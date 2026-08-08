Tài khoản ngân hàng phát sinh 12 giao dịch chuyển khoản liên tiếp với tổng 5 tỷ đồng: Người đàn ông được công an mời làm việc

Một người đàn ông ở Hà Nội đã nhận lại toàn bộ 5 tỷ đồng chuyển tiền nhầm sau khi người nhận chủ động trình báo công an và phối hợp hoàn trả ngay trong ngày.

Ngày 4/8/2026, anh Trần Minh Quân (trú tại TP Hà Nội), nhân viên của một công ty kinh doanh vàng bạc, đá quý, thực hiện chuyển tiền cho đồng nghiệp tên Hoàng Quốc Cường. Tuy nhiên, trong danh sách người thụ hưởng trên ứng dụng ngân hàng có một tài khoản trùng họ tên từng giao dịch trước đó nên anh Quân đã chọn nhầm người nhận.

Sau khi phát hiện sự việc, anh Quân tiếp tục thực hiện một số giao dịch khác, đồng thời để lại số điện thoại trong nội dung chuyển khoản với hy vọng người nhận có thể liên hệ để xử lý.

Khoảng 16h cùng ngày, anh Hoàng Quốc Cường (25 tuổi, trú thôn Hoàn Phúc, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) bất ngờ nhận được tổng cộng 5 tỷ đồng từ một tài khoản lạ. Khoản tiền được chuyển thành 12 giao dịch nhỏ.

Nhận thấy số tiền có giá trị rất lớn và không rõ nguồn gốc, anh Cường đã chủ động đến Công an xã Hoàn Lão trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoàn Lão đã nhanh chóng xác minh, liên hệ với anh Trần Minh Quân, đồng thời hướng dẫn người này chuẩn bị sao kê giao dịch và căn cước công dân để đến làm việc.

Ngày 5/8, anh Quân cùng một người bạn đi xe máy từ Hà Nội vào Quảng Trị để giải quyết vụ việc. Đến khoảng 15h45 cùng ngày, hai người có mặt tại trụ sở Công an xã Hoàn Lão.

Dưới sự hướng dẫn của lực lượng công an, anh Hoàng Quốc Cường đã thực hiện nâng hạn mức chuyển khoản từ 2 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng và hoàn trả toàn bộ số tiền cho anh Quân ngay tại trụ sở Công an xã Hoàn Lão mà không cần phải đến ngân hàng.

Vụ việc được giải quyết nhanh chóng nhờ sự trung thực của người nhận tiền cùng sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời của Công an xã Hoàn Lão, giúp người chuyển nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị﻿