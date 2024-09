Tài khoản mất sạch 900 triệu đồng sau khi cài đặt một ứng dụng giả mạo trên điện thoại

“Bay” sạch tiền trong tài khoản

Công an TP Hà Nội thông tin, thời gian qua, xuất hiện các đối tượng giả danh cơ quan công an gọi điện hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng hỗ trợ đăng ký cấp căn cước để chiếm đoạt tài sản.

Bằng cách lợi dụng việc cấp thẻ căn đối cước đối với trẻ em 0 - 14 tuổi, các đối tượng gọi điện tự xưng là cán bộ Công an, Cảnh sát khu vực yêu cầu người dân tải ứng dụng trên điện thoại để làm thủ tục trực tuyến.

Người phụ nữ ở Hà Nội đã mất gần 900 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng chỉ sau vài phút cài ứng dụng. (Ảnh minh hoạ)

Ngay sau khi cài đặt ứng dụng này, người dân sẽ bị chiếm quyền điều khiển điện thoại, thực hiện việc chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán được lưu trên máy.

Ngày 11/8/2024, một trường hợp ở TP Hà Nội đã bị chiếm đoạt gần 900 triệu đồng khi cài đặt phần mềm làm căn cước online.

Cụ thể, chị B (SN 1977; trú tại Hà Nội), nhận được điện thoại của một đối tượng, tự xưng là cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Đống Đa đề nghị chị cung cấp thông tin để làm căn cước cho con trai.

Đối tượng tiếp đến yêu cầu chị cài đặt phần mềm để đăng nhập. Sau khi truy cập vào phần mềm này, chị B bị chiếm quyền điều khiển điện thoại và tài khoản ngân hàng bị rút mất gần 900 triệu đồng. Phát hiện mình bị lừa, chị B đã đến Công an huyện Thanh Oai trình báo sự việc.

Cảnh giác với thủ đoạn giả Công an gọi lừa cập nhật căn cước công dân

Kịch bản lừa đảo mà chị B. gặp phải cũng diễn ra thường xuyên thời gian gần đây. Cơ quan công an cho biết nhận nhiều đơn phản ánh, có các đối tượng giả danh cán bộ phường, cán bộ công an gọi điện để hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, hay gần đây là cấp thẻ căn đối cước đối với trẻ em 0 - 14 tuổi.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến. (Ảnh: Q.Định)

Cụ thể, nhiều người giả danh cán bộ phường yêu cầu nạn nhân truy cập đường link do họ cung cấp để cài đặt ứng dụng có tên, logo của các cơ quan chức năng như an ninh mạng, an toàn thông tin... và thao tác theo hướng dẫn.

Sau khi dụ được nạn nhân cài đặt ứng dụng có chứa mã độc cho phép thu thập thông tin dữ liệu trên điện thoại và cấp quyền truy cập, họ sẽ chiếm được quyền điều khiển điện thoại (cuộc gọi, tin nhắn, dữ liệu cá nhân... ). Từ đó, kẻ lừa đảo kiểm soát tài khoản ngân hàng của nạn nhân và có thể tự thực hiện các lệnh chuyển tiền trực tuyến.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên. Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến. Nếu cài đặt phần mềm giả mạo, có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển hết tiền của bị hại.

Người dân chủ động tìm hiểu thông tin về làm căn cước tại địa phương qua Cảnh sát khu vực phụ trách hoặc cơ quan Công an nơi sinh sống.Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.