Có 100 triệu đồng, nên mua vàng miếng hay vàng nhẫn?

Nhiều người chỉ hỏi "có nên mua vàng không?" mà quên mất một chi tiết quan trọng: mua vàng gì. Bởi vàng miếng và vàng nhẫn phục vụ những mục tiêu tài chính khác nhau.

Nếu ưu tiên sự an tâm và tính nhận diện, vàng miếng thường là lựa chọn đầu tiên được nhắc đến. Với thương hiệu rõ ràng, được nhiều người biết đến và giao dịch phổ biến, vàng miếng mang lại cảm giác "chuẩn chỉnh" hơn trong mắt không ít người mua. Đây cũng là lý do nhiều người tích lũy được một khoản tiền lớn thường nghĩ ngay đến việc mua vàng miếng để cất giữ dài hạn.

Tuy nhiên, vàng miếng cũng đi kèm một số bất tiện nhất định. Giá trị mỗi đơn vị lớn hơn, khiến việc mua bán kém linh hoạt nếu bạn không muốn xuống tiền toàn bộ một lúc. Chưa kể, mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra ở từng thời điểm cũng là yếu tố cần cân nhắc.

Trong khi đó, vàng nhẫn lại phù hợp với những người muốn tích lũy từng chút một. Với số vốn nhỏ hơn, bạn có thể dễ dàng mua thêm khi có tiền nhàn rỗi mà không cần chờ đến khi tích đủ một khoản lớn. Chính sự linh hoạt này khiến vàng nhẫn trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người trẻ mới bắt đầu hành trình tích lũy tài sản.

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Dĩ nhiên, vàng nhẫn không phải không có hạn chế. Tùy từng thương hiệu và thời điểm, mức độ phổ biến hay thanh khoản có thể khác nhau. Người mua cũng cần chú ý lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, giữ đầy đủ hóa đơn để thuận tiện hơn khi giao dịch sau này.

Vậy nếu có 100 triệu đồng thì nên chọn loại nào? Câu trả lời phụ thuộc vào mục tiêu của bạn. Nếu muốn nắm giữ dài hạn, ưu tiên sự an tâm và có sẵn một khoản tiền tương đối lớn, vàng miếng có thể phù hợp hơn. Nếu thích tích lũy linh hoạt, muốn dễ mua thêm theo từng đợt và không muốn dồn hết tiền vào một lần giao dịch, vàng nhẫn là phương án đáng cân nhắc.

Cuối cùng, không có loại vàng nào tốt nhất cho tất cả mọi người. Điều quan trọng không nằm ở việc vàng miếng hay vàng nhẫn "lời hơn", mà là loại nào phù hợp với số vốn, thói quen tài chính và mục tiêu tích lũy của chính bạn. Bởi đôi khi, mua đúng loại vàng còn quan trọng không kém việc mua đúng thời điểm.