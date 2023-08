Sức nặng của ấn phẩm Kim Cửu trong thời trang và hào quang cho các sao hạng A

Trong bộ phim tài liệu "The September Issue", BTV Candy Pratts Price từng chia sẻ rằng: "September is the January in fashion!" - ý muốn nói tháng 9 chính là sự khởi đầu của "một năm mới" theo ngôn ngữ thời trang. Theo đó, ấn phẩm tháng 9 của các tạp chí thời trang, hay còn gọi là ấn phẩm Kim Cửu cũng được xem là số báo quan trọng nhất, có ảnh hưởng nhất và có sức hút thời trang mạnh mẽ nhất trong năm.

Sức nặng về mặt nội dung

Trang bìa ấn phẩm 9/2015 kỷ niệm 10 năm của Vogue Trung quy tụ 10 gương mặt sao nữ nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ: Triệu Vi, Lưu Gia Linh, Lưu Văn, Phạm Băng Băng, Thang Duy, Lý Băng Băng, Chương Tử Di, Đỗ Quyên, Châu Tấn, Lý Vũ Xuân

Đầu tiên cần phải nói đến "lịch thời trang". Từ trung tuần tháng 9 cho tới đầu tháng 10 hàng năm là khoảng thời gian diễn ra các tuần lễ thời trang của "Tứ đại kinh đô" thời trang thế giới, bao gồm: New York, London, Milan và Paris. Trong giai đoạn này, các nhà mốt xa xỉ và các thương hiệu thời trang cao cấp sẽ ra mắt những thiết kế nằm trong BST Xuân/Hè cho năm kế tiếp, định hướng phong cách ăn mặc cho cả một năm tiếp theo. Điều này khiến tháng 9 và tháng 10 trở thành một khoảng thời gian có tầm quan trọng đặc biệt đối với thế giới thời trang.

(Trái) Zendaya trên trang bìa tạp chí Elle Mỹ 9/2023, (Phải) Dua Lipa trên trang bìa Vogue Pháp 9/2023

Là cột mốc đánh dấu cho sự xoay vòng của một "năm thời trang" đồng thời được ra mắt vào đúng giai đoạn giao mùa - thời điểm tuyệt vời để "xây dựng" một tủ đồ mới nên ấn phẩm Kim Cửu có "trách nhiệm" phải gồng gánh những nội dung chuyên sâu, bao quát giúp xác lập xu hướng cho một năm thời trang kế tiếp.

Sức nặng theo nghĩa đen

Từ trái qua: Vogue Mỹ số tháng 9/2014 dày 856 trang và Vogue Mỹ số tháng 9/2015 dày 832 trang.

Vì chứa đựng khối lượng thông tin khổng lồ, ấn phẩm Kim Cửu hẳn sẽ dày và nặng hơn thông thường. Lấy một vài con số làm ví dụ: Ấn phẩm 9/2012 của tạp chí Vogue Mỹ, dày 916 trang, nặng 2,04 kg, trong khi đó phiên bản cùng kỳ của tờ tạp chí này ở Trung Quốc nặng 2,92 kg. Nhìn chung, những ấn phẩm tháng 9 với khối lượng 2-3 kg là điều không còn xa lạ với những người yêu thời trang.

Vogue ấn phẩm 9/2012, dày 916 trang và nặng 2.04 kg

Với tầm quan trọng vốn có, ấn phẩm tháng 9 cũng là số báo thu hút những hợp đồng quảng cáo nhất. Cách gọi "Kim Cửu" theo cộng đồng Hoa ngữ cũng theo đó mà ra. Các thương hiệu xa xỉ sẵn sàng mạnh tay chi trả chỉ để được hiện hữu trong vài trang báo hay oách hơn nữa là chễm chệ trên trang bìa. Trung bình, slot quảng cáo cho các dòng quần áo, phụ kiện và mỹ phẩm của các nhà mốt danh tiếng có thể chiếm tới hơn 30% tổng số trang. Đáng chú ý, ấn phẩm 09/2012 của Vogue Mỹ đã phá kỷ lục tại thời điểm xuất bản với 658 trang quảng cáo.

Hào quang dành cho những ngôi sao trang bìa

Rosé trên trang bìa số Kim Cửu của tạp chí Elle Korea số tháng 9/2021

Vị trí đặc biệt ắt phải dành cho những người xuất chúng. Đây cũng là lý do tại sao trên trang bìa ấn phẩm Kim Cửu thường xuất hiện những nhân vật nổi tiếng có tầm ảnh hưởng tới ngành thời trang hoặc những biểu tượng phong cách của văn hoá đại chúng. Việc được lên bìa số báo tâm điểm cũng là cách các ngôi sao hạng A ngầm khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí. Song song với đó, thương hiệu xuất hiện cùng ngôi sao trang bìa cũng được chú ý nhiều hơn. Nói cách khác, đây chính là dịp giúp cặp bài trùng này cùng "phô trương thanh thế".

Từ trái qua: Jennie trên bìa Elle Pháp tháng 9/2023 và Jisoo trên bìa Marie Claire Hàn Quốc tháng 9/2023

Mỗi khi tới dịp này, giới mộ điệu lại "nín thở" đón chờ xem thương hiệu nào sẽ "mạnh tay rút hầu bao" và thầu các trang bìa tạp chí Kim Cửu. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp nhân vật và các thương hiệu được lựa chọn sẽ do chính tổng biên tập và đội ngũ ban biên tập quyết định mà không có sự can thiệp từ bên ngoài.