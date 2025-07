Superman có lẽ là bộ phim siêu anh hùng gây tranh cãi bậc nhất dù chưa ra rạp khi là tác phẩm đầu tiên của một DC mới dưới “triều đại” mới. Các fan của Zack Snyder thì mong muốn bộ phim thất bại, số khác đặt nghi vấn James Gunn có đủ sức đưa một siêu anh hùng kinh điển DC trở lại màn ảnh rộng trong khi chỉ mới có kinh nghiệm với nhóm hạng C nhà Marvel là Guardians of the Galaxy. Và kết quả đã khiến nhiều người phải “quay xe”.

Nội dung Superman đặt trong bối cảnh những cá nhân có siêu sức mạnh đã xuất hiện trên Trái đất từ lâu. Clark Kent (David Corenswet) đã trở thành Superman được 3 năm và có mối tình bí mật với Lois Lane (Rachel Brosnahan). Vốn được xem là kẻ mạnh nhất hành tinh, anh bất ngờ bị ác nhân có biệt danh Búa Tạ Của Boravia đánh bại sau khi ngăn cản đất nước này xâm lược quốc gia láng giềng. Hóa ra, tất cả là âm mưu của Lex Luthor (Nicholas Hoult) khiến Superman trở thành kẻ xấu trong mắt công chúng. Song, gã còn nuôi một kế hoạch đen tối hơn để tiêu diệt kẻ thù này mãi mãi.

Một Superman tươi sáng, tràn đầy hy vọng

Các fan DC sẽ chẳng còn xa lạ gì với cặp bài trùng Batman và Superman kinh điển. Nếu Batman là sự thù hận, đen tối thì Superman chính là niềm hy vọng tươi sáng của nhân loại. Song, sự thành công của Man of Steel (2013) khiến nhiều người lầm tưởng Superman phải nặng nề, đầy tính triết lý, u ám và bi kịch. Zack Snyder xây dựng nhân vật của Henry Cavill như một vị thần mà cả thế giới tôn kính.

Ngược lại, James Gunn chọn cách tiếp cận bám sát truyện tranh với đầy màu sắc tươi vui đúng với bản chất của nhân vật. Sự khác biệt không chỉ đến từ màu phim ngập ánh sáng, trái với phong cách tối tăm đến mức cảnh ban đêm khiến khán giả không khác gì “mù” của Zack, mà còn ở tông màu trang phục. Hay thậm chí là chiếc quần con màu đỏ huyền thoại giống “con nít” cũng trở lại.

Phim cũng tránh kể lại nguồn gốc của Superman là người ngoài hành tinh Krypton được gia đình nông dân nhà Kent nuôi nấng từ bé. Thay vào đó, anh đã làm siêu anh hùng được 3 năm, tìm được Pháo đài Cô độc chứa các công nghệ Krypton và lời dặn dò của cha mẹ ruột hay đang nuôi chú chó Krypto. Nhờ vậy, Superman tập trung khắc họa được tính người của Superman.

Ta thấy rõ một Clark Kent ấm áp, xuất thân từ cậu bé nhà quê vùng Kansas được cha mẹ yêu thương hết mực. Anh trưởng thành với tôn chỉ làm việc tốt để bảo vệ mọi sinh linh. Ta thấy một Clark Kent cũng biết đốp chát với Lois Lane khi giả vờ ghét nhau ở tòa soạn, biết bức xúc khi những lý tưởng của mình bị nghi ngờ. Ta thấy một Superman như một con người, biết giận hờn, biết cãi vả, biết phẫn nộ khi chó yêu bị bắt mất, biết vui với những thứ nhỏ nhặt, nhớ tên một người dân từng tặng anh chiếc bánh.

Trên hết, đây là một Superman mà thay vì chiến đấu với kẻ thù tàn phá cả thành phố thì sẽ bay vòng vòng để cứu hết mọi người, thậm chí là những sinh vật nhỏ như chú sóc. Superman của James Gunn không phải một vị thần xa vời, không phải biểu tượng đấng cứu thế hoàn hảo mà là một con người có khiếm khuyết, có sai lầm. Nhưng trên hết, anh vẫn đủ bao dung để tha thứ cho kẻ thù. Và đó là thứ khiến nhân vật trở nên gần gũi, đúng với giá trị của mình.

Kỹ xảo mãn nhãn, nội dung giải trí

Với kinh phí 225 triệu USD cùng bàn tay nhào nặn của James Gunn thì Superman là một bữa tiệc giải trí đúng nghĩa. Các phân cảnh chiến đấu mãn nhãn trải dài xuyên suốt thời lượng với kỹ xảo hoành tráng. Superman của David Corenswet có nhiều màn đấu tay đôi kịch tính, biên đạo hành động xịn sò với độ tàn phá mà đã mắt không kém gì đoạn Superman đối đầu Tướng Zod (Michael Shannon) trong Man of Steel.

Không những thế, các trận chiến trong phim còn vô cùng đa dạng với sự xuất hiện có quái thú khổng lồ, sinh vật ngoài hành tinh… Không chỉ Superman, phim còn có sự góp mặt của một loạt siêu anh hùng và phản diện khác như Green Lantern/Guy Gardner (Nathan Fillion), Hawkgirl/Kendra Saunders (Isabela Merced), Mister Terrific/Michael Holt (Edi Gathegi), The Engineer/Angela Spica (María Gabriela de Faría)... Mỗi người có một siêu năng lực riêng đầy màu sắc khiến các đại cảnh hành động thêm bùng nổ.

James Gunn một lần nữa chứng tỏ mình là bậc thầy của trong việc thực hiện các bộ phim có đông nhân vật tham gia, từ bộ ba Guardians of the Galaxy cho đến The Suicide Squad (2021). Dù rất nhiều siêu anh hùng xuất hiện, ai nấy cũng đều có cá tính rõ rệt, có những đoạn thể hiện bản thân riêng mà không bị lu mờ. Khán giả có thể dễ dàng mê Guy Gardner trịch thượng nhưng hài hước hay một Mister Terrific cool ngầu siêu bá đạo.

Bản thân Superman cũng không hề “vô đối” mà cần đến sự giúp đỡ của bạn bè. Từng sự giúp đỡ của các siêu anh hùng cho đến các thành viên tòa soạn Daily Planet, những người máy vô tri ở Pháo đài Cô độc hay một người dân bình thường nhất cũng giúp anh chiến thắng cái ác. Không những thế, phim còn khéo léo nói lên những vấn đề chính trị, xã hội rất hiện đại, như đồng minh của Mỹ thoải mái xâm lăng nước khác hay mặt trái của phong trào tẩy chay mạng xã hội.

Song, bản thân tác phẩm cũng có vài điểm trừ đáng tiếc. Một số vấn đề được giải quyết quá dễ dàng, đặc biệt là kế hoạch của Lex Luthor khá đơn giản. Người xem đáng lý nên được nhiều cú twist hơn vì trí tuệ của nhân vật này. Một vài tình huống hài cũng chưa phát huy được hiệu quả.

Superman mới gọi tên David Corenswet

Lúc mới được chọn vào vai Superman, David Corenswet bị không ít người giễu cợt là “bản sao” xấu xí hơn của Henry Cavill. Nhưng hóa ra, anh lại hợp vai đến lạ. Trong phiên bản của James Gunn, Superman đúng chất một cậu nông dân chân chất vùng quê Kansas. Anh lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Anh không hoàn hảo, không đẹp như tạc tượng mà có nét quê mùa, luống cuống. Anh có khiếm khuyết như một con người bình thường.

David Corenswet không điển trai như Henry Cavill nhưng nhìn đâu cũng thấy sự gần gũi, có cảm giác mang đến niềm vui và hy vọng. Anh và Lois Lane của Rachel Brosnahan như hai mảnh ghép trái ngược. Một người hiền lành, nhẫn nhịn, một kẻ thông minh, sắc sảo. Họ ra dáng một cặp yêu nhau, có sự lãng mạn, có sự giận dỗi, có tranh cãi. Nhưng rồi đến cuối cùng, sự dũng cảm của Lois Lane cho thấy chỉ có cô mới xứng đáng là người yêu của Superman.

Dàn nhân vật phụ cũng vô cùng tròn vai, đặc biệt là Lex Luthor của Nicholas Hoult. Anh cho thấy rõ hình ảnh một thiên tài ám ảnh bởi Superman. Một kẻ nhẫn tâm sẵn sàng làm mọi việc dơ bẩn, tàn ác nhất chỉ nhằm mục đích tiêu diệt đứa mình ghét. Đây là phản diện được xây dựng tốt và có tiềm năng phát triển tiếp trong tương lai.

Chấm điểm: 4/5

Có thể thấy việc DC đặt niềm tin vào James Gunn là một nước đi khá đúng đắn và sáng suốt cho đến thời điểm hiện tại. Nhà làm phim đủ sức mang đến một câu chuyện phù hợp với khán giả đại chúng nhưng vẫn giữ được các giá trị quan trọng của nhân vật từ truyện tranh cách đây hàng chục năm. Superman có thể khiến mọi người quên đi Man of Steel, Zack Snyder hay Henry Cavill mà tận hưởng tương lai của Vũ trụ DC mới.