Tại sao nên đổi điện thoại mới sau 5 năm?

Với sự phát triển bùng nổ của công nghệ, các hãng điện thoại liên tục tung ra sản phẩm mới mỗi năm cùng nhiều lời hứa hẹn về camera hay hiệu năng. Tuy nhiên, việc chạy theo xu hướng nâng cấp thường xuyên đã không còn thực sự cần thiết.

Giữa thị trường công nghệ liên tục biến động với các mẫu smartphone mới ra mắt mỗi năm, người dùng thường băn khoăn về thời điểm thích hợp nhất để "lên đời" thiết bị. Tuy nhiên, thay vì chạy theo xu hướng nâng cấp liên tục, các chuyên gia công nghệ hiện nay nhận định 5 năm chính là khoảng thời gian lý tưởng nhất để khai thác trọn vẹn giá trị của một chiếc điện thoại, đồng thời giúp cân bằng giữa hiệu quả sử dụng và chi phí đầu tư.

Thực tế cho thấy, nếu như cách đây một thập kỷ, mỗi thế hệ smartphone đều mang đến những bước tiến rõ rệt về thiết kế hay cụm camera, thì hiện nay sự khác biệt giữa các đời máy đã thu hẹp đáng kể. Với những nhu cầu cơ bản hằng ngày như lướt mạng xã hội, xem video hay xử lý công việc, các thiết bị ra mắt từ vài năm trước sở hữu vi xử lý Apple Silicon hay Snapdragon vẫn hoàn toàn dư sức đáp ứng mượt mà.

Bên cạnh yếu tố phần cứng ngày càng bền bỉ, sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách hỗ trợ phần mềm cũng là lý do quan trọng khiến mốc 5 năm trở thành "điểm ngọt" để người dùng cân nhắc. Thay vì nhanh chóng bị bỏ rơi như trước đây, các nhà sản xuất đang nỗ lực kéo dài vòng đời thiết bị nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và quyền lợi người tiêu dùng.

Điển hình là quy định của Liên minh châu Âu (EU) áp dụng từ năm 2025, yêu cầu các hãng phải hỗ trợ cập nhật hệ điều hành tối thiểu 5 năm cho thiết bị di động. Thậm chí, nhiều thương hiệu lớn còn vượt xa mức quy định này, chẳng hạn như một số dòng Galaxy và Pixel hiện cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm tới 7 năm. Trong khi đó, các thế hệ iPhone cũ như iPhone 11 cũng ghi nhận chu kỳ hỗ trợ dài hạn kỷ lục. Việc được cập nhật hệ điều hành lâu dài không chỉ mang lại trải nghiệm tính năng mới mà còn đảm bảo thiết bị luôn an toàn trước các nguy cơ tấn công mạng.

Khi chiếc điện thoại bước sang năm tuổi thứ 5, máy không nhất thiết phải bị thay thế ngay lập tức nếu vẫn đang hoạt động ổn định. Vấn đề lớn nhất và thường gặp nhất ở giai đoạn này chủ yếu là sự suy giảm dung lượng tự nhiên của viên pin lithium-ion, khiến thời gian sử dụng bị rút ngắn đáng kể.

Thay vì tốn kém hàng chục triệu đồng cho một chiếc máy mới, giải pháp tiết kiệm và thông minh nhất là tiến hành thay pin chính hãng tại các trung tâm bảo hành ủy quyền. Chỉ với một khoản chi phí nhỏ, thiết bị của bạn sẽ ngay lập tức lấy lại phong độ bền bỉ như ban đầu, tiếp tục đồng hành mượt mà thêm một thời gian dài trước khi thực sự cần đến một sự nâng cấp toàn diện.