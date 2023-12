T-Up thời trang "riêng bản" dành cho giới trẻ

Với đối tượng khách hàng chính là GenZ, những mẫu thiết kế của T-Up được sản xuất nhằm mục đích "khơi dậy chất ngầm, khẳng định nét riêng" của giới trẻ, để mỗi trang phục thoáng nhìn có chút bình thường, nhưng thực chất không tầm thường.



Trong những năm gần đây, người tiêu dùng Việt bắt gặp hình ảnh thương hiệu Việt Tiến hoàn toàn mới: thời trang, hiện đại và trẻ trung hơn. Thành công với việc xây dựng hình ảnh thương hiệu thời trang công sở, Việt Tiến không ngừng đổi mới và sáng tạo, bắt kịp xu hướng thời trang và thị hiếu của người tiêu dùng, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm, hướng đến nhiều đối tượng khách hàng ở nhiều độ tuổi khác nhau. Song song cùng hành trình "lịch lãm khí chất Việt", mạnh mẽ chuyển mình trong lĩnh vực thời trang, Việt Tiến cho ra mắt thương hiệu T-Up dành cho giới trẻ, là cầu nối cho Gen Z hướng tới vẻ ngoài độc đáo, riêng bản và tự tin.

Cùng với sự phát triển của các nền tảng công nghệ kỹ thuật số, GenZ đã và đang tạo ra sự ảnh hưởng lớn về xu hướng thời trang. Đặt mục tiêu chinh phục nhóm khách hàng tiềm năng này, T-Up là thương hiệu mang đến luồng gió mới về phong cách và tạo dựng mối liên hệ sâu sắc với khách hàng GenZ. Với Slogan chính: "Fit your style - Up your vibe", T-Up như lời kêu gọi, đánh thức "chất ngầm" và tôn vinh cá tính thời trang trong mỗi người trẻ, để bạn tự tin tự do khẳng định cá tính, tạo nên nét đẹp riêng biệt của bản thân.

Bộ sưu tập ấn tượng của T-Up bao gồm các thiết kế thời trang đa kiểu dáng, đa chủng loại dành cho cả nam, nữ và unisex, điển hình như: áo thun, áo sơ mi, quần jeans, quần short, chân váy, áo khoác… giúp bạn tự tin hoàn thiện vẻ ngoài đậm dấu ấn cá nhân. Thông qua ngôn ngữ thời trang của thương hiệu, T-UP thấu hiểu rằng: Bạn độc bản và điều đó xứng đáng được tôn trọng, nâng niu. Vì thế, T-Up mang đến bạn những sản phẩm thời trang giúp bạn tỏa sáng trong bất kỳ buổi gặp gỡ nào, thể hiện gu thời trang cá tính và chất ngầm riêng. Từ thời trang dạo phố đến thời trang đi học và đi làm, T-Up mang đến luồng gió mới cho phong cách của bạn bằng kiểu dáng, thiết kế và chất liệu.

Không chỉ mang đến những mẫu thiết kế thời thượng, T-Up còn là người bạn với vai trò chuyên gia thời trang khi mang đến sự tư vấn, chọn phối sành điệu, hiện đại, dẫn đầu xu hướng thời trang. Không bị ràng buộc bởi các quy tắc thời trang gò bó, không có tiêu chuẩn của sự sáng tạo về phong cách, T-Up mang đến những bản phối thời trang phóng khoáng, tự do và nhiều sắc màu. Với sự nghiên cứu, đầu tư tỉ mỉ cho từng chi tiết, chất liệu và form dáng, những sản phẩm từ T-Up chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho Gen Z cá tính và sành điệu.