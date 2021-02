Suzy đầu tư đồng hồ hơn 200 triệu, diện váy đụng hàng với phu nhân Penthouse nhưng chỉ vì chi tiết nhỏ mà lép vế trước chị đẹp tuổi 42

Suzy - nhan sắc luôn được nhắc đến với danh hiệu "tình đầu quốc dân" luôn là một trong những mỹ nhân Kpop được lòng công chúng nhất hiện nay. Cô nàng luôn khiến dân tình phải xuýt xoa trước nhan sắc trong trẻo, nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng của mình, cùng với đó là phong cách thanh lịch nữ tính đã giúp Suzy trở thành đại sứ của rất nhiều hãng mỹ phẩm, thời trang danh tiếng toàn thế giới.

Trong một buổi phỏng vấn về bộ phim While You Were Sleeping, Suzy lại một lần nữa ghi điểm với vẻ ngoài thanh lịch duyên dáng cùng nhan sắc ngọt ngào nữ tính của mình. Cô chọn một thiết kế đầm midi cổ V nhẹ nhàng rất hợp với tính cách cũng như phong cách quen thuộc của cô.

Suzy xinh đẹp nhẹ nhàng diện bộ đầm cổ V đơn giản với điểm nhấn là sợi dây da nhấn nhá bên eo. Thiết kế đơn giản nhưng vẫn giúp Suzy ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả nhất là với buổi họp báo ấm cúng thân thiện như thế này

Không hổ danh là "tình đầu quốc dân", Suzy make up rất nhẹ, mái tóc để xõa tự nhiên vẫn xinh xuất sắc trong sự kiện lần này

Bộ đầm mà Suzy mặc chính là thiết kế của nhà mốt Loewe trị giá 48 triệu đồng, tuy nhiên điều đáng nói ở đây chính là chiếc đồng hồ Cartier trị giá hơn 200 triệu mà Suzy đang đeo ở tay, lại khéo xuyệt tông với bộ váy cũng như góp phần tôn nét sang trọng quý phái cho set đồ đơn giản mà Suzy đang diện.

Suzy chơi lớn khi diện chiếc đồng hồ Cartier Tank Louis trị giá hơn 200 triệu cùng bộ đầm đơn giản tinh tế

Tuy nhiên Suzy lại chọn một đôi boots cao để kết hợp cùng váy, đây là cách kết hợp không sai nhưng lại khiến tổng thể như nặng nề và vô tình dìm dáng người mặc. Nếu Suzy chọn một đôi cao gót thì tổng thể set đồ sẽ thanh thoát nhẹ nhàng hơn rất nhiều

Bất ngờ thay "tình đầu quốc dân" lại đụng hàng ngay "chính thất" Shim Su Ryeon của Penthouse (do Lee Ji Ah đảm nhận). Trong phim Shim Su Ryeon là một phu nhân thượng lưu nên những thiết kế thanh lịch, kín đáo và thanh tao như thế này xuất hiện rất nhiều trong tủ đồ của cô.

Diện thiết kế đụng hàng với Suzy, Lee Ji Ah đeo thêm sợi dây chuyền tôn lên phần cổ thanh thoát cao sang...

... cô cũng như Suzy, để tóc xõa đơn giản nhẹ nhàng để tôn lên nhan sắc của mình. Chị đẹp tuổi 42 luôn có cách khiến người xem phải bất ngờ về nhan sắc "không tuổi" của mình. Với kiểu tóc mái lưa thưa xuyên suốt bộ phim, chẳng ai có thể tin được ngoài đời Lee Ji Ah đã ngoài 40 chứ không ít