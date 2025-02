Sự thật ngỡ ngàng đằng sau giọt nước mắt của Song Joong Ki

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội lan truyền tin Song Joong Ki bật khóc giữa họp báo vì tình cảnh ế ẩm của Bogota: City of the lost. Thông tin này còn lên cả hot search Weibo, thậm chí còn có cả hình ảnh mỹ nam sinh năm 1985 như thể đang lấy tay quệt nước mắt.

Song Joong Ki từng bị nói bật khóc giữa họp báo vì Bogota: City of the lost ế ẩm...

Tuy nhiên, sự thật về câu chuyện này lại khác hoàn toàn so với những gì mà nhiều người đọc được. Thực tế là Song Joong Ki không hề khóc, còn hình ảnh anh quệt nước mắt thực chất chỉ là đang gãi ngứa mà thôi.

... thế nhưng thực tế anh chỉ đang gãi ngứa chứ không hề quệt nước mắt như mọi người lầm tưởng.

Thời điểm hiện tại, bộ phim Bogota: City of the lost do anh đóng chính đang gây bão ở nhiều quốc gia. Tác phẩm này vươn lên top 2 trong bảng xếp hạng phim điện ảnh hot nhất toàn cầu trên nền tảng Netflix chỉ sau 2 ngày rồi tiếp tục vượt lên dẫn đầu. Hiện tại, phim đứng ở vị trí thứ 2, sau Kinda pregnant.

Số liệu từ Flix Patrol cho thấy Bogota: City of the lost đang đứng thứ 2 trên BXH 10 phim điện ảnh hot nhất Netflix toàn cầu (ngày 6/2/2025).

Điều này cho thấy dù tại Hàn Quốc, Bogota: City of the lost không đạt được doanh thu tốt, thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó không phải tác phẩm hay, và sự đón nhận của khán giả quốc tế chính là bằng chứng tốt nhất.