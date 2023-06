Suzy bùng nổ nhan sắc trong phim mới, đỉnh hơn cả huyền thoại tóc ngắn năm xưa

Sau thời gian dài gắn liền với các vai diễn nghèo khổ trong phim Hàn, Suzy mới đây đã trở lại với dự án phim Doona và được vào vai nhân vật xinh đẹp, sang chảnh. Cụ thể, cô nàng hóa thân thành nữ thần tượng siêu cấp ngọt ngào, khoe nhan sắc trẻ trung tỏa sáng. Trở lại với phim mới, Suzy tiếp tục tạo xu hướng với mái tóc Hime cực tôn visual, hứa hẹn xinh vượt cả huyền thoại tóc ngắn năm xưa.

Netflix mới đây đã tung ra những trích đoạn đầu tiên của Doona và lập tức gây sốt dân tình. Suzy bên mái tóc Hime màu đen quả thực quá xinh đẹp, vừa sang chảnh thu hút vừa nữ tính, mềm mại

Ở tuổi 29, Suzy vẫn khiến netizen phải khen ngợi với trạng thái nhan sắc đỉnh cao. Cô gần như không hề già đi theo thời gian, từ da dẻ cho đến thần thái đều giữ vững phong độ vô cùng trẻ xinh

Không cần makeup cầu kì, Suzy với vẻ đẹp thuần khiết vẫn chinh phục trọn vẹn trái tim người xem. Dân tình hiện đang rất trông ngóng những thước phim tiếp theo của Suzy cùng kiểu tóc Hime trong phim mới

Trước khi Doona chính thức lên sóng, tạo hình Suzy cắt tóc Hime giống nhân vật nguyên tác trong truyện đã từng gây bão trên các diễn đàn mạng vào năm ngoái. Hình ảnh cô nàng để tóc xoăn nhẹ nhàng gợi nên vẻ đẹp mong manh, yêu kiều khiến người ta say đắm

Suzy cắt tóc Hime giúp nhan sắc ''hack'' tuổi hiệu quả. Dân tình cho rằng nhờ Suzy, tóc Hime lại hot trend trở lại, khiến nhiều chị em xem ảnh, ngắm hình mà muốn ''đu'' theo

Trong quá khứ, Suzy từng rất thành công tạo xu hướng với mái tóc bob ngắn hồi đóng While You Were Sleeping. Suzy bên tóc ngắn layer kết hợp mái thưa toát lên vẻ đẹp trong sáng, thuần khiến đậm chất ''tình đầu quốc dân''. Và với lần trở lại này, nhiều người cho rằng nhan sắc Suzy bên tóc Hime thậm chí còn vượt xa huyền thoại tóc ngắn trong quá khứ.