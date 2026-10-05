Tác phẩm suy ngẫm về ký ức và sự hữu hạn của kiếp người đạt giải thưởng UOB Painting of the Year năm 2026 tại Việt Nam

Ngày 30/9/2026 tại TP. Hồ Chí Minh – Ngân hàng UOB Việt Nam đã trao giải thưởng UOB Painting of the Year (POY) 2026 cho nghệ sĩ Lê Thế Lãm với tác phẩm “Sự sống, sự chết và đèn neon”. Tác phẩm được thực hiện bằng sơn dầu trên vải kết hợp đèn neon, khai thác những suy tưởng về sự sống, cái chết và ký ức con người.

Tác phẩm "Sự sống, sự chết và đèn neon" của nghệ sĩ Lê Thế Lãm, tác phẩm thắng giải UOB Painting of the Year (Việt Nam) 2026 ở hạng mục Nghệ sĩ Thành danh.





Lê Thế Lãm - Giải thưởng UOB Painting of the Year 2026

Tác phẩm đặt những khối hình nặng nề, gần như đơn sắc bên cạnh năm chân dung nhỏ phía dưới, được xử lý bằng các lớp màu mỏng. Một dải ánh sáng đèn neon phân tách hai phần bố cục, gợi sự xâm nhập của hiện tại vào miền ký ức và tạo khoảng cách giữa cảnh quan với con người. Sự chênh lệch về tỷ lệ, chất cảm và sắc độ tạo nên sự đối lập giữa cảm giác nặng nề của vật chất và vẻ mong manh, mơ hồ của những gương mặt.

Ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết tác phẩm thắng giải giàu chiều sâu, khơi gợi suy ngẫm về sự sống, ký ức và thân phận con người. Theo ông, UOB POY là một nền tảng để các nghệ sĩ được ghi nhận, chia sẻ câu chuyện và kết nối với công chúng rộng lớn hơn trong khu vực.

Mùa giải thứ tư của UOB POY tại Việt Nam ghi nhận số lượng bài dự thi tăng 40% so với năm trước. UOB POY được khởi xướng từ năm 1982, nhằm phát hiện và nuôi dưỡng tài năng nghệ thuật tại Đông Nam Á; cuộc thi được mở rộng sang Việt Nam từ năm 2023.

Không gian trưng bày các tác phẩm đoạt giải UOB Painting of the Year 2026

Sinh năm 1989 tại Hà Tĩnh, nghệ sĩ Lê Thế Lãm tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2015. Anh theo đuổi nghệ thuật thị giác, xem nghệ thuật vừa là hành trình hướng tới vẻ đẹp mang tính phổ quát, vừa là phương tiện suy ngẫm về mối quan hệ giữa con người và thế giới.

"Sự sống, sự chết và đèn neon" bắt nguồn từ ký ức tuổi thơ khi anh theo gia đình đến thăm phần mộ người thân tại một nghĩa trang liệt sĩ. Hình ảnh những dãy mộ, hàng cây và không gian tĩnh lặng in đậm trong ký ức, sau nhiều năm trở thành chất liệu để anh suy ngẫm về sự hữu hạn của đời người, ký ức và mối liên hệ giữa người đang sống với người đã khuất.

Chia sẻ về tác phẩm, nghệ sĩ Lê Thế Lãm cho biết ý tưởng đến bất ngờ từ một ký ức quay trở lại sau nhiều năm. Những hồi ức ấy khiến anh suy ngẫm nhiều hơn về sự sống, cái chết và ý nghĩa của sự tồn tại.

Theo nghệ sĩ Trọng Gia Nguyễn, Trưởng Ban Giám khảo UOB POY (Việt Nam) 2026, tác phẩm cho thấy tinh thần dám thử nghiệm, bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc của hội họa nhưng vẫn truyền tải một ý niệm nghệ thuật rõ ràng.

Với giải thưởng cao nhất tại UOB POY (Việt Nam) 2026, Lê Thế Lãm nhận phần thưởng 500 triệu đồng. Tác phẩm sẽ đại diện Việt Nam tranh tài cùng các tác phẩm thắng giải từ Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan cho giải UOB POY khu vực Đông Nam Á năm 2026, dự kiến công bố tại Singapore ngày 28/10.

Tác phẩm suy ngẫm về bản sắc cá nhân trong xã hội hiện đại giành giải Nghệ sĩ Triển vọng Nhất của năm 2026 tại Việt Nam

Phía trước - "Chậm lại" của nghệ sĩ Nguyễn Bá Đạt, tác phẩm giành giải Nghệ sĩ Triển vọng Nhất của năm 2026 tại Việt Nam, hạng mục Nghệ sĩ Triển vọng.

Ở hạng mục Nghệ sĩ Triển vọng, Nguyễn Bá Đạt, sinh viên năm cuối chuyên ngành Hội họa Sơn dầu của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, giành giải Nghệ sĩ Triển vọng Nhất với tác phẩm "Phía trước - ‘Chậm lại’".

Nguyễn Bá Đạt - Nghệ sĩ Triển vọng nhất của năm

Trên nền hồng neon, tác phẩm mô phỏng một đám đông với những nhân vật gần như đồng nhất, cùng hướng về phía trước. Một nhân vật quay đầu sang phải tạo điểm lệch trong tổng thể, gợi suy ngẫm về tính rập khuôn, lối sống quán tính và khả năng giữ gìn bản sắc cá nhân trong xã hội hiện đại.

Các tác phẩm đạt giải và vào vòng chung khảo UOB POY (Việt Nam) 2026 được trưng bày tại Chillala House of Art, TP. Hồ Chí Minh, mở cửa miễn phí từ ngày 2 đến 13/10/2026, từ 9:00 đến 17:30 hằng ngày.

Các giải thưởng UOB POY (Việt Nam) 2026

– Hạng mục Nghệ sĩ Thành danh: UOB Painting of the Year – Lê Thế Lãm, "Sự sống, sự chết và đèn neon" – 500 triệu đồng.

– Giải Vàng – Nguyễn Đình Tiến, "Phần còn lại" – 220 triệu đồng.

– Giải Bạc – Tạ Thị Ánh Hồng, "Chờ" – 180 triệu đồng.

– Giải Đồng – Nguyễn Văn Bảy, "Chào ngày mới" – 140 triệu đồng.

– Hạng mục Nghệ sĩ Triển vọng: Nghệ sĩ Triển vọng Nhất của Năm – Nguyễn Bá Đạt, "Phía trước - ‘chậm lại’" – 85 triệu đồng.

– Giải Vàng – Trần Lâm Tuyết Nghi, "Gội đầu" – 60 triệu đồng.

– Giải Bạc – Trần Bích Thuyền, "Generating…" – 40 triệu đồng.

– Giải Đồng – Bùi Vân Tĩnh, "Trầm tích" – 30 triệu đồng.

Về UOB và nghệ thuật

UOB bắt đầu tham gia lĩnh vực nghệ thuật từ những năm 1970. Bộ sưu tập Nghệ thuật UOB hiện có hơn 3.000 tác phẩm, chủ yếu của các nghệ sĩ tên tuổi và nghệ sĩ triển vọng tại Đông Nam Á. Cuộc thi UOB Painting of the Year được tổ chức lần đầu năm 1982 và mở rộng sang Việt Nam từ năm 2023.

UOB tiếp tục đồng hành với các nghệ sĩ sau cuộc thi thông qua Mạng lưới Cựu nghệ sĩ UOB, các chương trình triển lãm, kết nối với nhà sưu tập và cơ hội phát triển ở phạm vi khu vực, quốc tế.

Về Ngân hàng UOB Việt Nam

UOB Việt Nam là ngân hàng con của UOB Singapore, chính thức hoạt động độc lập từ năm 2018. UOB đã có mặt tại Việt Nam hơn 30 năm, bắt đầu với văn phòng đại diện năm 1993 và mở chi nhánh tại TP.HCM năm 1995. Hiện UOB Việt Nam cung cấp các dịch vụ tài chính cá nhân và doanh nghiệp cho khách hàng Việt Nam và quốc tế, với mạng lưới tại TP.HCM và Hà Nội. Là một ngân hàng hướng đến sự phát triển bền vững, UOB tập trung kết nối doanh nghiệp với các cơ hội trong khu vực, đồng thời thúc đẩy đổi mới, hỗ trợ nghệ thuật, giáo dục và các sáng kiến vì cộng đồng.