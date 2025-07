Hai chị em 'bắt tay' lừa tiền của hơn 500 khách du lịch

Theo đó, Quách Thị Thu Hằng, trú tại tổ dân phố 3, phường Tân Dân, tỉnh Thanh Hóa cùng chị gái ruột Quách Thị Thu, trú tại thôn Lập Ái, xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh (cũ) được xác định đã chiếm đoạt tiền đặt cọc phòng nghỉ của hơn 500 khách du lịch trên khắp cả nước thông qua các fanpage giả mạo khách sạn , villa nổi tiếng.

Theo đó, từ cuối năm 2023, với mục đích kiếm tiền tiêu xài, Hằng và Thu đã nảy sinh ý định lừa đảo thông qua việc giả mạo fanpage của các khách sạn. Cả hai từng có thời gian làm môi giới đặt phòng du lịch, nên nắm được thói quen và tâm lý của khách đặt phòng trực tuyến. Họ bắt đầu mua các trang fanpage có sẵn lượt tương tác , đổi tên thành những khách sạn, homestay nổi tiếng như “Khách sạn White Cloud Sapa Homestay”, “Eco Nghi Sơn Island”, “The Kupid Đà Lạt”… rồi dùng để đăng bài, chạy quảng cáo nhằm thu hút du khách.

Đối tượng Quách Thị Thu Hằng và đối tượng Quách Thị Thu.

Khi khách nhắn tin đặt phòng, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản đặt cọc 50% giá trị tiền phòng vào các tài khoản ngân hàng không đứng tên thật. Ngay sau khi nhận tiền, họ lập tức chặn liên lạc, xóa fanpage cũ và tiếp tục lập fanpage mới để tiếp tục hành vi lừa đảo. Chỉ trong hơn một năm, hai chị em đã sử dụng 18 tài khoản ngân hàng, hàng chục sim điện thoại và fanpage khác nhau để thực hiện hành vi phạm tội.

Phát hiện dấu hiệu bất thường từ các fanpage giả mạo hoạt động mạnh tại khu vực Sa Pa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã chủ trì phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng công an các địa phương tiến hành điều tra.

Một số Fanpage mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngày 9/7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt kiểm tra, triệu tập 15 đối tượng liên quan tại nhiều địa phương, thu giữ 7 điện thoại di động, 14 sim điện thoại đã qua sử dụng, 150 triệu đồng tiền mặt, 11 chiếc nhẫn màu vàng cùng nhiều giấy tờ, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Quách Thị Thu và Quách Thị Thu Hằng thừa nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo từ cuối năm 2023 đến tháng 2/2025, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 2 tỷ đồng từ hơn 500 khách du lịch.

Ngày 21/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai chị em về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.