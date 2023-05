NÓNG: "Chốt" thời gian kết thúc nắng nóng tại Nam Bộ

Theo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, trong ngày hôm nay (7-5), thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi, nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Trong đó các tỉnh miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, tuy nhiên cường độ nắng nóng đã giảm so với 24 giờ trước đó.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở khoảng 1/3 diện tích khu vực, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại miền Đông là từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, riêng Vũng Tàu 32-33 độ. Tương tự, tại miền Tây là từ 33-36 độ C.

Cũng theo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, nắng nóng diện rộng tại Nam Bộ còn duy trì trong hôm nay và ngày mai (8-5).

Bước sang khoảng ngày 9-5, thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi, nắng nóng thu hẹp và giảm dần rồi chấm dứt trên khu vực.

Trong thời gian này mưa dông có xu hướng gia tăng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trên ½ diện tích khu vực, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

"Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao" - đơn vị này cảnh báo.

Nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng trên khu vực Nam Bộ trong ngày 7-5

Nam Bộ vừa đạt mức nhiệt cao nhất từ đầu năm đến nay. Cụ thể, nhiệt độ cao nhất trong ngày 6-5 đo được tại Biên Hoà (Đồng Nai) là 39,4 độ C. Một số khu vực khác cũng có nhiệt độ gần 39 độ C như: Đồng Phú (Bình Phước) với 38,6 độ C, Trị An (Đồng Nai) 38,7 độ C, Sở Sao (Bình Dương) 38,3 độ C.