Mẹ Negav nói gì khi con trai gây sốc: "Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?"

Trong concert chương trình Anh Trai Say Hi tối 28/9 vừa qua, Negav trở thành tâm điểm tranh cãi trên MXH khi có phát ngôn “gây sốc” ngay trên sân khấu, trước hàng chục ngàn khán giả. Theo đó, nam rapper sinh năm 2001 tự hào khoe về màn trình diễn của mình kèm câu nói "Mẹ ơi, mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa".



Phát ngôn này của Negav nhận về nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí chỉ trích vì cho rằng là người của công chúng nhưng lại “tự hào vì nghỉ học”. Bên cạnh đó, netizen cũng cho rằng thông điệp Negav truyền tải rất dễ gây hiểu nhầm với các fan nhỏ tuổi, dấy lên sự lo ngại về cổ súy nghỉ học.

Clip: Negav phát ngôn "Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa" gây tranh cãi lớn

Mặc dù Negav đã lên tiếng xin lỗi ngay sau đó nhưng vẫn chưa thể xoa dịu dư luận. Song, không ít người cũng bênh vực và lên tiếng bảo vệ cho Negav và khẳng định nam rapper có tính cách bộp chộp, vì “sung” quá nên chia sẻ chưa rõ ý gây hiểu nhầm.

Đặc biệt hơn, phía dưới bài đăng của Negav, mẹ của nam rapper cũng lên tiếng về phát ngôn của con trai. Mẹ Negav gọi anh chàng bằng tên thật: “bé An”, thể hiện sự tự hào khi trực tiếp có mặt xem concert cũng như đã theo dõi, ủng hộ hành trình của con trai trong nhiều năm qua. Ngoài ra, mẹ Negav cũng bày tỏ vì con trai vui quá mà lỡ lời không đúng, khiến khán giả bức xúc.

“Bé An, ba mẹ lúc nào cũng sau lưng ủng hộ, theo dõi hành trình của con. Hôm nay ba mẹ có mặt xem trực tiếp concert cùng 20 ngàn khán giả đã thương mến ủng hộ chương trình các anh trai và Negav nữa. Mẹ biết con rất vui vì sự có mặt của mẹ vì mẹ đã chiều ý con và hôm nay con thành công. Vì vui quá mà con đã lỡ lời không đúng, làm cho khán giả hiểu lầm, bức xúc.

Mong tất cả các quý vị khán giả sẽ thông cảm, tha thứ cho bé An vì lời nói sơ suất này. Đây cũng là một bài học để bé An rút kinh nghiệm nhớ đời ở tuổi 23. Xin chân thành cảm ơn quý vị thật nhiều”, mẹ Negav bình luận dưới bài đăng của con trai.

Bên cạnh đó, anh trai của Negav cũng bày tỏ những điều tương tự, mong cộng đồng mạng tha thứ cho phát ngôn bồng bột của em mình. "Bé An có được ngày hôm này là nhờ vào tình thương và sự ủng hộ của khán giả. Ngay khoảnh khắc tuyệt vời trên sân khấu, trong một phút quá vui đã lỡ có những lời nói không chuẩn mực để mọi người hiểu lầm, xin mọi người thông cảm và bỏ qua cho bé An. Đây cũng là sơ sót mà bé An sẽ luôn ghi nhớ và rút kinh nghiệm".

Mẹ Negav lên tiếng giữa đêm về phát ngôn của con trai

Rapper Negav đang là cái tên được nhiều bạn trẻ yêu thích

Tuy nhiên anh chàng cũng gây tranh cãi vì nhiều phát ngôn được cho là thiếu chuẩn mực

Về phía Negav, nam rapper cũng cho biết thời gian gần đây không được gặp ba mẹ vì lịch trình bận rộn. Do đó, khi thấy người thân xuất hiện tại concert và chứng kiến hành trình theo đuổi âm nhạc đã có phần thành công, Negav rất muốn nói lời cảm ơn ba mẹ vì đã tin tưởng, tạo điều kiện cũng như cơ hội để được làm những gì bản thân thích.



Nhiều người cho rằng, Negav may mắn khi được mẹ cũng như cả gia đình ủng hộ để theo đuổi sự nghiệp. Không những vậy, netizen cũng bày tỏ sự cảm kích khi mẹ và anh trai Negav có cách nói chuyện nhẹ nhàng, đúng trọng tâm. Thời gian gần đây, Negav cũng trở thành cái tên gây nhiều tranh cãi vì có những phát ngôn, cách đáp trả antifan bị cho là thiếu tinh tế, kém văn mình. Vì vậy mà người hâm mộ cho rằng sự lên tiếng đúng lúc của mẹ và anh trai phần nào là động lực để Negav vượt qua “bão” dư luận và hoàn thiện bản thân hơn.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- "Đúng là tâm lý của những người làm mẹ, 3h sáng cô vẫn chưa ngủ để vào bình luận. Cũng mong sau lần này, Negav sẽ trưởng thành hơn nữa".

- "Negav may mắn khi được gia đình ủng hộ. Cũng là con út nên có vẻ được bao bọc và cưng chiều hơn. Phát ngôn lần này sai, nhưng cũng hiểu Negav lỡ lời, bộp chộp nên mong bạn sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân".

- "Thích mẹ và anh ba của Negav quá. Luôn có mặt đúng lúc, an ủi và cũng vẫn nhận lỗi sai của Negav".

- "Bài học lớn cho Negav, giờ đã nổi tiếng hơn, nhiều fan hơn càng phải cẩn trọng lời nói hơn".