Ở thành phố cái gì cũng đắt, về quê thì không làm ra tiền: Một lựa chọn mới đã xuất hiện!

Không muốn ở thành phố nhưng cũng không muốn về quê…

Mức sống ở các thành phố lớn luôn đắt đỏ hơn ở quê, đó là điều ai cũng biết và là thực tế diễn ra ở các nước châu Á nói chung. Với không ít người trẻ, đặc biệt là người mới đi làm hoặc các gia đình thu nhập chưa cao, việc làm sao kiếm đủ tiền trang trải ở thành phố mà cuối tháng vẫn còn dư để tiết kiệm là bài toán không đơn giản.

Thế nên không có gì khó hiểu khi nhiều người chọn bỏ phố về quê. Tuy nhiên, cái khó lại là không phải ai cũng kiếm được việc làm ở quê. Chẳng lẽ vậy là không còn lựa chọn nào khác hay sao?

Ở Trung Quốc, phương án mà nhiều người lựa chọn để thoát khỏi tình cảnh chi phí sống quá cao, không phải là bỏ phố về quê, mà là: Bỏ "phố lớn" về "phố nhỏ" - một nơi có mức sống phù hợp hơn mà vẫn đảm bảo cơ hội việc làm đa dạng để không lo thất nghiệp.

Lựa chọn không còn giới hạn trong việc "ở thành phố lớn" hay "về quê"

Sau gần 10 năm sống tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Xiaoxiao, 33 tuổi, từng nghĩ mình đã đạt được mọi dấu mốc mà xã hội kỳ vọng. Cô tốt nghiệp đại học loại giỏi, có công việc và thu nhập ổn định. Thế nhưng vào cuối năm 2025, Xiaoxiao và chồng quyết định rời Bắc Kinh để chuyển đến một thị trấn ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) để sinh sống.

"Tôi yêu Bắc Kinh, nhưng càng ngày cảm thấy mọi thứ đang thay đổi và bản thân không còn phù hợp với nhịp sống nhanh, đắt đỏ nữa" - Xiaoxiao chia sẻ.

Xiaoxiao

Xiaoxiao làm nghề tư vấn viên, còn chồng là lập trình viên. Cô cho biết cuộc sống ở Bắc Kinh (Trung Quốc) dần thu hẹp trong vòng lặp "từ nhà đến công ty rồi từ công ty về nhà". Sáu tháng sau khi chuyển tới Hồ Nam, cả hai càng chắc chắn đó là quyết định chính xác.

Một trong những lý do lớn nhất là chi phí nhà ở. Mức giá thuê nhà trung bình tại Bắc Kinh và Thượng Hải (Trung Quốc), tối thiểu cũng đã 5.600 NDT (khoảng 20 triệu đồng), trong khi tại Hồ Nam (Trung Quốc), con số tương ứng khoảng 950 NDT (khoảng 3,4 triệu đồng).

Không chỉ tiết kiệm được tiền thuê nhà, vợ chồng Xiaoxiao còn cảm thấy dễ dàng mở rộng các mối quan hệ xã hội và dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động ngoài trời.

Câu chuyện của Xiaoxiao không phải trường hợp cá biệt.

Yue Zifeng, 25 tuổi, cũng từng mang giấc mơ lập nghiệp tại Thượng Hải (Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn học, anh làm việc cho một công ty trò chơi điện tử rồi chuyển sang làm sản xuất nội dung cho Douyin - Nền tảng MXH nổi tiếng ở Trung Quốc. Để trụ lại ở Thượng Hải (Trung Quốc), Yue Zifeng phải chấp nhận văn hóa làm việc "9-9-6" nổi tiếng là khắc nghiệt: Từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày mỗi tuần.

"Tôi chịu rất nhiều áp lực và không còn thời gian cho bản thân" - Yue Zifeng nói.

Sau một năm rưỡi duy trì văn hóa "9-9-6", anh rơi vào trạng thái kiệt sức về tinh thần. Đầu năm 2025, Yue quyết định nghỉ việc và chuyển tới Thành Đô (Trung Quốc) và kiếm sống bằng việc làm phục vụ bàn cho 1 quán bar. Thu nhập giảm đáng kể, từ khoảng 10.000 NDT/tháng (khoảng 36 triệu đồng) còn khoảng 4.000 NDT/tháng (14,4 triệu đồng). Tuy nhiên, Yue Zifeng lại cảm thấy cuộc sống thoải mái, tinh thần tích cực hơn hẳn.

"Tôi không dám khẳng định là mình đang sống hạnh phúc, nhưng ít nhất, hiện tại tôi cảm thấy bình yên hơn" - Yue nêu cảm nhận sau khi chuyển tới Thành Đô.

Trụ lại ở thành phố lớn không còn đồng nghĩa với "thành công"

Những câu chuyện như của Xiaoxiao hay Yue đang phản ánh một xu hướng mới tại Trung Quốc. Trong nhiều thập kỷ, thành công của người trẻ gần như gắn liền với bốn siêu đô thị lớn gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến. Đây là những trung tâm tài chính, sản xuất và công nghệ ở đất nước tỷ dân, thu hút hàng triệu lao động trẻ đổ về mỗi năm.

Tuy nhiên, bức tranh đó đang thay đổi.

Ảnh minh họa

Mức lương tăng chậm, tỷ lệ thất nghiệp cao, tình trạng kiệt sức kéo dài cùng chi phí sinh hoạt đắt đỏ khiến nhiều người bắt đầu xem xét lại các ưu tiên trong cuộc sống. Thay vì đánh đổi toàn bộ thời gian và sức khỏe để theo đuổi sự nghiệp tại các siêu đô thị, họ tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân.

Những thành "nhỏ" như Thành Đô, Trùng Khánh, Tây An, Vũ Hán, Hợp Phì, Nam Kinh hay Hàng Châu ở Trung Quốc đang được người trẻ coi là đích đến để an cư lạc nghiệp. Đây là những đô thị cấp hai có hạ tầng phát triển, kết nối giao thông thuận lợi, cơ hội việc làm tương đối tốt nhưng chi phí sinh hoạt thấp hơn đáng kể so với Bắc Kinh hay Thượng Hải (Trung Quốc).

Một báo cáo được cổng thông tin tuyển dụng Liepin công bố vào cuối năm 2024 cho thấy hơn 20% sinh viên tốt nghiệp đại học tại Trung Quốc ưu tiên làm việc ở các thành phố "cấp hai" hoặc thị trấn nhỏ hơn là lao vào các "siêu đô thị".

Để thu hút nhân tài, nhiều địa phương còn triển khai các chương trình hỗ trợ nhà ở. Với nhiều người trẻ Trung Quốc, việc rời bỏ các "siêu đô thị" không còn đồng nghĩa với thất bại hay từ bỏ tham vọng.

Trong bối cảnh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn tại các trung tâm kinh tế hàng đầu, các đô thị cấp hai đang trở thành lời giải mới cho bài toán cân bằng giữa mưu sinh và tận hưởng cuộc sống của thế hệ trẻ Trung Quốc.