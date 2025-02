"Anh trai" tuổi Tỵ vừa "toàn thắng" ở 1 chương trình hot bậc nhất Việt Nam 2024: Rũ bỏ định kiến để tỏa sáng với hào quang "không thể đùa"

Rhyder tên thật là Nguyễn Quang Anh, sinh năm 2001. Từ nhỏ, Quang Anh đã tham gia đoàn chèo của tỉnh, đây cũng là nền tảng giúp cậu bé sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Anh từng là quán quân tại Giọng hát Việt Nhí 2013, vượt qua đối thủ nặng ký khác là Phương Mỹ Chi.

Thời điểm năm 2013, Quang Anh được nhận xét có tố chất, tính cách thật thà, hồn nhiên. Khi mới 12 tuổi, Quang Anh đã gây tiếng vang lớn khi trở thành quán quân Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids mùa đầu tiên.

Với chất giọng cao vút, phong cách biểu diễn tự tin và đầy cảm xúc, cậu bé đã chinh phục không chỉ ban giám khảo mà còn hàng triệu khán giả trên khắp cả nước.

Sau khi đạt thành tích cao nhất tại The Voice Kids 2013, Quang Anh quyết định chưa muốn chạy show kiếm tiền mà dành thời gian để trau dồi thêm về nghề. Anh đăng ký vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, theo ngành gõ jazz suốt 7 năm.

Đây được xem là bước đệm quan trọng để anh xây dựng nền tảng vững chắc cho con đường ca sĩ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, quyết định này cũng khiến tên tuổi của Quang Anh dần mờ nhạt trong làng nhạc Việt.

Xuất phát điểm là sao nhí, những năm sau đó, Rhyder chật vật tìm chỗ đứng trong ngành âm nhạc. Sau khi ra trường, Quang Anh ngỡ ngàng khi công chúng dường như chỉ nhớ tới anh là Quán quân The Voice Kids - không hơn không kém. Nỗ lực tìm lại chỗ đứng, nhưng các sản phẩm âm nhạc của anh như “Mưa nắng hạ”, “Chẳng có nhau”, “Đi qua nỗi đau”... đều có thành tích khiêm tốn.

Gần 10 năm làm nghề, từng đạt danh hiệu quán quân nhí, nhưng nam ca sĩ tự cảm thấy bản thân chưa có thành tựu nổi bật trong làng nhạc. Suy nghĩ đó trở thành áp lực đè nặng trên vai chàng trai tuổi đôi mươi với nửa cuộc đời đã gắn bó với showbiz. Có những thời điểm, mỗi sáng ngủ dậy là anh nghĩ tới việc vào phòng thu.

Bước ngoặt sự nghiệp đến với Rhyder khi anh tham gia Rap Việt mùa 3 và lọt vào vòng chung kết. Sau 10 năm kể từ Giọng hát Việt Nhí, cái tên Quang Anh một lần nữa phủ sóng với câu hát: “Lại là DG House - Rhyder”.

Năm 2018, sau thời gian củng cố kiến thức âm nhạc, Quang Anh trở lại với nghệ danh mới là Quang Anh Rhyder. Dù thường xuyên bị so sánh với những đồng nghiệp cùng trang lứa, Quang Anh không cảm thấy buồn lòng bởi anh tin rằng mỗi người có một hướng đi và con đường phát triển riêng.

Anh còn quyết định phẫu thuật thẩm mỹ ở tuổi 18 để tự tin hơn khi đứng trước khán giả, thể hiện sự tôn trọng đối với những người yêu mến mình. Quang Anh từng chia sẻ: "Tôi là người yêu cái đẹp nên cảm thấy việc thay đổi ngoại hình là điều tích cực. Khán giả ngày nay có gu thẩm mỹ cao, họ chuộng các ca sĩ có cả phần nghe hay và phần nhìn đẹp".

Tuy nhiên, các ca khúc như Anh Quen Với Cô Đơn và Yêu Thương Nhạt Màu dù được đầu tư chỉn chu nhưng vẫn chưa tạo được dấu ấn mạnh mẽ.

Năm 2022, Quang Anh tiếp tục thử sức với nhiều sân chơi âm nhạc. Anh tham gia chương trình Bài Hát Hay Nhất (Big Song Big Deal) và Cùng Hát Lên Nào nhưng không đạt được thành công như mong đợi. Cùng năm đó, anh tham gia Rap Việt mùa 2 nhưng bị loại sớm do chưa chuẩn bị kỹ lưỡng. Dù gặp nhiều thất bại, Quang Anh vẫn giữ vững đam mê âm nhạc và không ngừng nỗ lực.

Đến năm 2023, Quang Anh tiếp tục thử sức tại Rap Việt mùa 3. Sự xuất hiện của anh gây chú ý khi quay lại với vai trò thí sinh. Việc từng là Quán quân The Voice Kids khiến anh đối mặt với áp lực lớn hơn từ khán giả. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, Quang Anh dần có nhiều bước tiến mới mẻ trong sự nghiệp của mình.

Tiếp nối thành công, Quang Anh trở thành Á quân chương trình "Anh trai say hi" vào ngày 14/9. Dù không giành ngôi vị Quán quân, anh vẫn nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả nhờ phong độ ổn định và những phần trình diễn xuất sắc. Xuyên suốt cuộc thi, Quang Anh Rhyder ghi dấu ấn với hình ảnh nghệ sĩ Gen Z đa năng: vừa hát, rap, sáng tác, chơi nhạc cụ, vừa liên tục làm mới phong cách thời trang. Những màn trình diễn của anh như "Hào quang" (16 triệu lượt xem), "I'm thinking about you", "Chân thành" và "Bảnh" đều nhận được sự đón nhận nồng nhiệt.

Quang Anh Rhyder làm bùng nổ sân khấu ở phố đi bộ Hồ Gươm với loạt bản hit quen thuộc

Đặc biệt, phần thi solo tại chung kết với ca khúc Anh biết rồi do chính anh sáng tác đã gây ấn tượng mạnh. Quang Anh kết hợp hát, chơi guitar, nhảy hiện đại và tự làm nhạc ngay trên sân khấu, thu hút hơn 5,4 triệu lượt xem chỉ sau 2 tuần phát sóng. Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, anh còn là người đội trưởng trách nhiệm, luôn hỗ trợ đồng đội trong sản xuất âm nhạc và viết lời bài hát.

Chia sẻ tại chương trình, Quang Anh Rhyder khẳng định sân khấu là ngôi nhà và khán giả là gia đình. Mỗi tiết mục của anh đều là sự cống hiến hết mình để mang đến những điều bất ngờ và trọn vẹn nhất cho người hâm mộ. Màn trở lại đầy rực rỡ này không chỉ khẳng định tài năng mà còn mở ra hành trình mới đầy hứa hẹn cho Quang Anh Rhyder trên con đường âm nhạc của mình.

Sẽ không là nói quá nếu nói Quang Anh Rhyder đã thực sự "bóp nghẹt" trái tim người hâm mộ. Rapper Thái VG từng nhận xét, Quang Anh Rhyder có tố chất để trở thành ngôi sao như Sơn Tùng M-TP.