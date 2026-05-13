Tài khoản ngân hàng bị phong tỏa ngay lập tức nếu liên quan đến những giao dịch sau

Hiện nay, các băng nhóm tội phạm công nghệ cao đang ngày càng trở nên tinh vi khi biến hệ thống ngân hàng thành công cụ để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc trực tuyến. Một trong những thủ đoạn phổ biến nhất là chúng sử dụng những nội dung chuyển khoản có chứa từ khóa nhạy cảm hoặc nhờ người khác đứng ra giao dịch hộ. Điều đáng lo ngại là rất nhiều người dân hoàn toàn mù mờ trước rủi ro này. Việc tùy tiện nhận tiền giúp một người quen trên mạng, chuyển khoản hộ một số tiền không rõ nguồn gốc hay đơn giản là tham gia vào các giao dịch thiếu minh bạch cũng đủ để hệ thống quét an ninh của ngân hàng đưa tài khoản của bạn vào danh sách đen tình nghi.

Đặc biệt, thói quen cho mượn, cho thuê hoặc bán lại thông tin tài khoản ngân hàng vì chủ quan chính là con đường ngắn nhất đẩy chủ tài khoản vào những rắc rối pháp lý nghiêm trọng, dù bản thân họ không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan chức năng đã và đang áp dụng những chế tài xử phạt cực kỳ nghiêm khắc nhằm làm sạch môi trường giao dịch tài chính. Theo Điều 30, Nghị định 340/2025/NĐ-CP được Thủ tướng Chính phủ ban hành, mọi hành vi mua bán, thuê mượn tài khoản hoặc trao đổi thông tin tài khoản thanh toán trái phép đều sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền khổng lồ từ 100 triệu đến 200 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm. Không dừng lại ở việc xử phạt hành chính, sức nặng của pháp luật còn được thể hiện rõ qua Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, hành vi thu thập, tàng trữ hoặc công khai trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có thể khiến người vi phạm nhận án phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm. Khủng khiếp hơn, trong trường hợp tài khoản đó được xác định là công cụ phục vụ cho các đường dây rửa tiền hay lừa đảo xuyên quốc gia, chủ tài khoản danh nghĩa hoàn toàn có thể bị cơ quan điều tra khởi tố và truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm.

Trước sự bủa vây của các cạm bẫy tài chính, mỗi người dùng cần tự trang bị cho mình những nguyên tắc phòng vệ tối thượng. Quy tắc sống còn đầu tiên là tuyệt đối không chuyển giao, cho mượn hay cho thuê tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức và lý do nào. Việc liên tục theo dõi biến động số dư và kiểm tra lịch sử giao dịch cũng là một thói quen cần thiết để nhanh chóng phát hiện các dòng tiền lạ. Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao cảnh giác tối đa trước những lời mời chào việc nhẹ lương cao liên quan đến việc mở thẻ ngân hàng hộ hay nhận tiền hoa hồng qua tài khoản, bởi đây chắc chắn là cái bẫy của các tổ chức tội phạm. Trong trường hợp nghi ngờ tài khoản của mình đang bị lợi dụng hoặc nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc, việc cần làm ngay lập tức là liên hệ với tổng đài ngân hàng để yêu cầu khóa tài khoản khẩn cấp, đồng thời nhanh chóng trình báo sự việc lên cơ quan công an để được hỗ trợ giải quyết, tránh tình trạng tình ngay lý gian đầy oan uổng.