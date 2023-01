Suga tiết lộ BTS tủi thân vì bị đồng nghiệp phân biệt đối xử?

Xuất hiện trong tập 2 của show suchwita, Suga (BTS) đã có buổi chia sẻ thoải mái cùng diễn viên hài Shin Dong Yeob - người đã từng có cơ hội hợp tác với nhóm nhạc đình đám thông qua chương trình Let's BTS together. Xuất thân từ cùng một nền công nghiệp giải trí với những chuyên môn khác nhau, Suga và Shin Dong Yeob cùng trò chuyện về thói quen uống rượu, âm nhạc và công việc hằng ngày...

Suga tại show suchwita - Ảnh: Koreaboo

Nói về khoảng thời gian cùng nhau hợp tác ở Let's BTS together, Shin Dong Yeob đã đề cập đến mức độ nổi tiếng đáng kinh ngạc của BTS, đến mức các thành viên được các tiền bối trong nghề cúi đầu chào. Tuy nhiên, với Suga cũng như các "mảnh ghép" còn lại của BTS, đây lại là điều đáng buồn.

Suga cho biết trước khi nhập ngũ, "anh cả" Jin đã từng làm khách mời trong nhiều chương trình thực tế để quảng bá sản phẩm mới ra mắt. Jin đã chia sẻ với các thành viên rằng: "Có vẻ mọi người không thoải mái khi ở gần BTS". Sự ưu ái nhất định mà các nhà đài, ekip dành cho BTS khiến đồng nghiệp khó thân thiết được với nhóm, kể cả những người đồng trang lứa.

Jin từng chia sẻ với các thành viên trong nhóm rằng mọi người không thoải mái khi ghi hình cùng BTS - Ảnh: Koreaboo

Jin (BTS) tham gia nhiều chương trình giải trí trước khi nhập ngũ như Running Man, My Alcohol Diary, Hal Myung Soo - Ảnh: Internet

Không những trường hợp của Jin, RM cũng từng tiết lộ anh đã bắt đầu khép mình lại, khó kết nối với mọi người sau khi BTS nổi tiếng. Suga cho biết các thành viên BTS khá buồn vì điều này, ai cũng mong muốn bản thân là người hòa đồng, dễ gần, tạo cảm giác thoải mái cho đồng nghiệp.

Nghe tâm sự của Suga, Shin Dong Yeob đã an ủi đàn em rằng việc BTS được đối xử "khách sáo" so với dàn sao khác có thể là do nhóm ít khi xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ ngoài vì chính sách nghiêm ngặt của công ty. Thay vào đó, nhóm đa phần có những show thực tế riêng để tiếp cận với người hâm mộ như Run BTS hay In The SOOP. Ngoài ra, anh cũng động viên Suga và các thành viên BTS nên cảm thấy vui vì các nghệ sĩ trong giới gần đây đã sử dụng ngôn ngữ trang trọng hơn với nhau, thậm chí còn thấy cách tôn trọng này ở những cặp vợ chồng.

Người hâm mộ hy vọng rằng các thành viên BTS sẽ có thể thể hiện tính cách đáng yêu, hòa đồng của mình nhiều hơn nữa khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng khác trong năm nay!