Sự thật về chợ nhà giàu 100 năm bán giá đắt đỏ vẫn có khách nườm nượp tại TPHCM

Ngay phường Chợ Lớn có một chợ được mệnh danh là chợ nhà giàu có tuổi đời hơn 100 năm. Không ai nhớ chính xác thời điểm chợ hình thành, chỉ biết rằng nơi đây đã gắn bó với với nhiều thế hệ tiểu thương, nhiều quầy hàng tồn tại cả chục năm, trở thành một phần nếp sống của cộng đồng người Hoa.

Khu chợ có 3 cổng vào nằm trên đường Hồng Bàng, Phùng Hưng và Lão Tử. Chợ có phong cách hoạt động khá đặc biệt, từ sáng sớm cho đến trưa, nơi đây sẽ là những quầy hàng bán rau củ, cá phục vụ cho khách đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn. Nhưng kể từ chiều từ tầm 13 - 14 giờ cho đến trời hửng tối, khu chợ này sẽ biến thành một con đường ẩm thực, bán những món ăn đặc trưng của người Hoa mà chủ các quầy hàng truyền qua 3 đời.

Nguồn: Thi Sai Gon

Sự thật về danh xưng "Chợ nhà giàu"

Chợ Phùng Hưng được người dân đặt cho nhiều cái tên rất thân thương như: chợ thủ đô vì nằm gần rạp hát thủ đô, chợ người Hoa vì là nơi tập trung cộng đồng người Hoa hay chợ nhà giàu vì thói quen ăn uống của cộng đồng người Hoa khác với một số khu vực khác.

Nguồn: Sài Gòn Dễ Thương

Họ có yêu cầu cao về ăn uống, chú trọng vào hương vị và hình thức của các món ăn nên các quầy bán trong chợ đều chế biến, bày biện khá cầu kỳ và chăm chút. Sự tỉ mỉ này cũng khiến cho giá thành của các món ăn đắt hơn một chút nhưng hương vị đảm bảo ngon, hợp khẩu vị với người Hoa. Chính vì thế, cái tên “chợ nhà giàu” không phải để nói chợ dành cho người giàu mà có ý nghĩa về phong cách ăn uống của cộng đồng sống tại nơi đây. Đó là lý do dù mang tiếng đắt đỏ, nơi này vẫn tấp nập người mua kẻ bán vì quy luật "tiền nào của nấy".

Những món ăn "đắt xắt ra miếng" nhưng đáng tiền

Một trong những món ăn nổi bật mà lúc nào cũng thấy trong những khu chợ người Hoa đó chính là dimsum và bánh bao. Quầy dimsum của người Hoa thường có những món: há cảo, xíu mại, há cảo bó xôi, bánh bao trứng sữa, bánh bao xá xíu, bánh bao kim sa,... được phục vụ trong xửng nóng hổi.

Nguồn: PM Food Travel

Đến khu chợ người Hoa, nhất định phải ăn thử món khổ qua cà ớt. Đây là món ăn đặc sản, ớt cà cà tím được nhồi thịt, ăn cùng với trứng cút và các loại rau củ khác. Món ăn này gắn liền với một câu chuyện khá dễ thương khi ngày xưa con nít thường không thích ăn rau củ nên người lớn đã nhồi thịt vào rau củ để cho con nít dễ ăn.

Nguồn: PM Food Travel

“Chơ nhà giàu” này còn có một quầy cà phê nức tiếng - Cà phê Ba Lù, từng được hoa hậu H’Hen Niê ghé thăm và món cà phê này cũng có một hương vị rất đặc trưng khi công thức làm đã truyền qua ba đời. Không pha phin, không dùng máy móc, quán chỉ dùng những cây vợt. Đặc biệt, cà phê trứng của người Hoa có công thức rất khác so với cà phê trứng thường thấy ở các hàng quán nổi tiếng trên thị trường.

Nguồn Phone TV

Giữa nhịp sống hiện đại của thành phố, chợ Phùng Hưng vẫn giữ cho mình nét văn hóa ẩm thực truyền thống đặc sắc. Với sự chỉn chu trong từng món ăn, nơi đây chắc chắn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai có mong muốn tìm hiểu sâu hơn văn hóa của người Hoa và vì sao chợ này lại được gọi là “chợ nhà giàu”.