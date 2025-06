Tài khoản bay sạch tiền sau cuộc gọi lạ, sau báo công an, người đàn ông được bồi thường 20 triệu đồng

Theo thông tin từ Viettel Money, mới đây, anh H.V.T trú tại xã Ea Sar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk bất ngờ nhận được một cuộc gọi video qua zalo từ một tài khoản lạ, yêu cầu tải ứng dụng "Dịch vụ công" qua đường link gửi đến để thực hiện định danh mức 2 cho anh và con trai.

Sau khi cài đặt ứng dụng, đối tượng tiếp tục yêu cầu anh mở ví điện tử, quay camera để nhận diện khuôn mặt, rồi lấy lý do tài khoản chưa liên kết để yêu cầu chuyển khoản với nội dung "phí thanh toán hỗ trợ định danh". Sau khi làm theo hướng dẫn, anh phát hiện toàn bộ tài khoản ngân hàng và ví điện tử đã bị rút mất tổng cộng 72,4 triệu đồng.

Ngay sau khi trình báo cơ quan công an, anh T. được xác nhận đã bị lừa cài đặt ứng dụng giả mạo, dẫn đến mất tiền. Nhờ đã đăng ký gói bảo hiểm an ninh mạng trước đó, anh được một công ty bảo hiểm chi trả số tiền bồi thường 20 triệu đồng, theo quyền lợi của hợp đồng.

Một trường hợp khác là chị P.T.H.Y tại TP.HCM. Ngày 16/8/2024, chị nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ công an tỉnh, yêu cầu chị tải phần mềm "Dịch vụ công" để cập nhật thông tin. Sau khi làm theo các bước được hướng dẫn trên điện thoại, chị Y. chuyển khoản phí dịch vụ 4.000 đồng theo yêu cầu. Tuy nhiên, ngay sau đó, toàn bộ số tiền hơn 60 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của chị đã bị chuyển sang tài khoản khác.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, công ty bảo hiểm mà chị tham gia xác định nguyên nhân tổn thất nằm trong phạm vi bảo hiểm: nạn nhân bị lừa truy cập website giả mạo và cài ứng dụng chứa mã độc. Nhờ đó, chị Y. đã được chi trả một khoản tiền bồi thường.

Trước thực trạng ngày càng nhiều người dùng bị mất tiền do các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao, thời gian vừa qua, nhiều công ty bảo hiểm đã nhanh chóng tung ra các gói bảo hiểm an ninh mạng. Đơn cử như Agribank cũng tung ra gói "Bảo an tài khoản" của Bảo hiểm Agribank với mức phí khoảng 77.000 đồng/năm, hỗ trợ chi trả trong trường hợp tài khoản ngân hàng bị truy cập trái phép, bị chiếm quyền kiểm soát hoặc gian lận tài chính.

Viettel Money liên kết với một công ty bảo hiểm VBI để triển khai gói bảo hiểm với mức phí 5.000 đồng/tháng, số tiền chi trả lên đến 50 triệu đồng/năm. Công ty BIC Cyber Risk cũng tung ra mức phí chỉ từ 3.000–5.000 đồng/tháng, với quyền lợi chi trả tới 135 triệu đồng mỗi vụ.

Tùy theo từng đơn vị cung cấp, một số gói bảo hiểm còn mở rộng thêm quyền lợi như khôi phục dữ liệu, xử lý sự cố công nghệ, hỗ trợ tư vấn pháp lý hoặc bảo vệ người dùng trước hành vi tống tiền mạng. Tuy nhiên, để được chi trả, người tham gia cần đọc kỹ điều khoản hợp đồng, lưu trữ đầy đủ bằng chứng khi xảy ra sự cố như sao kê, biên bản trình báo công an, và thực hiện khai báo đúng hạn theo quy định.