Tin vui cho người dùng ChatGPT miễn phí

Theo đó, OpenAI sẽ gỡ giới hạn độ dài của cuộc trò chuyện bằng văn bản với toàn bộ người dùng ChatGPT, đồng thời nâng cấp các mô hình mặc định.

OpenAI vừa công bố loạt thay đổi nhằm cải thiện trải nghiệm cho người dùng miễn phí. Theo đó, người dùng ChatGPT Free và Go sẽ được trò chuyện bằng văn bản không giới hạn, đồng thời mô hình GPT-5.6 Luna sẽ trở thành mô hình mặc định.

Bên cạnh đó, OpenAI cũng bổ sung nút “Suy nghĩ”, cho phép người dùng miễn phí sử dụng khả năng suy luận nâng cao khi xử lý những câu hỏi phức tạp.

Các thay đổi này được công bố không lâu sau khi OpenAI cho biết các mô hình AI của hãng hiện đã có 1 tỷ người dùng hoạt động.

Theo OpenAI, mô hình GPT-5.6 Luna sẽ được triển khai cho người dùng trong tuần này. Trong khi đó, tính năng trò chuyện bằng văn bản không giới hạn và nút "Suy " dự kiến được cung cấp từ tuần tới.

Dù mở giới hạn đối với các cuộc trò chuyện bằng văn bản, OpenAI cho biết giới hạn vẫn được áp dụng với tính năng tải tệp, hình ảnh và các công cụ khác.

OpenAI lần đầu giới thiệu dòng mô hình GPT-5.6 dưới dạng bản thử nghiệm vào tháng 6. Khi đó, công ty cho biết đây là dòng mô hình có chi phí vận hành thấp nhất nhưng vẫn sở hữu năng lực mạnh. Bên cạnh Luna, dòng GPT-5.6 còn có hai mô hình Sol và Terra với khả năng cao hơn nhưng chi phí vận hành lớn hơn.

Trong thông báo mới, OpenAI cho biết tỷ lệ lỗi thực tế trong câu trả lời của Luna thấp hơn 62%, trong khi con số này với Sol thấp hơn 68% so với GPT-5.5 Instant.

Không chỉ người dùng miễn phí, khách hàng sử dụng ChatGPT Plus và Pro cũng nhận được một số nâng cấp. OpenAI cập nhật mô hình GPT-5.6 Sol theo hướng cho câu trả lời đáng tin cậy và tập trung hơn.

Người dùng hai gói này cũng được cung cấp một thanh trượt mới, qua đó điều chỉnh mức độ suy luận mà ChatGPT sử dụng cho từng câu trả lời.

Hiện ChatGPT có 4 gói chính cho người dùng cá nhân. Gói Free không mất chi phí, Go giá 132.000 đồng/tháng, Plus 522.500 đồng/tháng và Pro từ 2,849 triệu đồng/tháng.

Trong đó, Plus mở quyền truy cập các mô hình suy luận nâng cao với GPT-5.6, còn Pro bổ sung GPT-5.6 Sol Pro và hạn mức sử dụng cao hơn. Free và Go vẫn bị giới hạn ở một số tính năng như tải tệp, tạo ảnh, nghiên cứu sâu và bộ nhớ.

Vì vậy, dù Free và Go sắp được nhắn tin không giới hạn với GPT-5.6 Luna, khác biệt giữa các gói vẫn nằm ở mô hình được sử dụng và hạn mức các công cụ nâng cao.