Sụp đổ hình tượng người đàn ông được khát khao nhất

Naver đưa tin mới đây công chúng Hàn Quốc bất ngờ khi tài tử Jung Woo Sung thừa nhận có con riêng với nữ người mẫu kém 16 tuổi. Nhưng không dừng lại ở đó, nhiều bí mật trong cuộc sống riêng của nam diễn viên cũng bị lộ ra khiến danh tiếng ngôi sao Hoa cúc dại tụt dốc.

Theo đó, cùng với thông tin Jung Woo Sung có con trai cùng nữ người mẫu Moon Gabi, hình ảnh nam diễn viên chụp ảnh thân mật cùng bạn gái sinh năm 1998, kém nam diễn viên 25 tuổi cũng bị lộ. Theo truyền thông Hàn Quốc, cô gái này là con của một gia đình tài phiệt giàu có và không hề biết tin Jung Woo Sung đã có con riêng.

Jung Woo Sung thừa nhận có con riêng với Moon Gabi nhưng không muốn cưới.

Hình ảnh của nam diễn viên và bạn gái kém 25 tuổi.

Ngoài ra, nam diễn viên còn bị vướng tin ngoại tình với nữ kế toán thân cận, người giúp Jung Woo Sung giải quyết nhiều hợp đồng trong công việc. Theo Naver, tài tử hứa kết hôn với nữ kế toán nên cô đã ly hôn chồng và luôn giúp đỡ Jung Woo Sung đối phó với những rắc rối tình ái như Moon Gabi. Người phụ nữ này có học vấn cao và sở hữu ngoại hình giống bạn gái cũ là nữ diễn viên Lee Ji Ah.

Ngoài ra, một cô gái khác còn công khai tin nhắn Jung Woo Sung chủ động làm quen với cô: "Bạn đang làm 1 công việc tuyệt vời". Lúc đầu, cô gái bất ngờ khi được tài tử hạng A nhắn tin làm quen, nhưng sau đó Jung Woo Sung đã chụp ảnh chứng minh, đưa cho cô số liên lạc và bảo cô hãy trò chuyện với anh.

Jung Woo Sung bị "bóc phốt" làm quen với cô gái lạ mặt trên MXH.

Tối 24/11, Dispatch tung tin nam diễn viên Jung Woo Sung đã có con trai với người mẫu Moon Gabi từ tháng 2/2023. Tuy nhiên, cả hai không tiến tới hôn nhân. Trước đó, người mẫu cá tính đã đăng ảnh con trai nhưng không tiết lộ cha đứa trẻ là ai.

Sau khi sự việc bại lộ, tài tử Jung Woo Sung thừa nhận anh từng có quan hệ với Moon Gabi và cả hai có con chung, tuy nhiên do khác biệt về quan niệm hôn nhân, Jung Woo Sung không muốn cưới. Nhiều người cho rằng Jung Woo Sung không muốn để mất số tài sản khổng lồ nếu kết hôn với Moon Gabi.

Jung Woo Sung sinh năm 1973, nổi tiếng với các tác phẩm như Những tay đua kiệt xuất, Sad Movie, Beat, Hoa cúc dại, Cold Eyes (2013), The Divine Move (2014), Innocent Witness (2019), Padam Padam (2011), Tell me that you love me (2023-2024), Athena: Goddess of War…

Với chiều cao 1,86 m, Jung Woo Sung từng được mệnh danh là "quý ông được khao khát nhất Hàn Quốc" khiến ngay cả đến "chị đẹp" Son Ye Jin cũng phải thừa nhận xao xuyến trước vẻ đẹp nam tính của anh. Tuy nhiên, hiện tại nhiều khán giả đã quay lưng với nam diễn viên vì bê bối đời tư.