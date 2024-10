Sự nổi tiếng chẳng có gì là nguy hiểm, nếu mình tử tế!

Thế lực đưa Negav lên cao

Negav (tên thật: Đặng Thành An, SN 2001) được biết đến với hình ảnh "nhà giàu vượt sướng". Anh được xây dựng với hình ảnh công tử nhà giàu với bộ sưu tập hàng hiệu xa xỉ, từng vung tay làm MV tiền tỷ... Dù bị dính nghi vấn "phông bạt", nhưng không thể phủ nhận đã từng có thời gian, Negav được yêu mến khi mang hình ảnh công tử nhà giàu song không kiêu căng và cũng... khá khờ.

Nói Negav thành công nhanh, vừa đúng nhưng cũng vừa sai. Bởi trước khi có tên tuổi như ngày nay, Negav cũng từng trải qua quãng thời gian chật vật.

Anh chàng gia nhập tổ đội Tổ Quạ và bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 2018. Một thời gian dài, tên tuổi của Negav cứ mờ nhạt như thế. Trong lần thi King Of Rap mùa đầu tiên, anh chàng còn không nhận được sự công nhận của 4 vị huấn luyện viên và ra về sớm.

Thế nhưng cũng tại show đó, đã đem đến cho Negav cơ hội gặp HIEUTHUHAI và từ năm 2022, anh chàng gia nhập tổ đội GERDNANG, mở ra một chương mới trong hành trình sự nghiệp.

Việc gia nhập tổ đội GERDNANG đã thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của Negav.

Chỉ trong 2 năm, những gì Negav nhận được còn nhiều hơn 4 năm anh chàng hoạt động trong âm thầm. Trong 2 năm qua, Negav đã được trao quá nhiều cơ hội để nổi tiếng - một đặc ân mà rất nhiều nghệ sĩ trẻ khác đang phải vật lộn trong những năm tháng chập chững vào nghề.

Anh được đứng trong "hào quang" của tổ đội GERDNANG - một nơi mà có HIEUTHUHAI và HURRYKNG đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Đủ để người ta nhìn vào Negav và nói: Oh thành viên GERDNANG à, chắc cũng được bảo chứng về tài năng và nhân cách đây!

Anh được HIEUTHUHAI và nhiều nghệ sĩ khác trong showbiz vô cùng cưng chiều. Negav từng được coi là "ngoại lệ của GERDNANG" và người duy nhất nũng nịu mà không bị các anh trai khó chịu.

Mặc dù chưa có bản hit nào lớn trong sự nghiệp, nhưng tốc độ phủ sóng của Negav trong thời gian qua quá khủng. Khi chưa nổi tiếng, anh được HIEUTHUHAI kéo đi chung trong các sân khấu lớn.

Nếu không có âm nhạc thì sao? - Thì Negav cũng được tăng độ nhận diện từ các show lớn như Hành Trình Rực Rỡ, 2 ngày 1 đêm, Anh Trai Say Hi... Negav được trao rất nhiều screentime và đặc biệt là lần nào lên hình, cũng được rất nhiều nghệ sĩ cưng Negav.

Negav được cả HIEUTHUHAI và HURRYKNG bao bọc trong nhóm, đến mức "đội trưởng Trần" nói trên sóng truyền hình: "Negav ở nhà đã được các anh bao bọc quá nhiều, thành ra bây giờ có dịp ra ngoài đường cho đời dạy".

Nếu Negav ăn nói tào lao thì sao? Thì cũng có rất nhiều người sẵn sàng bảo vệ anh. Fan từng lấy lý do anh chàng mắc bệnh tâm lý, còn HIEUTHUHAI và nhiều người cho rằng anh chàng ngây thơ, nghĩ gì nói nói nấy... Để rồi biết bao câu joke của Negav cứ trôi ra bên ngoài, không kiểm soát.

Chúng ta không phủ nhận công sức và cố gắng của Negav, việc anh biết cách nắm lấy những cơ hội do người khác trao cho để toả sáng, nhưng buộc phải công nhận một điều, chỉ cần có 1 trong những gạch đầu dòng trên thôi thì đã là đặc ân rất lớn với nghệ sĩ trẻ, đủ tạo bàn đạp cho ai đó nổi tiếng.

Chính cái cách mà Negav biết bắt cơ hội đã đưa anh từ 1 rapper chưa nhiều người biết lên thành hiện tượng mới nổi. Nhưng vì sao Negav lại ra nông nỗi như bây giờ?

Ai đã đạp Negav xuống?

3 tháng nổi tiếng quá nhanh trong chương trình Anh Trai Say Hi đã khiến Negav quên mất ranh giới cho mình: Anh đã đi sang hướng mainstream, là hình tượng ảnh hưởng giới trẻ, chứ không còn là cậu nhóc 2k1 luôn đứng trong sự bao bọc của các anh.

Negav là điển hình của nghệ sĩ trẻ có nhiều vấn đề trong nhân cách, trải qua thành công quá nhanh, và không ai dạy cho cách đối diện với sự thay đổi này. Và khi chỉ cần một mồi lửa châm ngòi ở hiện tại, tất cả những gì lệch lạc trong quá khứ sẽ bùng lên, trở thành 1 "thế lực" đạp Negav xuống vực.

Chắc các bạn vẫn chưa quên, khi nhận được lời công kích về tài năng và giọng hát live, thay vì tự quay lại xem xét vấn đề của bản thân, Negav lại đốp chát với antifan: "Vậy mà vẫn nổi tiếng và thành công. Cay thật!".

Những sex joke của Negav cũng đâu phải bây giờ mới có. Chỉ mới cách đây 1 tháng, khi nhận được câu hỏi "em còn "giao" được gì không?", anh chàng đã trả lời trong sự cười đùa: "Giao ***, giao ****".

Và đỉnh điểm của sự mất kiểm soát là gần đây trong concert Anh Trai Say Hi, khi đứng trước hàng chục nghìn khán giả trẻ, Negav đã hét to: "Mẹ đã thấy đúng khi con nghỉ học chưa?".

Khi câu nói đó được thốt ra, ít nhất trong đầu Negav cũng đã có tư tưởng rằng nghỉ học đại học là đúng đắn. Một tư tưởng độc hại biết bao nhiêu trong khi nhiều bạn trẻ đứng dưới sân khấu đều đang thuộc độ tuổi đi học.

Rồi biết bao sự tồi tệ khác trong quá khứ cũng bị đào ra. Negav bị phát hiện sex joke với nhiều người nổi tiếng, nam lẫn nữ không chừa giới tính nào. Anh bị đào lại việc lập group có 3.000 thành viên, chia sẻ những topic nhạy cảm và đầy khiêu gợi về tình dục. Những bài viết có phát ngôn dung tục, mất kiểm soát, thể hiện sự quấy rối tình dục công khai và có vấn đề về đạo đức nghiêm trọng.

Khi đó Negav 20 tuổi rồi - độ tuổi phải biết suy nghĩ và chịu trách nhiệm cho phát ngôn của mình. Và đến bây giờ 23 tuổi, người ta vẫn thấy anh có những sex joke như thế.

Tại sao khi nổi tiếng, Negav vẫn không xoá những dung tục đó đi? Chỉ có thể giải thích rằng anh coi đó là những trò đùa "đủ bình thường" đến mức vẫn cho nó lưu lại trên trang cá nhân của mình. Và cũng "đủ bình thường" đến tận bây giờ, Negav thoải mái sex joke.

Điều này phản ánh rất nhiều về cách tư duy và nhìn nhận vấn đề đang sai lệch của Negav. Nếu không có chuyện group "Hội khăn giấy ướt" bị lộ ra, thì với tư duy này, sớm hay muộn, Negav cũng khiến người ta thất vọng. Rồi người ta cũng sẽ nhận ra đằng sau sự nhào hoàng và "út khờ", sâu bên trong Negav đang có những suy nghĩ cực kì toxic.

Đó còn chưa kể đến lời xin lỗi thiếu nghiêm túc khi Negav liên tục chiêm tiếng Anh vào. Đây đâu phải lúc để đùa cợt và xoa dịu vấn đề như vậy?

Có những lỗi sai sẵn sàng được tha thứ, nhưng những lỗi sai thể hiện sự suy giảm đạo đức nghiêm trọng như của Negav, thì thật khó để tha thứ. Liệu khán giả còn phải chờ đợi biết bao "lễ trưởng thành" khác của Negav đây?

Quá nhiều câu hỏi vì sao được đặt ra, khiến cho người ta hiểu ra rằng: Negav dù nổi tiếng, nhưng không biết cách đặt ranh giới cho mình. Anh không nhận thức được mình là người có sức ảnh hưởng. Anh đã để "mỏ hỗn" của mình đi quá xa với những phát ngôn vô tư, và không có lần vạ miệng này, liệu những phát ngôn đó còn đi xa cỡ nào.

Liệu một nghệ sĩ "bất ổn" như vậy còn xứng đáng được tiếp tục nổi tiếng và đứng trên sân khấu hay không?

Sự nổi tiếng chẳng có gì là nguy hiểm, nếu mình tử tế!

Khi nhìn cú "ngã ngựa" của Negav hôm nay, tôi nghĩ đến Cardi B.

Tôi từng thấy một bài chia sẻ trên MXH về việc Cardi B bị chồng vạch trần chuyện quan hệ với người đàn ông khác trong lúc mang thai đứa con thứ 3. Điều khiến tôi "hoảng hồn" nhất là bên dưới phần bình luận, không thấy nhiều người chỉ trích hành động của nữ rapper mà chỉ toàn khen là "danh hài". Từ bao giờ, những hành động như vậy lại bị cho là "hiển nhiên" và một nghệ sĩ dưới mác "danh hài" có thể thích làm gì thì làm, và vẫn có fan như vậy?

Điều này khiến tôi chợt nhận ra, liệu khi một nghệ sĩ chọn cách không đi theo con đường sống tử tế, có những hành động lố lăng thì liệu fan có bắt đầu học theo và bênh bất chấp không? Như trò đùa sex joke của Negav từng trở thành điều hiển nhiên và được coi là "đặc điểm vô tri" của nam rapper. Chỉ đến khi những scandal gần đây của Negav lộ ra thì người ta mới liên kết lại và thấy có vấn đề trong nhân cách của anh.

Vậy nên: Đừng bình thường hoá những vấn đề thiếu đạo đức đó!

Cú "ngã ngựa" của Negav, đâu có ai hãm hại anh. Tất cả đều do những bất ổn trong tính cách của Negav trong quá khứ, những thứ thể hiện nhân cách tồi tệ của vài năm trước đang quay lại ám ảnh hiện tại và tương lai.

Hào quang của sự nổi tiếng có ma lực đến kinh hồn. Nhưng về bản chất, sự nổi tiếng hay hào quang công chúng mang lại cũng giống như khi ta chạm đến bất kỳ đỉnh cao nào mà mình đang theo đuổi: Sẽ có người khen, người chê. Tuy nhiên, sẽ không có ai hại được nếu mình thật sự liêm. Hay nói cách khác, nổi tiếng chẳng có gì là nguy hiểm nếu từ ban đầu đã chọn sống là 1 người tử tế.

Hãy nhìn vào Sơn Tùng M-TP nếu bạn đang cần một minh chứng. Có người nói rằng Sơn Tùng là ngôi sao duy nhất không sợ bị "đào" lại mọi tư tưởng trong quá khứ vì bất cứ thứ gì nói ra từ năm 17, 18 tuổi của Sơn Tùng cũng trong sạch vô cùng. Anh từng cảm ơn bố mẹ vì đã giáo dục mình để bây giờ không phải xoá bất kì bài nào trong quá khứ. Ngay cả khi đã nổi tiếng, Sơn Tùng vẫn liên tục nhắc nhở em trai Mono phải trân trọng việc học. Chính nhờ sự "liêm" của mình, mà lúc dưới sự nghiệp mới bắt đầu hay thành sao hạng A, Sơn Tùng vẫn luôn truyền được nhiều cảm hứng đến các bạn trẻ.

Thế nên mới nói, trước khi muốn trở thành 1 người nổi tiếng hãy học cách trở thành người tử tế. Những bài học đến sau thường sẽ là bài học lớn, càng chủ động học những bài học nhỏ, trưởng thành nhanh thì sẽ bớt đi những "cũ ngã" đau về sau.