Một đoạn video "mẹ con tiểu thư đi dạo" khiến nhiều người nhức mắt: Xin khiêm tốn một chút được không?

Sự giàu có và thanh lịch thực sự chưa bao giờ chỉ nằm ở một chiếc váy cầu kỳ hay một chiếc vương miện.

Một đoạn video ghi lại cảnh hai mẹ con cùng đi dạo giữa một biển hoa bỉ ngạn đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Không phải vì khung cảnh quá đẹp hay cách tạo dáng quá đặc biệt, mà bởi sự kết hợp giữa trang phục, bối cảnh và phần lời đi kèm khiến nhiều người cảm thấy có gì đó không phù hợp.

Trong video, người mẹ đội một chiếc vương miện lấp lánh, mặc áo trắng kết hợp chân váy voan bồng bềnh, đi tất trắng và giày trắng. Bé gái đi cùng cũng diện một bộ váy trắng, tất trắng, tay cầm một bông hoa. Hai mẹ con nắm tay nhau bước giữa lối đi, liên tục tạo dáng, cười nói và ghi hình.

Nếu chỉ nhìn riêng trang phục, có lẽ đây đơn giản là một cách ăn mặc mà hai mẹ con yêu thích. Vấn đề nằm ở chỗ khung cảnh phía sau là một biển hoa bỉ ngạn đỏ rực, trong khi phần nhạc nền và dòng chữ của video lại mang màu sắc khá u buồn: “Hoa bỉ ngạn nở bên bờ đối diện, ta ở cầu Nại Hà chờ người trở về”.

Một ca khúc mang màu sắc ai oán, cộng với hình ảnh hai mẹ con vui vẻ đi lại, tạo dáng, uống nước giữa biển hoa, khiến khung cảnh trở nên khá đối lập.

Phần bình luận nhanh chóng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng dù ai cũng có quyền lựa chọn trang phục, nhưng trong mỗi hoàn cảnh vẫn nên chú ý đến sự phù hợp và chừng mực.

Nhìn từ góc độ của những người xem, sự đối lập giữa biển hoa đỏ rực, trang phục váy trắng và dòng chữ “đợi người trở về từ cầu Nại Hà” quả thực khá đặc biệt. Nhưng điều đáng suy nghĩ hơn có lẽ không nằm ở chuyện hai mẹ con mặc gì hay chụp ảnh thế nào. Bởi chúng ta vẫn thường nói trẻ em là tấm gương của cha mẹ. Những gì cha mẹ làm ngoài trường học cũng đang âm thầm hình thành ở trẻ cách nhìn về cái đẹp, về văn hóa và về thế giới xung quanh.

Vì sao lại xuất hiện những cảnh như vậy? Có lẽ vấn đề nằm ở nhận thức của chính cha mẹ

Không ít người biến cuộc sống thành một “phim trường” để lúc nào cũng có thể lên hình, tạo dáng và chụp ảnh, nhưng lại quên mất rằng thế giới bên ngoài cũng có những quy tắc và ý nghĩa riêng.

Hoa bỉ ngạn quả thực rất đẹp. Nhưng khi đưa một đứa trẻ đang học tiểu học đến nơi công cộng, mặc những bộ trang phục cầu kỳ như đang tham dự một buổi hóa trang, rồi kết hợp với phần nhạc và lời dẫn mang màu sắc u buồn, bi thương, sự không phù hợp ấy khó có thể chỉ được giải thích đơn giản bằng hai chữ “sở thích”. Có lẽ điều đáng nói ở đây là sự thiếu hiểu biết về những ý nghĩa văn hóa đằng sau một hình ảnh tưởng như rất đẹp.

Một số phụ huynh có thể muốn thông qua cách ăn mặc và tạo hình để thể hiện rằng gia đình mình có điều kiện, cuộc sống đủ đầy, biết hưởng thụ và có gu. Nhưng sự giàu có và thanh lịch thực sự chưa bao giờ chỉ nằm ở một chiếc váy cầu kỳ hay một chiếc vương miện. Nó thể hiện ở cách một người quan sát hoàn cảnh xung quanh, hiểu ý nghĩa của nơi mình đang đứng và biết điều chỉnh bản thân sao cho phù hợp.

Những lời nhận xét có phần gay gắt của cộng đồng mạng, nhìn ở một góc độ khác, cũng phản ánh sự bất lực trước những cách giáo dục thiếu cân nhắc như vậy.

Thay vì dành quá nhiều tâm sức để tạo dáng, phối đồ hay lựa chọn những dòng trạng thái buồn bã nhưng không hiểu rõ ý nghĩa, cha mẹ có thể đưa con đến bảo tàng để tìm hiểu lịch sử, đến thư viện đọc vài cuốn sách kinh điển. Để trẻ hiểu về sự thay đổi của bốn mùa, về ý nghĩa của hoa lá, về những câu chuyện văn hóa phía sau mỗi hình ảnh mà mình nhìn thấy. Những điều ấy có lẽ đáng giá hơn rất nhiều so với việc mặc một trăm bộ váy trắng để chụp ảnh.