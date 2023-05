Sự thật nam thanh niên 20 tuổi ở Huế trình báo bị cướp xe máy

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 7-5 cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Lê Văn Ty (SN 2003; ngụ tại đường Nguyễn Phúc Thái, phường Kim Long, TP Huế) liên quan đến hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Lê Văn Ty tại cơ quan công an

Tối ngày 5-5, Ty đến Công an phường Thủy Xuân trình báo với nội dung bị 2 nam thanh niên dùng dao khống chế và cướp xe máy hiệu Wave BKS 75G1-427.47 và một điện thoại Iphone XS cùng một ví tiền bên trong có một triệu đồng. Nhận được tin báo của Ty, Công an phường Thủy Xuân và Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế khẩn cấp tổ chức xác minh sự việc. Đến chiều ngày 6-5, Công an TP Huế làm rõ tin báo của Ty là giả, không có sự việc bị cướp tài sản.

Cụ thể, Ty đã mang chiếc xe máy đi cầm lấy 10 triệu đồng tại một tiệm cầm đồ ở TP Huế. Mục đích của Ty trình báo công an nhằm thông báo cho gia đình là bị cướp tài sản để chiếm số tiền trên tiêu xài.

Hành vi khai báo gian dối của Ty gây hoang mang dư luận xã hội, bức xúc trong nhân dân, tiêu tốn công sức và thời gian của lực chức năng cần phải lên án và xử lý nghiêm.