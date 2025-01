Sự thật về giọng hát live của RHYDER khiến netizen thừa nhận 1 điều

Tối 12/1 vừa qua, Gala WeChoice Awards 2024 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm SECC. Tại đây, sự kiện không những tri ân tới những đóng góp ý nghĩa tới cộng đồng trong năm qua mà còn gây ấn tượng với loạt tiết mục đặc sắc và dàn sao hàng đầu showbiz Việt.

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất xuyên suốt set diễn chương trình là tiết mục Đến Là Đón RHYDER vừa xuất hiện đã làm bùng nổ cả khán phòng ngay từ câu intro signature "lại là DG House". Với màu giọng đặc trưng cùng những giai điệu bắt tai, RHYDER không chỉ khuấy động không gian mà còn thể hiện phong cách trình diễn cực kỳ chuyên nghiệp, từ khả năng kiểm soát sân khấu đến kỹ thuật hát. Cùng với đó, phần góp mặt của Tage với những con flow cực "dị" đã khiến màn trình diễn càng thêm mãn nhãn mãn nhĩ.

RHYDER xuất hiện cực ngầu trong trang phục đỏ sáng bừng cả sân khấu

Đến Là Đón có lyrics tuy đơn giản nhưng lại mang chiều sâu lớn, như một lời tự sự của người đã vượt qua hàng ngàn thử thách, luôn đứng vững và bứt phá mọi giới hạn bằng thực lực và ý chí kiên cường. RHYDER thể hiện bài hát không chỉ bằng giọng hát chắc chắn mà còn bằng nền tảng thanh nhạc vững vàng, kết hợp cùng khả năng hát live như “nuốt đĩa”, khiến mỗi câu hát đều thấm đẫm cảm xúc.

Phần trình diễn Đến Là Đón của RHYDER kết hợp với Tage

Với khí chất ngời ngời và vẻ ngoài tự tin làm chủ sân khấu, RHYDER không chỉ biểu diễn đơn thuần, mà còn tỏa sáng, khiến người xem khó lòng rời mắt. Nhờ tiết mục Đến Là Đón, thực lực của RHYDER càng được khẳng định rõ rệt, xứng danh “đỉnh lưu” Gen Z. Netizen không tiếc lời khen cho RHYDER khi anh quả đúng là 1 nghệ sĩ toàn năng - vừa hát hay, vừa trình diễn tốt và phong độ làm nhạc ngày càng hay, hit ngày càng nhiều.

Đến Là Đón của RHYDER tại WeChoice Awards 2024 chiếm trọn spotlight khi đáp ứng cả phần nghe lẫn phần nhìn

Sau màn trình diễn bùng nổ cả phần nghe lẫn phần nhìn, Đến Là Đón trở thành sân khấu được netizen quan tâm nhất thời điểm hiện tại. Trên khắp các nền tảng MXH, cư dân mạng đã bày tỏ sự thích thú và không ngừng dành lời khen cho phong cách biểu diễn và thần thái không thể nào chê vào đâu được của RHYDER. Một bộ phận người hâm mộ còn đánh giá màn trình diễn này đã nâng tầm một chuẩn mực mới cho các nghệ sĩ trẻ hiện nay.

Một số bình luận của netizen:

- Giờ tôi mới hiểu được “hát nuốt đĩa” là gì. Là hát như RHYDER, hay hơn cả bản thu luôn

- RHYDER thì hát live đỉnh của chóp rồi, không điểm nào chê luôn

- Đôi bạn đồng niên RHYDER và Tage hợp nhau quá cơ

- Giọng khoẻ và vang hay hơn cả bản thu vậy trời

- Dính quá trời dính RHYDER ơi

RHYDER năm nay ẵm về 4 đề cử ở WeChoice Awards 2024 gồm Nhân vật truyền cảm hứng, Ca sĩ/Rapper có hoạt động đột phá, Màn trình diễn bùng nổ (I’m Thinking About You), BFF - Best Fandom Forever (FLASH).