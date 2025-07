Tài khoản của nữ bệnh nhân ung thư “bốc hơi” 141 triệu mới vay để chữa bệnh: Bi kịch bắt đầu từ 10 nghìn đồng

Thời gian qua đã xảy ra nhiều sự việc người dân bị lừa mất tiền trong tài khoản bằng những thủ đoạn rất tinh vi. Mới đây, câu chuyện của Trần Thị Thu Thủy (21 tuổi, quê ở xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa) bị lừa mất số tiền hơn 141 triệu đồng được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xót xa.

Thủy đang phải “chiến đấu” với căn bệnh ung thư vòm hầu giai đoạn 4. Số tiền mà cô gái trẻ bị lừa mất, cũng là số tiền mà gia đình vừa vay mượn để cô đi truyền hóa chất đợt tiếp theo.

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ Online, Thủy cho biết vào sáng ngày 16/7 vừa qua, khi trên đường từ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2) trở về nhà dưỡng bệnh sau đợt hóa trị kéo dài thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên giao hàng.

15 phút sau, Thủy được một nhân viên đến giao cho chiếc điện thoại do người thân gửi về từ TP.HCM. Tiếp theo đó, Thủy nhận được cuộc gọi của người lạ, tự xưng là nhân viên giao hàng và yêu cầu thanh toán 10.000 đồng tiền gửi hàng. Do đã cầm đơn hàng nên Thủy tin tưởng, chuyển 10.000 đồng vào tài khoản người lạ cung cấp. Nhưng tiếp đó, người lạ lại liên hệ, yêu cầu Thủy kết bạn Facebook rồi truy cập vào đường link do người này hướng dẫn để lấy lại 10.000 đồng.

Tin lời, Thủy làm theo hướng dẫn và đã bị đối tượng lừa đảo rút sạch số tiền hơn 141 triệu đồng trong tài khoản. Đang phải “chiến đấu” với bệnh tật, lại bị lừa mất số tiền lớn, Thủy rơi vào tuyệt vọng.

Thủy nhận được cuộc gọi yêu cầu kết bạn Facebook, truy cập đường link để lấy lại số tiền 10.000 đồng và đã bị "sập bẫy". (Ảnh minh họa)

Nửa năm trước, Thủy khi đó là sinh viên năm 3 một trường đại học ở Lâm Đồng bất ngờ phát hiện bị mắc bệnh ung thư vòm hầu giai đoạn 4. Gia đình đã cố gắng chạy vạy, vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho Thủy. Sau nhiều lần hóa trị, đến nay sức khỏe của Thủy có chuyển biến tích cực. Hoàn cảnh gia đình Thủy thì rất khó khăn. Mẹ Thủy đã nghỉ việc ở nhà chăm con gái. Gánh nặng kinh tế đề lên đôi vai của người cha, ai thuê gì thì làm nấy. Hiện nạn nhân rất mong pháp luật vào cuộc, tìm ra kẻ lừa đảo.

Được biết, nhiều mạnh thường quân khi biết đến câu chuyện của Thủy qua mạng xã hội cũng đã tìm đến tận nơi để chia sẻ và giúp đỡ cô gái 21 tuổi, mong Thủy mạnh mẽ vượt qua sự việc lần này và tiếp tục mạnh mẽ chiến đấu với bệnh ung thư.

Cũng theo nguồn tin trên Tuổi Trẻ Online, thượng tá Lê Lương Hiển, trưởng Công an xã Ninh Phước cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo sự việc của gia đình Thủy, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc cho đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xác minh, điều tra theo quy định pháp luật.