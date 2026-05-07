Suy sụp tuổi 21 khi phát hiện xơ gan giai đoạn cuối dù không bia rượu

Những ngày nằm điều trị trong bệnh viện, Mè Văn Hặc, người dân tộc Thái ở bản Đốc, xã Khoen On, tỉnh Lai Châu, vẫn chưa hết ám ảnh nhớ lại khoảnh khắc bác sĩ thông báo bị xơ gan F4 - giai đoạn cuối của bệnh gan mạn tính.

Hặc sinh năm 2005, hiện là sinh viên năm cuối một trường cao đẳng ở Phú Thọ. Chàng trai trẻ nói chưa bao giờ nghĩ căn bệnh hiểm nghèo ấy lại xảy ra với mình, bởi từ nhỏ đến lớn cậu ít ốm đau, không hút thuốc, không uống được rượu bia và thích thể dục thể thao.

Những năm học cấp ba, Hặc từng nhiều lần bị dị ứng, nổi mẩn ngứa và chảy máu mũi liên tục. Lo lắng có vấn đề về gan, cậu từng đến bệnh viện khám và làm xét nghiệm viêm gan A, B, C nhưng đều nhận kết quả âm tính. Sau lần đó, nam sinh chủ quan nghĩ cơ thể chỉ suy nhược thông thường nên không kiểm tra chuyên sâu thêm.

Cho đến hơn hai tháng trước, trong thời gian đi thực tập và làm thêm tại quán ăn, cơ thể Hặc bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường. Sau hai tuần liên tục thức khuya làm việc, mắt và da cậu chuyển vàng rõ rệt. “ Tối đó tôi soi gương thấy mặt vàng khác thường nên rất sợ ”, Hặc nhớ lại.

Hặc nhập viện với thể trạng yếu, da vàng và cơ thể suy kiệt.

Kết quả siêu âm ổ bụng, xét nghiệm và đo độ đàn hồi gan khiến chàng trai chết lặng. Bác sĩ kết luận cậu bị xơ gan F4, rối loạn đông máu nặng. “ Lúc nghe bác sĩ nói bị xơ gan giai đoạn cuối, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi suy sụp hoàn toàn, chỉ nghĩ tại sao bản thân không rượu bia, không hút thuốc mà vẫn mắc bệnh nặng như vậy ”, cậu nói.

Trước thời điểm phát hiện bệnh, ban ngày Hặc đi học và thực tập, buổi tối còn tranh thủ làm thêm ở quán ăn đến 1-2h sáng để kiếm tiền trang trải học phí và phụ giúp gia đình. Áp lực kinh tế khiến guồng quay của nam sinh gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Có những ngày cậu ngủ rất ít, ăn uống thất thường, hôm bỏ bữa, hôm ăn vội vàng cho xong để kịp đi làm.

“ Nghĩ lại tôi thấy những thói quen đó ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của mình. Tuy nhiên lúc ấy tôi chỉ nghĩ phải cố gắng kiếm tiền, phụ giúp bố mẹ ”, Hặc nói.

Sau khi nhập viện điều trị, cuộc sống của nam sinh thay đổi hoàn toàn. Từ người năng động, thích thể thao và làm việc liên tục, Hặc buộc phải sống chậm lại. Mỗi ngày, cậu phải ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, kiêng hoàn toàn đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ và các thực phẩm gây hại cho gan. Những công việc nặng hay vận động mạnh đều phải dừng lại.

Bệnh tật cũng kéo theo hàng loạt biến chứng khiến chàng trai 21 tuổi nhiều lần tuyệt vọng. Có thời điểm Hặc mệt mỏi triền miên, chán ăn, tăng giảm cân thất thường do phù nề toàn thân. Những đêm mất ngủ kéo dài khiến tinh thần cậu càng suy kiệt. “ Có lúc tôi nghĩ chỉ muốn buông xuôi vì thấy mình làm khổ bố mẹ, anh chị và gia đình quá nhiều ”, Hặc nói.

Khó khăn lớn nhất với gia đình cậu lúc này không chỉ là bệnh tật mà còn là chi phí điều trị kéo dài. Với gia đình vùng cao thu nhập bấp bênh, số tiền chữa bệnh trở thành gánh nặng quá sức. Tuy nhiên, giữa quãng thời gian tăm tối ấy, điều khiến Hặc níu lại hy vọng là sự động viên từ gia đình, bạn bè và những người xung quanh.

Khi câu chuyện của nam sinh được chia sẻ, nhiều người gửi lời động viên. Chính sự quan tâm ấy khiến cậu thay đổi suy nghĩ. “ Tôi nhận ra còn rất nhiều người yêu thương mình. Tôi nghĩ mình phải cố gắng chống chọi với bệnh để mau khỏe lại, không phụ lòng mọi người ”, Hặc nói.

Sau biến cố lớn nhất tuổi 21, nam sinh người Thái nói điều khiến cậu tiếc nuối nhất là trước đây quá xem nhẹ sức khỏe. “ Nếu được quay lại, tôi sẽ nhắc bản thân rằng không có gì quý hơn sức khỏe. Có sức khỏe mới có tất cả ”, Hặc nói.

Các bác sĩ khuyến cáo người bị xơ gan cần tuân thủ điều trị, khám định kỳ và nhập viện ngay khi xuất hiện dấu hiệu bất thường để hạn chế biến chứng nguy hiểm.