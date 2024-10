Sumo con gái MC Diệp Chi 13 tuổi đã cao hơn mẹ, ngày càng ra dáng "hot girl" nhờ chăm tập thể thao

An Nhiên (tên thường gọi Sumo , sinh năm 2011) là con gái của MC/BTV Diệp Chi. An Nhiên hiện đang là học sinh lớp 8 tại một trường quốc tế nổi tiếng ở Hà Nội. Trên trang cá nhân, MC Diệp Chi cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh hai mẹ con đồng hành cùng nhau từ những chuyến du lịch đến các sự kiện, hoạt động thường ngày. Ngay từ khi mới gần 4 tuổi, cô bé đã được mẹ đưa đi vi vu khắp các nước trên thế giới. Giờ đây, bé An Nhiên đã dần trở thành một thiếu nữ, sở hữu nhan sắc và chiều cao nổi bật.

Cô bé ngày nào còn được mẹ bế ẵm, đi du lịch khắp nơi trên thế giới, nay đã trở thành thiếu nữ xinh xắn, đáng yêu, cao hơn mẹ đến "nửa cái đầu".

Hai mẹ con MC Diệp Chi dường như gắn bó "như hình với bóng". Ngoài những sự kiện thường ngày, hai mẹ con còn tranh thủ vi vu khắp nơi. Cô công chúa nhỏ của mẹ Diệp Chi từng được đi qua 16 nước trên thế giới trong vòng 4 năm, những bức hình check in của hai mẹ con tại những địa điểm hút khách trên thế giới, khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ.

Hai mẹ con MC Diệp Chi check in tại Nhật, Ý Thổ Nhĩ Kỳ... dường như nữ MC đi đến đâu cũng có sự đồng hành của cô con gái rượu An Nhiên.

An Nhiên là một cô bé có tính cách vui vẻ hoạt bát, là chỗ dựa tinh thần cho mẹ Diệp Chi. Nữ MC/BTV từng chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Mẹ thật may mắn khi được là mẹ của một em bé ngoan, được sống giữa biển yêu thương em dành cho mỗi ngày".

Có mẹ là một nữ MC/BTV tài năng của đài VTV, An Nhiên cũng là một cô bé học khá giỏi. MC Diệp Chi từng khoe An Nhiên tham gia thuyết trình tiếng Anh và đạt danh hiệu "Diễn giả tiếng Anh hay nhất tuần". Ngay từ nhỏ cô bé đã được cùng mẹ vi vu 16 nước trên thế giới, nên khả năng ngoại ngữ và sự hoạt ngôn của An Nhiên được trau dồi từ sớm và ngày càng tiến bộ.

Nhờ thành tích học tập tốt, An Nhiên được mẹ "thưởng nóng" chuyến đi Singapore xem show của Taylor Swift.

MC Diệp Chi cũng mà một người mẹ vô cùng tâm lý, không chỉ đưa con gái đi du lịch khắp nơi trên thế giới, cô còn "chiều theo" những sở thích của con gái. Nữ MC đồng hành cùng con gái sang Singapore xem đêm nhạc "The Eras tour" của Taylor Swift. Không những thế, nữ MC còn sẵn sàng chi số tiền lớn để con gái có thể ở tại khách sạn 5 sao, thưởng thức bữa tối tại nhà hàng sang trọng và mua vé VIP tại đêm nhạc... Đây là phần thưởng cho An Nhiên trong quá trình học tập toàn điểm A và nhận được nhiều lời khen từ giáo viên giảng dạy.

Hai mẹ con cùng "du idol" trong show diễn của Black Pink tại Việt Nam.

Được biết An Nhiên hiện đang theo học tại một trường quốc tế nổi tiếng ở Hà Nội, với mức học phí lên tới 6 - 700 triệu/năm.

Ở tuổi 13, An Nhiên lớn phổng phao, cao hơn hẳn mẹ, nhìn qua cứ tưởng là hai chị em gái, chứ không phải hai mẹ con. Cô bé được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ như nụ cười tươi rạng rỡ, má lúm đồng tiền... cùng sự hoạt ngôn và khả năng ngoại ngữ đáng nể. Đặc biệt An Nhiên sở hữu chiều cao vượt trội hơn mẹ khi mới chỉ là học sinh lớp 8.

Những hình ảnh mới nhất của An Nhiên khiến ai nấy đều bất ngờ trước chiều cao cũng như vẻ ngoài xinh xắn như thiếu nữ của cô bé. Được biết, ngoài giờ học, An Nhiên còn rất chăm tập luyện thể thao. Và đương nhiên luôn có sự đồng hành của mẹ.

An Nhiên và mẹ đang tập bộ môn Pilates để giữ dáng cũng như rèn luyện sức khỏe bản thân. Pilates là một bộ môn thể thao rất được các "phú bà Hàn Quốc" ưa chuộng, rất nhiều những nhân vật nổi tiếng như: Nhóm nhạc Black Pink, Kim Tae Hee, Son Ye Jin... đang theo đuổi bộ môn này. Và vài năm trở lại đây, Pilates cũng khá nổi ở Việt Nam. Được biết, mức giá theo tập Pilates này cũng cao hơn các môn khác như Yoga, gym... nên Pilates cũng được ví von là "môn thể thao của các phú bà".

Chia sẻ về hành trình tập luyện của con gái, MC Diệp Chi chia sẻ: "Mẹ luôn mong Mô là một cô gái khỏe mạnh, khỏe về cả thể chất lẫn tinh thần. Theo quan điểm của mẹ đó là những yếu tố quan trọng nhất. Chùm ảnh này cô giáo chụp từ buổi tập Pilates gần nhất của Mô, em tiến bộ lắm rồi. Từ nhỏ, em đã ưa vận động và mẹ luôn khuyến khích Mô tập thể dục thể thao đều đặn, môn gì cũng được miễn là con thấy phù hợp và thích.

Một trong những yếu tố giúp các bạn nhỏ phát triển chiều cao là phải chăm vận động và kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý đó các mẹ ạ. Với các bạn dưới 10 tuổi, các mẹ có thể cho con khám dinh dưỡng định kỳ ở các cơ sở uy tín để điều chỉnh kịp thời chế độ ăn uống, vận động nhé".