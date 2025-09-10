Sướng nhất sinh viên FPT Polytechnic: Chào tân sinh viên Happy Bee 15 "chất" nhất miền Tây

Chương trình chào tân hoành tráng dành riêng cho tân sinh viên

Chào tân sinh viên Happy Bee 15 là một sự kiện hết sức đặc biệt dành riêng để dành riêng cho tân sinh viên khóa 21 – những gương mặt mới vừa gia nhập đại gia đình FPT Polytechnic. Đây là hoạt động thường niên tại các cơ sở của trường trên toàn quốc, trở thành dấu ấn văn hóa đầy sức trẻ, nơi kết nối giảng viên, sinh viên khóa trên và thế hệ sinh viên mới.

Với chủ đề Bee-yond Limits, Happy Bee 15 mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 15 năm hình thành và phát triển của FPT Polytechnic kể từ cơ sở đầu tiên tại Hà Nội. Từ Bắc vào Nam, ngọn lửa nhiệt huyết đã được lan tỏa, và tại Cần Thơ – nơi trường đặt cơ sở từ năm 2018, Happy Bee đã trở thành một phần ký ức đẹp của biết bao thế hệ.

Ngay từ những phút đầu, hàng trăm sinh viên giảng viên các nhóm ngành đã diễu hành qua sân khấu và chuyền tay lá cờ FPT Polytechnic khổng lồ. Một khoảnh khắc khiến ai cũng nổi da gà, bởi cảm giác được là một phần của hành trình 15 năm trưởng thành và lan tỏa tinh thần "Thực học – Thực nghiệp", khẳng định bản lĩnh, sự tự tin và tinh thần gắn kết.

Nghi thức đặc biệt chào đón tân sinh viên FPT Polytechnic đến từ giảng viên và lãnh đạo nhà trường.

Giây phút gần 20 giảng viên, lãnh đạo cùng cúi đầu thực hiện động tác nghiêm lễ trên sân khấu như một nghi thức trang trọng đã khắc sâu trong tâm trí hàng nghìn sinh viên. Đó không chỉ là lời chào mừng tân sinh viên, mà còn là lời cam kết đầy trân trọng từ những người thầy – rằng hành trình phía trước của các bạn sẽ luôn có sự dẫn dắt, bảo vệ và nâng đỡ từ ngôi trường mang tên FPT Polytechnic.

Dàn nghệ sĩ "đỉnh của chóp" làm bùng nổ sân khấu

Không khí đêm nhạc được thổi bùng ngay từ những phút mở màn. Sự xuất hiện của Tiêu Minh Phụng, chàng ca sĩ trẻ miền Tây, đã mang đến sự gần gũi, sôi động với loạt bản hit quen thuộc: Miền Tây Hey Hey, Lý Rapper, Hẹn Bé Lần Sau…

Với chất giọng dí dỏm đặc trưng cùng năng lượng "đốt cháy" sân khấu, Tiêu Minh Phụng dễ dàng kết nối khán giả, biến không gian sự kiện thành một bữa tiệc âm nhạc tràn đầy màu sắc quê hương hiện đại.

Ngay sau đó, Vũ Phụng Tiên bước ra sân khấu trong tiếng reo hò cuồng nhiệt. Nữ ca sĩ sở hữu giọng ca độc đáo, vừa trong trẻo, vừa mạnh mẽ, khiến khán giả vỡ òa với những bản hit gây sốt: Lưu Số Em Đi, Đau Vậy Đủ Rồi, Lệ Lưu Ly.

Ngay sau phần trình diễn sâu lắng của Vũ Phụng Tiên, sân khấu lập tức được "tăng nhiệt" với sự xuất hiện của RHYDER – nghệ sĩ Gen Z được săn đón bậc nhất hiện nay.

RHYDER toả sáng trong đêm diễn Happy Bee 15

Không cần lời giới thiệu dài dòng, RHYDER bước ra trong tiếng hò reo cuồng nhiệt. Anh khuấy động không khí bằng loạt bản hit đình đám: Dân Chơi Sao Phải Khóc, Chịu Cách Mình Nói Thua… khiến hàng nghìn sinh viên đồng thanh hát theo trong niềm phấn khích. Với phong cách trẻ trung, máu lửa, khả năng làm chủ sân khấu cùng năng lượng tràn đầy, RHYDER đã biến sân khấu Happy Bee 15 thành một "chảo lửa" đúng nghĩa.

Đặc biệt, cao trào của đêm nhạc bùng nổ khi Hòa Minzy - cái tên bảo chứng cho sự bùng nổ cảm xúc - xuất hiện trên sân khấu. Nữ ca sĩ xuất hiện trong tiếng hò reo không ngớt, mang đến không gian đậm chất dân gian hiện đại với loạt bản hit: Thị Mầu, Bật Tình Yêu Lên, Rời Bỏ và đặc biệt là "Bắc Bling" – tiết mục khiến cả khán đài như "nổ tung".

Trong không gian đầy màu sắc của múa lân, múa rồng và dàn dancer rực đỏ, Hòa Minzy tương tác cực ngọt với sinh viên, mời 3 nam sinh bước lên sân khấu cùng biểu diễn ca khúc Bắc Bling. Sự tự nhiên, duyên dáng và nhiệt huyết của Hòa biến sân khấu thành một lễ hội thật sự – nơi âm nhạc, vũ đạo và tình cảm nghệ sĩ - sinh viên hòa làm một.

Sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng sân khấu hoành tráng đã biến phần trình diễn của Hòa Minzy như một lễ hội thực thụ.

Khép lại đại tiệc, DJ Vinjaz – gương mặt quen thuộc trên những sân khấu EDM quốc tế như Ultra Europe, Ultra Bali, Ravolution Music Festival đã khiến cả khán đài Cần Thơ vỡ òa trong những giai điệu điện tử đỉnh cao.

15 năm – Hành trình rực rỡ và tự hào

Happy Bee là sự kiện thường niên chào đón tân sinh viên của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, được đầu tư quy mô, bài bản và đã trở thành "đặc sản" văn hóa riêng. Bên cạnh đó còn quy tụ nghệ sĩ hàng đầu và là tâm điểm giải trí được mong chờ nhất năm của sinh viên.

Chương trình Chào tân sinh viên Happy Bee 15 chính là minh chứng sống động cho sức trẻ, tinh thần sáng tạo và khát vọng bứt phá của FPT Polytechnic trong hành trình 15 năm. Từ cơ sở đầu tiên tại Hà Nội, nay trường đã phát triển thành hệ thống 11 cơ sở với hơn 40.000 sinh viên trên cả nước, tiên phong trong đào tạo gắn với doanh nghiệp, đa ngành nghề, đa lĩnh vực.

Sau đêm bùng nổ tại Cần Thơ, chuỗi Chương trình Chào tân sinh viên Happy Bee 15 sẽ tiếp tục "đốt cháy" Đà Nẵng (11/9), TP HCM (14/9) và Hà Nội (18/9) cùng dàn nghệ sĩ đình đám, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm bùng nổ nhất cho sinh viên trên cả nước.