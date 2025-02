Sướng nhất Jimmy - Jenny, được ba mẹ cho sang hẳn Dubai chào Tết, nhưng Phương Oanh cũng không lường được việc mệt mỏi này!

Còn mùng là còn Tết, nhân dịp đầu năm mới, cặp song sinh nhà shark Bình đang được đi du Xuân ở một nơi rất xa cùng bố mẹ. Khỏi phải nói 2 em bé háo hức thế nào. Theo tiết lộ từ một người bạn của Phương Oanh, cả gia đình có lẽ đang vi vu ở Dubai.

Thế nhưng đổi địa điểm vui chơi cũng sẽ gây ảnh hưởng lớn tới trẻ, nhất là những em bé đang trong độ tuổi ăn dặm, đặc biệt là cần một lịch trình sinh hoạt "đều tăm tắp".



Khi ở nhà, Phương Oanh có thể rèn con vào nếp ăn ngủ, tuy nhiên khi đi du lịch thì điều đó khó hơn rất nhiều. Chính gì thế mà nữ diễn viên tâm sự: "Đang hơi đánh vật vì sang đây lệch giờ ăn ngủ của anh chị ấy".

Mẹ bỉm rất đồng cảm với than thở này của Phương Oanh vì lệch múi giờ, nếp sinh hoạt thay đổi thì chắc chắn các con sẽ bị khó chịu, thậm chí kéo dài cả tuần, cả tháng…

Chính vì vậy, nhiều gia đình ngại đưa con đi chơi xa khi bé còn nhỏ, tuy nhiên đây cũng là trải nghiệm mới lạ, các ba mẹ có thể cố gắng sắp xếp lịch ăn uống, ngủ nghỉ khoa học là được!

Nhiều người cũng dành lời khen cho nhà shark Bình vì rất cưng chiều, dành nhiều thời gian cho các con. Hai em bé Jimmy - Jenny chắc chắn sướng vì bé tí đã được chiều chuộng cỡ này!

Khi trẻ đi du lịch nước ngoài, môi trường, nước uống và thực phẩm có thể không phù hợp mà cơ thể trẻ chưa thích nghi được hoặc sức đề kháng yếu, trẻ rất dễ nhiễm bệnh. Do đó, cha mẹ cần lưu ý phòng ngừa để con đảm bảo sức khỏe trong những chuyến đi chơi cùng gia đình.

Việc di chuyển giữa các địa điểm khác nhau về múi giờ có thể khiến trẻ mệt mỏi. Tình trạng này sẽ giảm bớt khi trẻ dần thích nghi với nhịp sinh học mới. Do đó, với những chuyến đi tham quan dài ngày, cha mẹ nên có chế độ ngủ nghỉ hợp lý. Không nên cho trẻ ở lại muộn trong cuộc vui đến gần sáng, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt khi trẻ bị say máy bay hoặc say tàu xe, trẻ càng cần thời gian nghỉ ngơi, phục hồi lại sức khỏe trước khi tận hưởng chuyến du lịch.

Khi sắp xếp việc đi lại, bạn hãy cố gắng ghi nhớ chu kỳ giấc ngủ của bé. Tốt nhất, bạn nên chọn một chuyến bay cùng giờ với thời gian các giấc ngủ của bé. Việc làm này có thể giúp bé dễ dàng thích nghi được với việc chênh lệch múi giờ càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, để giấc ngủ của bé không bị ảnh hưởng bởi chênh lệch múi giờ, một vài ngày trước khi khởi hành, bạn có thể điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ của bé bằng cách, chuyển thời gian cho bé ngủ vào ban đêm lên sớm hơn hoặc muộn hơn 30 phút cho đến 1 giờ, tùy thuộc vào múi giờ nơi mà bạn chuẩn bị đến.

Ngoài ra, nếu quốc gia bạn đến du lịch có sự chênh lệch múi giờ nhưng không đáng kể, bạn cũng không cần phải thay đổi chu kỳ giấc ngủ của bé, nhất là khi quãng đường di chuyển không quá dài. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, bạn cũng cần chuẩn bị sẵn các bữa ăn cho bé, tránh trường hợp khi đến nơi thì đã muộn khiến bé bị gián đoạn bữa ăn, bất kể chênh lệch múi giờ.