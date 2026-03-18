Tài khoản ngân hàng có giao dịch 800 triệu đồng: Nữ sinh bị công an mời lên làm việc

Thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải là mới nhưng nhiều người vẫn chủ quan, mất cảnh giác. Đặc biệt là nhiều trường hợp là sinh viên do chủ quan, ít cập nhật thông tin cảnh báo lừa đảo đã sập bẫy của các đối tượng.

Mới đây, vào ngày ngày 11/3/2026, chị N (Sinh năm 2006; trú tại: Hà Nội) có nhận cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, đe dọa chị có liên quan đến một vụ án kinh tế, rửa tiền xuyên quốc gia.

Đối tượng yêu cầu chị chuyển tiền để chứng minh nguồn tài chính, đồng thời hướng dẫn chị nói dối gia đình cần tiền đi du học để bố mẹ chuyển tiền cho. Sau đó, chị N đã chuyển hơn 800 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.

Qua đây, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đặc biệt là các học sinh, sinh viên, người trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.