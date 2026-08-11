Mẫu iPhone từng có giá 21 triệu đồng nay chính thức bị "khai tử"

Chiếc iPhone từng tạo nên cuộc cách mạng di động với mức giá khoảng 21 triệu đồng nay chính thức bước vào "tuổi hưu".

Nếu vẫn còn giữ chiếc iPhone thế hệ đầu tiên ra mắt năm 2007, người dùng có thể xem đây là một món đồ sưu tầm đúng nghĩa hơn là một thiết bị liên lạc.

Nguyên nhân là mạng 2G, công nghệ kết nối mà mẫu iPhone đầu tiên sử dụng, đã chính thức ngừng hoạt động tại Mỹ sau quyết định mới nhất của nhà mạng T-Mobile.

Trước đó, T-Mobile đã thông báo kế hoạch khai tử mạng GSM 2G từ đầu tháng 7. Đây là nhà mạng lớn cuối cùng tại Mỹ duy trì hạ tầng 2G, sau khi AT&T chấm dứt dịch vụ vào năm 2017 và Verizon ngừng hỗ trợ từ năm 2020.

Những chiếc iPhone đời đầu xách tay về thị trường Việt Nam năm 2007–2008 có giá lên tới khoảng 1.300 USD (tương đương khoảng 21 triệu đồng theo tỷ giá thời điểm đó) do độ khan hiếm. (Ảnh: Shutterstock)

Theo ông Ankur Kapoor, Giám đốc mạng lưới của T-Mobile, việc kéo dài thời gian vận hành mạng 2G thêm nhiều năm nhằm hạn chế ảnh hưởng đến nhóm khách hàng vẫn đang sử dụng các thiết bị đời cũ, đồng thời hỗ trợ một số du khách quốc tế còn phụ thuộc vào công nghệ này.

Tuy nhiên, số lượng người dùng mạng 2G hiện đã giảm xuống mức rất thấp. Phần lớn kết nối còn lại đến từ các thiết bị Internet vạn vật (IoT) cũ, thay vì điện thoại di động truyền thống.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, vấn đề bảo mật cũng là một trong những nguyên nhân khiến các nhà mạng quyết định chấm dứt công nghệ đã tồn tại hơn ba thập kỷ. Chuẩn GSM 2G được phát triển từ đầu những năm 1990 và từng được xem là bước tiến lớn trong lĩnh vực viễn thông. Dù vậy, các cơ chế mã hóa và xác thực của công nghệ này hiện không còn đáp ứng được yêu cầu bảo mật hiện đại, khiến mạng 2G dễ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng.

Việc ngừng hoạt động 2G cũng phản ánh quá trình chuyển dịch sang các công nghệ mới hơn tại Mỹ. Trong nhiều năm qua, các nhà mạng nước này đã tập trung đầu tư cho mạng 4G LTE, VoLTE và 5G nhằm nâng cao tốc độ truyền dữ liệu cũng như hiệu quả sử dụng phổ tần.

Dù 5G ngày càng phổ biến, người dùng chưa bắt buộc phải chuyển sang công nghệ mới nhất. Các nhà mạng lớn tại Mỹ vẫn duy trì mạng 4G LTE trên diện rộng và cho phép người dùng tắt kết nối 5G nếu muốn. Với các nhu cầu cơ bản như gọi điện, nhắn tin hay truy cập Internet, LTE vẫn đáp ứng tốt trong phần lớn trường hợp.

Tuy nhiên, mạng 2G gần như đã khép lại vòng đời của mình. Cùng với đó, mạng 3G cũng đang dần biến mất tại nhiều quốc gia khi các nhà mạng tái phân bổ phổ tần cho những công nghệ hiệu quả hơn. Trong bối cảnh số lượng người dùng ngày càng ít, việc duy trì các hệ thống cũ không còn mang lại hiệu quả kinh tế.

Với sự kiện T-Mobile chính thức tắt sóng 2G, một chương quan trọng trong lịch sử viễn thông di động cũng khép lại. Đồng thời, chiếc iPhone đời đầu - thiết bị từng mở ra kỷ nguyên smartphone hiện đại - giờ đây càng mang nhiều giá trị sưu tầm hơn là một chiếc điện thoại phục vụ liên lạc hằng ngày.

Theo MacRumors