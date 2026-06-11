Tại sao giá vàng giảm mạnh, nhà đầu tư có nên bán cắt lỗ lúc này

Sáng 11/6, giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh khiến người mua từ đỉnh lỗ gần 60 triệu đồng/lượng, nhiều nhà đầu tư băn khoăn có nên bán vàng để cắt lỗ lúc này?

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng, yếu tố chi phối lớn nhất đối với giá vàng hiện nay vẫn là tình hình địa chính trị. Trước đó, căng thẳng tại Trung Đông đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, kéo giá vàng tăng mạnh.

Tuy nhiên, khi xuất hiện các tín hiệu đàm phán và khả năng đạt được thỏa hiệp giữa các bên, tâm lý lo ngại của nhà đầu tư dần hạ nhiệt, kéo theo áp lực bán chốt lời gia tăng.

Bên cạnh đó, giá dầu thế giới cũng đã giảm đáng kể so với giai đoạn căng thẳng cao điểm. Diễn biến này góp phần khiến giá vàng thế giới điều chỉnh nhanh chóng.

Giá vàng trong nước giảm hơn 51 triệu đồng/lượng sau 3 tháng.

Theo ông Hiếu, đà giảm của giá vàng khiến nhiều nhà đầu tư mua ở vùng giá cao phải ghi nhận khoản lỗ đáng kể. Tuy nhiên, ông vẫn cho rằng chưa có cơ sở để khẳng định thị trường đã tạo đáy. Giá vàng có thể tiếp tục điều chỉnh nếu các yếu tố hỗ trợ trước đây suy yếu thêm.

Vì thế, điều quan trọng nhất với người đang nắm giữ vàng là phải có kế hoạch quản trị rủi ro rõ ràng. Nhà đầu tư cần xác định trước mức thua lỗ tối đa có thể chấp nhận và tuân thủ nguyên tắc đó.

"Nếu mua vàng ở mức 180 triệu đồng/lượng và chấp nhận mức lỗ tối đa 20%, nhà đầu tư nên thực hiện cắt lỗ khi giá giảm tới ngưỡng đã đặt ra để bảo toàn phần vốn còn lại. Việc chần chừ chờ thị trường phục hồi có thể khiến khoản lỗ tiếp tục gia tăng nếu giá vàng giảm sâu hơn", ông Hiếu nêu ý kiến.

Giá vàng liên tục giảm, có nên bán cắt lỗ lúc này? (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi), việc giá vàng trong nước giảm 56 triệu đồng/lượng so với đỉnh lịch sử, đang khiến không ít nhà đầu tư rơi vào trạng thái lo lắng.

Riêng trong phiên 10/6, giá vàng miếng SJC đã giảm tổng cộng 5,5 triệu đồng/lượng sau nhiều lần điều chỉnh trong ngày. Đáng chú ý, chênh lệch giá mua - bán được đẩy lên khoảng 5 triệu đồng/lượng, khiến người mua ở đầu phiên có thể chịu mức lỗ lên tới hơn 10 triệu đồng/lượng chỉ sau vài giờ.

Tuy nhiên theo ông Huy, câu hỏi quan trọng nhất lúc này không phải là "có nên cắt lỗ hay không" mà là nhà đầu tư cần nhìn lại mục tiêu nắm giữ vàng ban đầu của mình.

Sau một giai đoạn thị trường tăng nóng rồi điều chỉnh mạnh, người dân nên dành thời gian tổng kết lại những trải nghiệm của chính mình và những người xung quanh khi tham gia thị trường. Những bài học về quản trị vốn, quản trị rủi ro, quản trị kỳ vọng và kiểm soát cảm xúc thường có giá trị lớn hơn nhiều so với một khoản lãi hay lỗ trong ngắn hạn.

Nếu vàng được mua với mục tiêu tích sản dài hạn, không sử dụng đòn bẩy tài chính và chỉ chiếm tỷ trọng hợp lý trong tổng tài sản, việc bán tháo trong trạng thái hoảng loạn thường không phải lựa chọn tối ưu.

Ngược lại, nếu mua theo tâm lý đám đông, kỳ vọng lướt sóng ngắn hạn hoặc dồn phần lớn tài sản vào vàng thì đây là thời điểm cần đánh giá lại danh mục và mức độ rủi ro đang chấp nhận.

"Thực tế cho thấy, tổn thất lớn nhất của nhà đầu tư thường không đến từ việc dự báo sai xu hướng giá, mà đến từ những quyết định được đưa ra trong trạng thái hưng phấn quá mức hoặc hoảng loạn cực độ", ông Huy nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo chuyên gia cùa Công ty Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT, trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào diễn biến tăng, giảm ngắn hạn của giá vàng mà cần đưa ra quyết định dựa trên bức tranh rộng hơn về chu kỳ kinh tế và mục tiêu tài chính cá nhân.

Sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa thực sự rõ rệt và đồng đều, dù nhiều nước có xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ hoặc phát tín hiệu hỗ trợ tăng trưởng. Đây là giai đoạn tâm lý phòng thủ và sự bất định trên thị trường tài chính còn khá lớn. Điều này có thể khiến giá vàng xuất hiện những nhịp biến động mạnh trong thời gian tới, thay vì hình thành xu hướng tăng hoặc giảm ổn định như nhiều người kỳ vọng.

Trong bối cảnh này, nếu đã mua vàng từ trước và có lãi, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ để chờ chu kỳ tăng dài hạn. Nếu lỡ mua ở vùng "đỉnh" hoặc dùng đòn bẩy tài chính, đây là lúc cần đánh giá lại áp lực dòng tiền. Nếu phải vay mượn để mua và chịu lãi suất, hãy cân nhắc cắt giảm tỷ trọng để bảo toàn vốn, hoặc chuyển dịch một phần tài sản sang các kênh an toàn khác nếu cần dùng cho các kế hoạch tài chính quan trọng

Phương án phù hợp với người nắm giữ vàng là có thể là chốt lời từng phần, chuyển dần tài sản sang tiền gửi hoặc các kênh có độ ổn định cao hơn để đảm bảo dòng tiền. Song song đó, nhà đầu tư vẫn có thể giữ lại một phần vàng như lớp tài sản phòng vệ cho danh mục tổng thể.