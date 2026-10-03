Sau hơn 4 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến, 123English cho biết đã có hơn 10.000 học viên tham gia các chương trình tiếng Anh.

‏Từ nhu cầu cho trẻ tiếp xúc với ngoại ngữ sớm đến củng cố kiến thức, giao tiếp hay luyện thi, sự khác biệt của từng người học cũng đặt ra bài toán về cách tổ chức lớp và xây dựng đội ngũ giáo viên.

123English‏ ‏ bắt đầu hoạt động năm 2022, lựa chọn hình thức trực tuyến 1 kèm 1 làm mô hình giảng dạy chính. Theo số liệu từ đơn vị, cùng với hơn 10.000 học viên, hệ thống hiện có gần 3.000 gia sư tiếng Anh tham gia giảng dạy.‏

Học viên tham gia lớp tiếng Anh trực tuyến 1 kèm 1 tại nhà với sự đồng hành của phụ huynh.

‏‏Nhu cầu học tiếng Anh thay đổi theo từng gia đình‏

‏Không phải phụ huynh nào cũng tìm đến một chương trình tiếng Anh với cùng mục tiêu. Ở nhóm trẻ nhỏ, nhu cầu thường bắt đầu từ việc làm quen với từ vựng, phát âm và những mẫu câu đơn giản. Khi bước vào độ tuổi phổ thông, nội dung học có thể chuyển dần sang kiến thức trên trường, ngữ pháp, giao tiếp hoặc các mục tiêu thi cử.‏

‏Ngay cả những học sinh cùng độ tuổi cũng có thể khác nhau về kiến thức nền, khả năng tập trung và tốc độ tiếp thu. Điều này khiến việc áp dụng cùng một tiến độ cho tất cả người học không phải lúc nào cũng phù hợp.‏

‏Với mô hình 1 kèm 1, một giáo viên phụ trách trực tiếp một học viên trong buổi học. Nội dung và tốc độ vì vậy có thể được điều chỉnh theo trình độ và mục tiêu ở từng giai đoạn. Với trẻ nhỏ, giáo viên có thể dành nhiều thời gian cho hình ảnh và tương tác; với học sinh lớn hơn, trọng tâm có thể chuyển sang kiến thức, kỹ năng hoặc dạng bài cụ thể.‏

‏Khi phụ huynh không chỉ quan tâm đến điểm số‏

‏Việc lựa chọn một giáo viên phù hợp mới là bước đầu của quá trình học. Trong thời gian sau đó, phụ huynh còn quan tâm con đang học gì, khả năng tiếp nhận ra sao và những nội dung nào cần được củng cố thêm.‏

‏Đặc biệt với trẻ nhỏ, hiệu quả của một buổi học không chỉ được nhìn qua số lượng từ mới hay bài tập hoàn thành. Khả năng nghe yêu cầu, phản hồi với giáo viên, duy trì sự tập trung và sử dụng lại kiến thức vừa học cũng là những yếu tố cần được quan sát trong quá trình học.‏

‏Ở học sinh phổ thông, mối quan tâm có thể khác. Một số em cần củng cố phần kiến thức còn thiếu, trong khi những em khác có mục tiêu rõ hơn về giao tiếp hoặc kỳ thi. Vì vậy, nội dung lớp học thường thay đổi theo từng giai đoạn thay vì cố định trong suốt chương trình.‏

‏Bài toán phía sau mạng lưới gần 3.000 gia sư‏

‏Số lượng học viên tăng cũng kéo theo sự mở rộng của đội ngũ giảng dạy. Theo 123English, mạng lưới hiện có gần 3.000 gia sư tiếng Anh phụ trách nhiều nhóm độ tuổi và trình độ khác nhau.‏

‏Quy mô này đặt ra một vấn đề trong tổ chức đào tạo: mỗi giáo viên có kinh nghiệm và phong cách riêng, nhưng học viên vẫn cần một cấu trúc lớp học tương đối thống nhất. Nếu hoàn toàn phụ thuộc vào cách triển khai của từng người dạy, trải nghiệm giữa các lớp có thể có sự khác biệt lớn.‏

‏Để tạo một khung chung,‏‏ ‏123English‏ ‏xây dựng phương pháp 123 theo cấu trúc - 1 Teaching – 2 Games – 3 Exercises. ‏ ‏Theo đó, mỗi buổi tập trung vào một điểm kiến thức, sau đó sử dụng hai hoạt động liên quan và ba phần thực hành để học viên tiếp tục làm việc với nội dung vừa học.‏

‏Chẳng hạn, với một trẻ đang học về màu sắc, phần Teaching có thể giới thiệu từ vựng và cách sử dụng; hai hoạt động tiếp theo yêu cầu trẻ nhận diện hoặc trả lời câu hỏi; cuối cùng là các bài tập để sử dụng lại những từ vừa xuất hiện. Với học sinh lớn hơn, cấu trúc tương tự có thể được áp dụng cho một chủ điểm ngữ pháp hoặc kỹ năng khác.‏

‏Hệ thống của 123English hỗ trợ lưu trữ thông tin chuyên môn, quá trình đào tạo và lịch dạy của gia sư.

‏Giữ khung chung, thay đổi theo người học‏

‏Phương pháp 123 được sử dụng như một cấu trúc tổ chức buổi học, thay vì quy định tất cả giáo viên phải truyền đạt theo cùng một cách. Nội dung, độ khó và hình thức tương tác vẫn được thay đổi tùy theo học viên.‏

‏Điều này thể hiện khá rõ khi so sánh các nhóm tuổi. Một trẻ 5 tuổi có thể cần nhiều hình ảnh, câu hỏi ngắn và hoạt động nhận diện. Học sinh THPT có thể dành nhiều thời gian hơn cho giải thích kiến thức và thực hành. Với người học giao tiếp, các hoạt động có thể chuyển sang hỏi – đáp hoặc tình huống sử dụng tiếng Anh.‏

‏Như vậy, phần được chuẩn hóa nằm ở cấu trú‏ ‏c học – tương tác – thực hành, tr‏ ‏ong khi phần được điều chỉnh nằm ở nội dung và cách giáo viên triển khai. Đây cũng là cách 123English xử lý đồng thời hai yêu cầu khi mở rộng đội ngũ: có một khung giảng dạy chung nhưng không biến lớp 1 kèm 1 thành một chương trình giống nhau cho tất cả học viên.‏

‏Từ những lớp học đầu tiên đến hơn 10.000 học viên‏

‏Sau hơn 4 năm, nhóm người học tại 123English đã mở rộng từ trẻ nhỏ, học sinh phổ thông đến sinh viên và người trưởng thành. Mỗi nhóm đến với tiếng Anh từ những nhu cầu khác nhau, đồng nghĩa chương trình và cách tổ chức lớp cũng cần thay đổi theo.‏

‏Theo số liệu của 123English, hơn 10.000 học viên đã tham gia các chương trình của đơn vị kể từ khi hoạt động. Cùng với đó, mạng lưới người dạy phát triển lên gần 3.000 gia sư tiếng Anh.‏

‏Những con số cho thấy sự thay đổi về quy mô, nhưng cũng kéo theo yêu cầu về cách tổ chức hệ thống khi số lượng lớp học tăng. Bên cạnh việc kết nối học viên với giáo viên, các vấn đề về đào tạo người dạy, cấu trúc bài học và theo dõi quá trình học cũng trở thành một phần của hoạt động vận hành.‏

‏Đại diện 123English tại chương trình "Thương hiệu Mạnh Quốc gia Việt Nam – Top Brand Awards" lần thứ XI, ngày 25/1/2026.

‏Với phụ huynh, mục tiêu học tiếng Anh của con có thể thay đổi qua từng năm và kết quả cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ tuổi, tần suất học, khả năng tập trung và mức độ tiếp xúc với ngoại ngữ ngoài lớp. Vì vậy, thay vì đặt ra một kết quả giống nhau cho tất cả học viên, cách tiếp cận của mô hình 1 kèm 1 là điều chỉnh quá trình học theo từng giai đoạn.‏

‏Từ những lớp trực tuyến đầu tiên năm 2022 đến quy mô hiện tại, câu chuyện của 123English vì thế không chỉ nằm ở số lượng người học, mà còn ở cách một hệ thống giáo dục tổ chức người dạy và bài học để đáp ứng những nhu cầu khác nhau của từng gia đình.‏