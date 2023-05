MC Diệp Chi khoe góc riêng của con gái, có cả view ngắm hoàng hôn

Bén duyên với truyền hình từ khi cầm mic dẫn Rung Chuông Vàng, Đường Lên Đỉnh Olympia... tên tuổi MC Diệp Chi đã dần trở nên quen thuộc với công chúng. Bên cạnh con đường sự nghiệp thành công, các bài học dạy con của cô cũng được đông đảo khán giả đón nhận.

Mới đây, MC Diệp Chi vừa khoe ảnh phòng riêng của con gái An Nhiên trên trang cá nhân. Dưới bài đăng, nhiều người đã bày tỏ ngưỡng mộ với độ chịu khó đầu tư cho con của cô.

Phòng ngủ đầy đủ tiện nghi, được sắp xếp ngăn nắp của con gái MC Diệp Chi

Cô bé An Nhiên được mẹ sắm cho rất nhiều gấu bông đáng yêu. Cũng theo MC Diệp Chi, từ phòng ngủ của con có thể ngắm cảnh hoàng hôn rất đẹp

Giường ngủ chính của An Nhiên

MC Diệp Chi rất thân thiết với con

MC Diệp Chi chia sẻ, dù không gian riêng có nhiều đồ đạc nhưng phòng ngủ của con cái luôn gọn gàng. Nguyên nhân là bởi An Nhiên có tính tự giác và chăm chỉ dọn nhà.



Sau khi xem bài đăng của MC Diệp Chi, nhiều dân mạng đã dành lời khen cho phòng ngủ đầy đủ tiện nghi của An Nhiên. Không chỉ thế, một số người còn tranh thủ hỏi MC Diệp Chi địa chỉ mua sắm vài món đồ nội thất trong căn phòng riêng của con gái cô.

Một số bình luận của dân mạng dưới bài đăng:

- Nhìn nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, sang trọng quá chị ơi.

- Nhà mẹ Diệp đẹp quá. Em An Nhiên chăm chỉ ghê.

- Nhà chị rất gọn gàng và sạch sẽ. Chúc chị và cháu nhiều sức khoẻ, hạnh phúc, an yên ạ.

MC Diệp Chi (SN 1986) là gương mặt quen thuộc với khán giả trên sóng VTV. Ngoài đảm nhận vai trò MC, cô còn là đạo diễn nhiều chương trình nổi tiếng như Ai Là Triệu Phú, Cuộc Hẹn Cuối Tuần, Cafe Sáng...

Được biết, sau khi ly hôn với chồng cũ, cô và con gái sống trong một căn hộ hiện đại, do chính nữ MC tự tay lên ý tưởng thiết kế. Nhờ phương pháp giáo dục tốt của mẹ, An Nhiên càng lớn càng xinh xắn và học giỏi. Nữ MC từng chia sẻ, bản thân cô thấy hạnh phúc vì được làm mẹ một cô bé ngoan ngoãn như An Nhiên.

