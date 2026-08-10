Edifier ra mắt sản phẩm mới tại Việt Nam

Edifier vừa giới thiệu dòng loa kiểm âm thế hệ mới tại Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập thương hiệu.

Mới đây, thương hiệu âm thanh Edifier phối hợp cùng Công ty TNHH Yesbuy - nhà phân phối chính thức tại Việt Nam - tổ chức sự kiện ra mắt dòng loa kiểm âm thế hệ mới MR4 MKII.

Chương trình đồng thời đánh dấu cột mốc 30 năm phát triển của thương hiệu âm thanh này.

Tại sự kiện, đại diện Edifier cho biết Việt Nam hiện là một trong những thị trường được hãng chú trọng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bà Phoebe Peng, Giám đốc Kinh doanh Khu vực của Edifier, cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động và tăng cường hợp tác với đối tác phân phối trong nước. Dịp này, hãng cũng giới thiệu linh vật thương hiệu mang tên Eddie.

Bà Phoebe Peng, Giám đốc Kinh doanh Khu vực của Edifier chia sẻ và cảm ơn tại sự kiện. (Ảnh: Edifier)

Theo thông tin từ nhà sản xuất, MR4 MKII là phiên bản kế nhiệm của dòng loa kiểm âm MR4. Sản phẩm hướng đến nhóm người dùng sáng tạo nội dung, streamer, game thủ và những người có nhu cầu làm việc với âm thanh trên máy tính cá nhân.

Edifier cho biết MR4 MKII được phát triển theo định hướng kết hợp giữa khả năng tái tạo âm thanh chính xác của loa kiểm âm và nhu cầu giải trí hàng ngày. Thiết bị hỗ trợ hai chế độ sử dụng gồm Monitor Mode phục vụ công việc xử lý âm thanh và Music Mode dành cho nhu cầu nghe nhạc.

Về kết nối, sản phẩm được trang bị nhiều cổng giao tiếp phổ biến như TRS Balanced, RCA và AUX. Hãng cũng cho biết loa hỗ trợ các chuẩn kết nối không dây nhằm tăng tính linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Bộ sản phẩm loa Edifier MR4 MKII được trưng bày theo concept gaming tại sự kiện. (Ảnh: Edifier)

Khách mời trải nghiệm test âm thanh của Edifier MR4 MKII. (Ảnh: Edifier)

Bên cạnh phần giới thiệu sản phẩm, sự kiện còn có tọa đàm với một số nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực công nghệ và thiết lập góc làm việc. Các khách mời chia sẻ kinh nghiệm sử dụng thiết bị âm thanh trong quá trình sáng tạo nội dung, đồng thời trao đổi về xu hướng xây dựng không gian làm việc và giải trí tại nhà.

Khu vực trải nghiệm thực tế được bố trí theo hai mô hình gồm góc setup gaming và góc setup dành cho nhà sáng tạo nội dung. Khách tham dự có thể trực tiếp nghe thử, điều chỉnh các chế độ âm thanh và đánh giá khả năng vận hành của MR4 MKII trong nhiều kịch bản sử dụng khác nhau.

Đại diện Yesbuy cho biết sản phẩm sẽ được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam thông qua hệ thống đại lý của đơn vị. Mức giá bán lẻ cùng các chính sách dành cho đại lý cũng được công bố tại sự kiện.