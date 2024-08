Bản hit viral nhất của nữ ca sĩ trẻ Cara - This Way viết về câu chuyện tình yêu đơn phương và những cảm xúc chớm nở của một cô gái được khán giả yêu thích bởi năng lượng trong sáng và giai điệu hồn nhiên, dễ thương. Phần lời bài hát viral cũng là những câu hát cực kỳ đáng yêu: “Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có nắng ở trong lòng em. Thì ra sáng nay anh đã mang mặt trời đến bên thật dịu êm. Nơi thiên đường đâu có xa xôi. Vì em đã tìm thấy anh trên đời…”

Ca khúc dễ thương nhưng lại được sử dụng cho những nội dung "cảm lạnh" vô cùng

Tuy vậy, chính đoạn nhạc này lại được đông đảo người dùng sử dụng cho các nội dung "cảm lạnh", phũ phàng tới những trường hợp đáng sợ đến "rợn tóc gáy". Âm thanh này cũng tổng hợp loạt "thanh niên báo" nhất với những trường hợp để đời cùng những pha khó đỡ của cư dân mạng như bị cháu gái ói vào tay, bị dính keo lên mặt, những pha "quê mặt" khi lầm tưởng người qua đường là ăn trộm,...

Nội dung khởi nguồn của trend này là một cô gái ngồi giữa “biển" chén bát cần phải rửa phủ kín cả sân. Khung cảnh cô phải rửa hết đống chén bát này một mình có lẽ là sau bữa tiệc đãi lớn trong nền nhạc This Way của Cara đã tạo nên một trào lưu “cảm lạnh" đình đám, mang ca khúc đã phát hành từ 4 năm trước quay trở lại.



Cư dân mạng cho biết chính những ca khúc có giai điệu nghe có vẻ trong sáng và yêu đời nhất lại được những người dùng TikTok hay sử dụng để lồng vào các video với nội dung “lầy lội" đến mức mỗi lần nghe thấy phần âm nhạc dễ thương, phần lớn video sẽ cực kỳ “khó coi".

Giữa lúc This Way chiếm lĩnh MXH, các fan đã tràn về YouTube nhằm tăng view cho MV chính. Tuy nhiên, MV This Way có hơn 20 triệu lượt xem đã… “không cánh mà bay". Từ đây, người hâm mộ chỉ ra nhiều điểm bất thường xoay quanh Cara. Không chỉ MV This Way “bay màu”, fanpage và group fan chính thức của nữ ca sĩ cũng bị tạm khoá.

Trên nền tảng Threads, nhiều bài đăng tỏ ý thắc mắc về việc một MV nổi tiếng như This Way bị ẩn. Cara và DreamS bị cuốn vào nghi vấn “cơm không lành canh không ngọt”.

Cư dân mạng truyền tai nhau thông tin Cara đã chấm dứt hợp đồng với công ty. Do đó, việc bị ẩn MV và khoá fanpage, group fan bị cho là “đòn trừng phạt” DreamS giáng lên nghệ sĩ. Không ít fan bắt đầu cảm thấy bất bình, kêu oan cho thần tượng. Trên broadcast Instagram, Cara mới đây cũng gửi lời cám ơn đến người hâm mộ, ngầm xác nhận việc đã đọc những bài đăng ủng hộ cô.

Từ đây, DreamS càng bị tố chèn ép nghệ sĩ với nhiều bình luận tiêu cực bủa vây. Người hâm mộ còn “đào" những tranh cãi xoay quanh việc Cara bị bỏ bê hoạt động, 4 năm chỉ ra một vài MV. Fan cho rằng DreamS lãng phí một nghệ sĩ tài năng, cản trở Cara toả sáng.

Về việc MV This Way bị gỡ, fanpage và group fan bị đóng, DreamS trả lời như sau: “Các sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ Cara đã phát hành do DreamS đầu tư và thuộc toàn quyền sở hữu của công ty. Theo quy định, chúng tôi có toàn quyền quyết định về các sản phẩm này. Quá trình xử lý của công ty sẽ phụ thuộc vào sự hợp tác của nghệ sĩ, dựa trên tinh thần tôn trọng pháp luật.”