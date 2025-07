Sự thật bàng hoàng về 5 thi thể tay chân bị trói trôi dạt ngoài khơi

Nhiều thi thể được tìm thấy ở vùng biển ngoài khơi hòn đảo nổi tiếng Formentera, thuộc quần đảo Balearic.

Bi kịch sau hành trình vượt biển địa ngục

5 thi thể được phát hiện trên biển ngoài khơi quần đảo Balearic khiến dư luận bàng hoàng, ban đầu dấy lên nghi ngờ họ bị sát hại rồi ném xuống biển khi tay chân còn bị trói.

Tuy nhiên, thân nhân các nạn nhân này tiết lộ những sợi dây buộc là một phần nghi thức tôn giáo thực hiện sau khi họ đã tử vong vì đói khát trong hành trình kéo dài 2 tuần trên biển.

Theo lời người anh của một trong những người sống sót, trong truyền thống Hồi giáo, khi ai đó qua đời, thường sẽ được bọc lại, buộc chân và gập tay đặt vào nhau.

Do không có vải liệm, những người sống sót chỉ có thể buộc tay chân người đã khuất để làm nghi lễ mai táng trước khi thả thi thể xuống biển.

Gia đình các nạn nhân xác nhận nhóm người này đã rơi vào tình trạng đói khát đến mức phải uống nước tiểu và nước biển để sinh tồn. Thức ăn duy nhất của họ trong suốt hành trình là một quả chà là mỗi ngày.

Theo Diario de Ibiza , những bức ảnh và video được công bố cho thấy chiếc thuyền nhỏ chở đầy người vượt biển chòng chành giữa sóng lớn. Có lúc, họ tuyệt vọng vẫy những cây gậy màu cam để thu hút sự chú ý của tàu thuyền đi ngang.

Chiếc thuyền khởi hành từ Algeria, nhưng động cơ hỏng chỉ sau 2 ngày, khiến họ trôi dạt suốt 2 tuần.

Khi được cứu gần bờ Alicante, hầu hết người trên thuyền, trong độ tuổi từ 15 đến 27, có cả trẻ vị thành niên, đều trong tình trạng mất nước nghiêm trọng, có vết thương và dấu hiệu nhiễm trùng.

Những người di cư trẻ tuổi đã trôi dạt trong 2 tuần.

Những ngày cuối cùng trong tuyệt vọng

Tổ chức Chữ thập đỏ cho biết: “Một người đã ăn cả kem đánh răng vì không còn gì khác, và khi đến nơi vẫn ôm chặt lấy tuýp kem.”

Họ sống sót chỉ với một ít sữa và nước ngọt mang theo, sau đó phải uống nước tiểu để duy trì sự sống. Những người uống nước biển cuối cùng đã không qua khỏi.

Tất cả những người di cư đều là công dân Somalia, trừ 2 người được cho là điều khiển thuyền có quốc tịch Nigeria.

Một người trong số đó đã tử vong trong chuyến đi, người còn lại bị Cảnh sát Quốc gia bắt giữ, bị cáo buộc tổ chức nhập cư trái phép, ngộ sát, gây thương tích và tham gia tổ chức tội phạm.

Các bác sĩ xác nhận nguyên nhân cái chết không phải là do bạo lực mà là do hạ đường huyết, nhiễm toan xeton và hội chứng chuyển hóa – hệ quả của việc cơ thể cạn kiệt năng lượng do thiếu glucose trong máu.

Ngày 18/5, 10 ngày sau khi chiếc thuyền được cứu ngoài khơi Alicante, một thi thể tay bị còng trôi dạt vào bờ Formentera. Trong vài tuần tiếp theo, lần lượt thêm 4 thi thể khác được phát hiện. Tất cả đều mặc áo phao màu cam và bị trói tay chân.

Người anh của một trong những người sống sót nhấn mạnh rằng trong truyền thống Hồi giáo tại Somalia, khi một người mất, thi thể được buộc chân và gập tay vào nhau như một phần nghi thức tang lễ. Không có vải liệm, họ vẫn cố gắng làm trọn nghi thức trước khi đưa người thân xuống biển.