn vài năm, giá trị đồ tuỳ táng càng không dám nghĩ

Thái hậu Từ Hi là một nhân vật lịch sử nổi tiếng cuối thời nhà Thanh. Bà đã từng là người nắm trong tay quyền lực tối cao và cai trị Đại Thanh trong nửa thế kỷ. Quyền lực nắm trong tay đã cho phép Từ Hi hưởng thụ mọi thứ xa hoa bậc nhất.

Theo lời kể của vị thái giám vào thời điểm đó, thái hậu Từ Hi đã tiêu tổng cộng khoảng 4000 lượng bạc mỗi ngày. Số bạc này tương đương với tiền trang trải chi phí gần nửa tháng trong cung hoặc có thể mua cả một chiếc tàu tuần dương Đức. Chi tiêu của Từ Hi trong vòng một năm đủ để xây dựng cả một lực lượng hải quân hùng mạnh.

Cả trăm món ăn mỗi bữa, đủ cho một người thường ăn đến vài năm

Theo ký ức của vị hoàng đế cuối cùng triều Thanh - Phổ Nghi, mỗi bữa ăn của Long Dụ hoàng thái hậu cần sáu chiếc bàn mới có thể chứa hết. Bữa ăn xa hoa nhường đó bắt nguồn từ Từ Hi.

Theo sử sách ghi lại, một bữa ăn tệ nhất của Từ Hi cũng đủ cho một người thường ăn sung túc trong vài năm. Từ Hi mỗi ngày dùng khoảng 25kg chân giò, thịt lợn, một con cừu, hai con gà vịt, cá… Riêng gạo cũng được chia thành nhiều loại. Một ngày hai bữa đều đặn và mỗi bữa có đến cả trăm món. Khi món ăn bưng lên, nếu Từ Hi hài lòng sẽ được đặt lên bàn, ngược lại sẽ phải đem xuống. Các đầu bếp còn cần phải thay đổi thực đơn mỗi ngày.

Các chuyên gia nghiên cứu cho biết, thức ăn dâng lên Từ Hi phải có 4 đặc điểm chính: Thứ nhất là phải luôn nóng hổi; thứ hai là xem trọng việc thưởng trà; thứ ba là buộc phải nhiều thịt để bổ sung collagen; thứ tư là bổ sung thực phẩm tốt cho tiêu hóa. Có thể thấy, Từ Hi không chỉ coi trọng số lượng món ăn mà còn là người rất coi trọng sức khỏe và sắc đẹp.

Chuyện kể rằng khi Từ Hi đi vi hành ở Phụng Thiên, ngự thiện phòng trên xe có đến hơn 50 chiếc bếp lò. Mỗi bếp có một đầu bếp, mỗi đầu bếp chỉ nấu hai món, một đầu bếp chuyên nhóm lửa và có rất nhiều người phụ việc.

Lượng trái cây cung cấp cho Từ Hi mỗi ngày cũng rất phong phú gồm hơn 20 quả táo, 13 quả óc chó và rất nhiều loại hồng táo và các khác nhau đặc sản của nhiều vùng.

Nhiều người thắc mắc Từ Hi liệu có ăn hết số thức ăn này? Trên thực tế, mỗi món Từ Hi chỉ gắp một hai lần, số đồ ăn thừa sẽ được thưởng cho các cung nữ và thái giám hầu cận. Không ít đồ ăn thừa được chuyển ra khỏi cung được gọi là “xà bần”. Người dân ở kinh thành khi đó sẽ xếp hàng để mua những thức ăn thừa của Từ Hi.

Không chỉ áo quần, đi vệ sinh hay tắm rửa cũng xa hoa khó tưởng

Từ Hi là một người rất yêu cái đẹp. Bà đã để lại nhiều bức ảnh của mình. Bà đặc biệt chú ý đến phục trang, riêng tất mỗi năm cũng dùng đến khoảng 3000 đôi. Tất cả đều được làm bằng lụa mềm và thêu hoa văn khá tinh xảo. Những người thợ thêu lành nghề nhất cũng phải mất đến một tuần để làm ra một đôi và Từ Hi sẽ không bao giờ đeo lại lần hai.

Chưa nói đến quần áo cũng đặc biệt xa hoa. Trong một chuyến đi vi hành, chỉ riêng quần áo có đến khoảng 2000 bộ, chất đầy cả một cỗ xe ngựa. Và đây cũng chỉ là một giọt nước trong số trang phục của bà.

Quần áo của Từ Hi hết sức tinh xảo

Vào thời nhà Thanh, các hoàng đế, hoàng hậu cũng như thái hậu trong Tử Cấm Thành không đi vệ sinh ở nhà vệ sinh cố định mà sử dụng một vật được gọi là "quan phòng". Quan phòng của Từ Hi thái hậu đặc biệt sang trọng, được chạm khắc thành hình bầu dục từ gỗ đàn hương, bên ngoài có nạm bằng ngọc, vàng hết sức trang nhã. Phía trên có lớp đệm mềm và nắp đậy sau khi sử dụng. Đồng thời, trong đó còn có một loại hương đặc chế với tác dụng khử mùi. Giấy vệ sinh Từ Hi sử dụng cũng giấy lụa trắng được ủi phẳng bằng bàn là và được các cung nữ xử lý cẩn thận.

Kể cả việc tắm rửa của Từ Hi cũng tiêu tốn vô cùng. Bồn tắm được chạm khắc rồng vàng. Xà phòng sử dụng đều ẩn chứa các hương liệu đặc biệt cùng các loại tinh dầu tạo hương thơm cho cơ thể và tóc. Mỗi lần tắm, Từ Hi dùng đến hơn 100 chiếc khăn làm từ sợi tơ vàng tinh xảo và đều vứt đi sau khi sử dụng.

Kho báu khổng lồ chôn cùng sau khi qua đời

Từ Hi qua đời vào năm 1908. Chỉ riêng đám tang đã hoành tráng hơn một cuộc duyệt binh phương Tây. Sau khi bà qua đời, những vật tùy táng lại càng có giá trị. Lý Liên Anh, một thái giám thân cận đã ghi lại sống lượng đồ vật tùy táng được chôn cất cùng Từ Hi: Bên trong quan tài là một tấm nệm làm bằng vàng bạc với hơn 10 nghìn viên ngọc trai, hơn 200 miếng bạch ngọc và hơn 80 viên hồng ngọc cùng mũ phượng trên đầu cũng cực có giá trị.

Ngọc Liên Hoa trong tay cũng có giá hơn 2 triệu lượng bạc. Đáng giá nhất phải kể đến viên dạ minh châu nổi tiếng trong miệng. Theo các chuyên gia đánh giá, viên dạ minh châu này giá thị trường hiện nay có thể lên đến hơn 800 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng hơn 2,6 nghìn tỷ đồng). Nhưng ngay sau khi Từ Hi chôn vùi, những kho báu này đã bị đánh cắp.

Nguồn: NetEast